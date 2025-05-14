Зеленский о посредничестве Папы Льва XIV: Украина - за реальне мирные усилия

Папа Римский Лев XIV заявил, что Ватикан готов стать посредником в переговорах между "воюющими странами" для достижения мира. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил Папу Римского "за мудрые слова о готовности Святого Престола взять на себя роль посредника в восстановлении мира во всем мире".

Зеленский отметил, что мир - это самое заветное желание миллионов украинцев.

"Мы надеемся на восстановление достойного мира и прилагаем для этого все усилия. Ценим мудрое заявление Понтифика и подтверждаем нашу приверженность реальным мирным усилиям, включая полное прекращение огня и личную встречу на высшем уровне между Украиной и Россией", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для мира в Украине открывается "окно возможностей" на две недели, - Рютте

Напомним, во время приема в Ватикане представителей 23 восточных христианских церквей Папа Лев XIV вспомнил о конфликтах по всему миру: "от Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тигрея", а также в Эфиопии и на Кавказе, и предложил свое посредничество.