Зеленский о посредничестве Папы Льва XIV: Украина - за реальне мирные усилия
Папа Римский Лев XIV заявил, что Ватикан готов стать посредником в переговорах между "воюющими странами" для достижения мира. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал.
Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Он поблагодарил Папу Римского "за мудрые слова о готовности Святого Престола взять на себя роль посредника в восстановлении мира во всем мире".
Зеленский отметил, что мир - это самое заветное желание миллионов украинцев.
"Мы надеемся на восстановление достойного мира и прилагаем для этого все усилия. Ценим мудрое заявление Понтифика и подтверждаем нашу приверженность реальным мирным усилиям, включая полное прекращение огня и личную встречу на высшем уровне между Украиной и Россией", - добавил президент.
Напомним, во время приема в Ватикане представителей 23 восточных христианских церквей Папа Лев XIV вспомнил о конфликтах по всему миру: "от Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тигрея", а также в Эфиопии и на Кавказе, и предложил свое посредничество.
https://sluga-narodu.com/khersonska/news/ochyshchennia-deputatskoho-skladu-sluha-narodu-khersonshchyny-vidklykaie-7-deputativ-sered-nykh-alina-klishchevska/ Очищення депутатського складу: «Слуга Народу» Херсонщини відкликає 7 депутатів, серед них - Аліна Кліщевська
Той самий хто писав їх Бузині в Табачнику: Красовицький Олександр Віталійович.
Старовинний вкраїнчиковий промисел - продавати себе їбаному скоту з баблом. Від прастітуток піздою до прастітуток ротом і талантом - це все і є вкраїнчикова мрія знайти собі зєлупського.
Джерело: https://censor.net/ua/n3552269
Посполиті, беріть приклад з Вавчіка. Вавчік вже "відновив гідний мир" в сваєй галавє...
рудий фрік не дасть збрехати
до речі, а шо там треба казати в молитві?
Тільки мені це нагадало : "надо просто перєстать стрелять і посмотрєть в очі" ?
Невже рецидив ?