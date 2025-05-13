РУС
Зеленский планирует посетить первую мессу Папы Льва XIV

Зеленский планирует визит на первую мессу нового Папы Римского

Президент Владимир Зеленский хочет приехать на интронизационную мессу новоизбранного Папы Льва XIV в Ватикане 18 мая, в частности, для встреч с иностранными лидерами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Reuters рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП заявил, что Зеленский также намерен провести встречи с другими мировыми лидерами на полях церемонии. Во время телефонного разговора с Папой Львом с Зеленским, понтифик выразил готовность способствовать таким встречам и пообещал "сделать все возможное" для достижения справедливого и прочного мира.

По его словам, Папа Лев во время телефонного разговора с Зеленским был "очень теплым в разговоре об Украине" и выразил готовность сделать все возможное для достижения справедливого и прочного мира.

Читайте: Зеленский провел разговор с Папой Римским: Пригласил его совершить визит в Украину

Он также отметил, что реакция Папы на приглашение Зеленского посетить Украину была "очень, очень положительной", хотя никаких обязательств не было взято.

Интронизационная месса состоится в воскресенье, 18 мая, на площади Святого Петра в Ватикане. Ожидается, что на ней будут присутствовать многочисленные мировые лидеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Лев XIV в первом воскресном обращении призвал к скорейшему настоящему миру в Украине

Зеленский Владимир (21616) Папа Римский (456) Лев 14 (31)
Топ комментарии
+11
"Лягушка путешественница" (с)
Головне - потууужно...
показать весь комментарий
13.05.2025 22:06 Ответить
+10
Така набожна ш...дп стала? Сподиваюсь термос Ленка йому даст.
показать весь комментарий
13.05.2025 22:11 Ответить
+7
Безпекової угоди з Ватіканом ще немає
показать весь комментарий
13.05.2025 22:16 Ответить
Мудро! Треба їхати і обов'язково запросити Папу Римського в Україну!

У 2020 році кількість католиків оцінювалася приблизно в 6,5 мільйонів населення. З них близько 5 мільйонів - греко-католики та 1.2 мільйона католиків римського обряду.
показать весь комментарий
13.05.2025 23:11 Ответить
"Лягушка путешественница" (с)
Головне - потууужно...
показать весь комментарий
13.05.2025 22:06 Ответить
А чи то кошерно?
показать весь комментарий
13.05.2025 22:08 Ответить
Та суть не в релігіі,а в уваженіі.
показать весь комментарий
13.05.2025 22:14 Ответить
У папи там в Ватікані прохідний двір для іновірців і просто пройдисвітів? Як може жидок, що не прийняв християнство відвідувати мессу? Чи може Ватікан- теж їхній філіал?
показать весь комментарий
14.05.2025 01:01 Ответить
Фінансові партнери
показать весь комментарий
14.05.2025 06:54 Ответить
Така набожна ш...дп стала? Сподиваюсь термос Ленка йому даст.
показать весь комментарий
13.05.2025 22:11 Ответить
Ше з кацапами не перетер - човник
показать весь комментарий
13.05.2025 22:11 Ответить
Безпекової угоди з Ватіканом ще немає
показать весь комментарий
13.05.2025 22:16 Ответить
Там ще є банк і вклади для заморозки.
показать весь комментарий
13.05.2025 23:37 Ответить
Вроде там рояль не предусмотрен...
показать весь комментарий
13.05.2025 22:22 Ответить
Там круччє! Там орган!
показать весь комментарий
13.05.2025 22:40 Ответить
На органі органом.
показать весь комментарий
13.05.2025 22:59 Ответить
Апгрейд!
показать весь комментарий
14.05.2025 01:04 Ответить
До Нової Слободи на Сумщину, ухилянт прострочений, не поїхав!!
Там, стріляє ******!! А в Італію, він ЗБИРАЄТЬСЯ з челядниками для понтів! НедоЄврей, на католицькій мессі у Римі??
показать весь комментарий
13.05.2025 22:26 Ответить
Чому ж ;недо;? Коломойський казав що Зеленський дотримується шабату і ходить в сінагогу, а батько Зеленського- що Вовік має хуцпу.
показать весь комментарий
13.05.2025 22:38 Ответить
Хуцпу не можна мати. Хуцпа -це специфічне жидівське нахабство, спосіб дій, поведінки, стиль життя- саме так хуцпа перекладається.
показать весь комментарий
14.05.2025 00:57 Ответить
Простими словами- вміння обдурити гоя.
показать весь комментарий
14.05.2025 06:32 Ответить
Вовік разом зі своїм шефом (паханом) Бєнєю Бородачом(Коломойським) є адептами жидівської секти Хабад Любавич. До цієї ж секти належать члени сім'ї Трампа: його дочка Іванка(прийняла іудаїзм на вимогу свого свекра Чарльза Кушнера) , зять Трампа-Джаред Кушнер, Сват Трампа Чарльз Кушнер, онуки Трампа- діти Іванки і Джареда.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:11 Ответить
Склонить на свою сторону даже 1 человека большой +, а иметь Папу на своей стороне, это великая заслуга!
Молодец, Президент Зеленский !!!
показать весь комментарий
13.05.2025 22:30 Ответить
Главное, чтобы собор св. Петра не сгорел, или Сикстинская капелла....
Украину он уже почти ухайдохал..
Боневтик- Бедоносец Гребаный-Оманский
показать весь комментарий
13.05.2025 23:22 Ответить
Україна на 70% православна, він єврейський організм. Нафіга?
показать весь комментарий
13.05.2025 22:39 Ответить
Оно який ЗЄ релігійний став.

Термос не забув би з собою прихопити на месу.
показать весь комментарий
13.05.2025 22:49 Ответить
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Reuters https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-hopes-attend-pope-leos-inaugural-mass-top-aide-says-2025-05-13/ розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ну, якщо сам Єрмак вирішив послати туди ЗЄ...

Доречі, у Білий дім теж Єрмак ЗЄ потягнув. Результат всі пам'ятають.
показать весь комментарий
13.05.2025 22:59 Ответить
Политически правильно.
показать весь комментарий
14.05.2025 02:57 Ответить
Вава напевно не в курсі, що меса це не концерт
показать весь комментарий
14.05.2025 06:58 Ответить
А чому не з'їздити да ще с родиною, а ще купою холуїв коли це на халяву
показать весь комментарий
14.05.2025 07:40 Ответить
Який равин йому це дозволив????
показать весь комментарий
14.05.2025 15:47 Ответить
 
 