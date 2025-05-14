РУС
Папа Лев XIV предлагает свое посредничество странам, которые воюют

Лев XIV о посредничестве

Во время приема в Ватикане представителей 23 восточных христианских церквей Папа Лев XIV вспомнил о конфликтах по всему миру: "от Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тигрея", а также в Эфиопии и на Кавказе и предложил свое посредничество.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет Le Monde.

"Святой Престол готов дать враждующим сторонам возможность встретиться и посмотреть друг другу в глаза, чтобы народы могли вернуть себе надежду и достоинство, которые принадлежат им. Я сделаю все возможное, чтобы мир распространялся", - заявил Папа, осудивший насилие.

Понтифик подчеркнул, что люди хотят мира, он призвал лидеров воюющих народов встречаться, вести диалог и переговоры.

Папа добавил, что "война никогда не бывает неизбежной", а оружие должно "замолчать, потому что оно не решает проблем, оно их усиливает".

Напомним, вечером 8 мая кардиналы Католической церкви смогли с третьего раза избрать нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево (Лев XIV).

До этого он служил в Перу и возглавлял епископскую канцелярию Ватикана. Он первый американец на посту понтифика за 2000-летнюю историю Католической церкви.

В чергу нехай стає ! А то вже стільки тих "миротворців" розвелося, що ніде сісти і посрати !!!
показать весь комментарий
14.05.2025 14:40 Ответить
а хоч один агресор з названих, який розпочинав війну, хоче миру? який сенс дивитись в налиті кров'ю очі?...
показать весь комментарий
14.05.2025 14:44 Ответить
... дати ворогуючим сторонам можливість зустрітися та подивитися один одному в очі, Джерело: https://censor.net/ua/n3552179
так наш зелідор теж папа римзький з 95 кварталу?
14.05.2025 14:25 Ответить
14.05.2025 14:25 Ответить
Достатньо, лише гроші власників з цих країн, заморозити і передати на припинення таких війн, з Банку Ватікана!
Ну, десь так, дієво буде!
14.05.2025 14:25 Ответить
В чергу нехай стає ! А то вже стільки тих "миротворців" розвелося, що ніде сісти і посрати !!!
14.05.2025 14:40 Ответить
"Святий Престол готовий дати ворогуючим сторонам можливість зустрітися та подивитися один одному в очі, Подивитися антихристу в очі- можна всю Україну здатитак.як це робить інфікований поглядом рашистського антихриста "зе"
14.05.2025 14:41 Ответить
а хоч один агресор з названих, який розпочинав війну, хоче миру? який сенс дивитись в налиті кров'ю очі?...
14.05.2025 14:44 Ответить
Папа-американець ще не розуміє, шо народець лаптєстану не має совісті, що ту совість він залив брагою та бояришником, і тому вся його совість складається з вказівок сцаря.
14.05.2025 14:46 Ответить
Папа має повноваження прокляття?
14.05.2025 14:47 Ответить
Та ні, то релігійна організація яка живе своїми правилами, до Бога відношення відносне.
Бо Один Бог і тільки один посередник - Ісус Христос
14.05.2025 16:16 Ответить
Робота у нього така - казати за все хороше проти всього поганого.
Хоч про мужєство бєлого флага не згадав, і то добре.
14.05.2025 15:35 Ответить
Інтересний такий папа, наче мав би Біблію знати, що з сатаною неможливо домовитись.
Най би кошти з ватиканського банку у чекістів заморозив би, абощо. Слабо? Бо жити з процентів краденого то гріх
14.05.2025 16:12 Ответить
 
 