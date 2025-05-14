Папа Лев XIV предлагает свое посредничество странам, которые воюют

Во время приема в Ватикане представителей 23 восточных христианских церквей Папа Лев XIV вспомнил о конфликтах по всему миру: "от Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тигрея", а также в Эфиопии и на Кавказе и предложил свое посредничество.

"Святой Престол готов дать враждующим сторонам возможность встретиться и посмотреть друг другу в глаза, чтобы народы могли вернуть себе надежду и достоинство, которые принадлежат им. Я сделаю все возможное, чтобы мир распространялся", - заявил Папа, осудивший насилие.

Понтифик подчеркнул, что люди хотят мира, он призвал лидеров воюющих народов встречаться, вести диалог и переговоры.

Папа добавил, что "война никогда не бывает неизбежной", а оружие должно "замолчать, потому что оно не решает проблем, оно их усиливает".

Напомним, вечером 8 мая кардиналы Католической церкви смогли с третьего раза избрать нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево (Лев XIV).

До этого он служил в Перу и возглавлял епископскую канцелярию Ватикана. Он первый американец на посту понтифика за 2000-летнюю историю Католической церкви.