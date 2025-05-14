РУС
Зеленский о посредничестве Папы Льва XIV: Украина - за реальне мирные усилия

Папа Римский предложил посредничество: Зеленский отреагировал

Папа Римский Лев XIV заявил, что Ватикан готов стать посредником в переговорах между "воюющими странами" для достижения мира. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил Папу Римского "за мудрые слова о готовности Святого Престола взять на себя роль посредника в восстановлении мира во всем мире".

Зеленский отметил, что мир - это самое заветное желание миллионов украинцев.

"Мы надеемся на восстановление достойного мира и прилагаем для этого все усилия. Ценим мудрое заявление Понтифика и подтверждаем нашу приверженность реальным мирным усилиям, включая полное прекращение огня и личную встречу на высшем уровне между Украиной и Россией", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для мира в Украине открывается "окно возможностей" на две недели, - Рютте

Напомним, во время приема в Ватикане представителей 23 восточных христианских церквей Папа Лев XIV вспомнил о конфликтах по всему миру: "от Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тигрея", а также в Эфиопии и на Кавказе, и предложил свое посредничество.

Зеленский Владимир (21647) Папа Римский (456) война в Украине (5732) Лев 14 (31)
Топ комментарии
+6
Хотелось бы услышать что такое "мирные усилия" со стороны защищающейся жертвы нападения. Это защищаться поменьше? Или делать паузы в защите? Предложить на пол-шишечки? Предложить нападающему отрезать тебе ноги вместо убийства?
показать весь комментарий
14.05.2025 21:38 Ответить
+3
Головна поимлка це невтік,а до того клоун рагульний
показать весь комментарий
14.05.2025 21:35 Ответить
+2
А знаєте хто пише книжки Зеленському?
Той самий хто писав їх Бузині в Табачнику: Красовицький Олександр Віталійович.
Старовинний вкраїнчиковий промисел - продавати себе їбаному скоту з баблом. Від прастітуток піздою до прастітуток ротом і талантом - це все і є вкраїнчикова мрія знайти собі зєлупського.

показать весь комментарий
14.05.2025 21:56 Ответить
Я за діскусію ! Питання якого фіга зняли Залужного і 16 бойових генералів ? І де ж результат того відсторонення якщо ворог пре як навіжений ? То що те зняття було помилковим ?
показать весь комментарий
14.05.2025 21:32 Ответить
Головна поимлка це невтік,а до того клоун рагульний
показать весь комментарий
14.05.2025 21:35 Ответить
Нікагда такого нє било, і вот апять... Депутатка від Слуги Народу перейшла на бік кацапів і стала членкинею КПРФ
https://sluga-narodu.com/khersonska/news/ochyshchennia-deputatskoho-skladu-sluha-narodu-khersonshchyny-vidklykaie-7-deputativ-sered-nykh-alina-klishchevska/ Очищення депутатського складу: «Слуга Народу» Херсонщини відкликає 7 депутатів, серед них - Аліна Кліщевська
показать весь комментарий
14.05.2025 21:50 Ответить
А знаєте хто пише книжки Зеленському?
Той самий хто писав їх Бузині в Табачнику: Красовицький Олександр Віталійович.
Старовинний вкраїнчиковий промисел - продавати себе їбаному скоту з баблом. Від прастітуток піздою до прастітуток ротом і талантом - це все і є вкраїнчикова мрія знайти собі зєлупського.

показать весь комментарий
14.05.2025 21:56 Ответить
Зеленський книжок більше написав, ніж прочитав
показать весь комментарий
14.05.2025 22:16 Ответить
Ми сподіваємося на відновлення гідного миру і докладаємо для цього всіх зусиль ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3552269

Посполиті, беріть приклад з Вавчіка. Вавчік вже "відновив гідний мир" в сваєй галавє...
показать весь комментарий
14.05.2025 21:34 Ответить
Хотелось бы услышать что такое "мирные усилия" со стороны защищающейся жертвы нападения. Это защищаться поменьше? Или делать паузы в защите? Предложить на пол-шишечки? Предложить нападающему отрезать тебе ноги вместо убийства?
показать весь комментарий
14.05.2025 21:38 Ответить
"мирні зусилля " це така фішка ОП з початку війни . кацапи розносять в щен наші міста а ми не дзеркально відповідаємо . бо " ми не такі як вони"
показать весь комментарий
14.05.2025 22:01 Ответить
надягнемо білі балахони, заглянемо один одному в очко та несамовито помолимось?
рудий фрік не дасть збрехати

до речі, а шо там треба казати в молитві?
показать весь комментарий
14.05.2025 21:43 Ответить
Гідний мир новий термін , я так розумію це вже гірший за "справедливий мир" ?
показать весь комментарий
14.05.2025 21:51 Ответить
>підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню >та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією

Тільки мені це нагадало : "надо просто перєстать стрелять і посмотрєть в очі" ?
Невже рецидив ?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:03 Ответить
"тріада-"трамбон" "куйло" "зезедент" за посередництва "папіка" - проти України і її народу і за мир в Україні з рашистською окупацією окупованих куйлом українських територій...Легіон
показать весь комментарий
14.05.2025 22:20 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
15.05.2025 04:28 Ответить
 
 