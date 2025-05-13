Зеленский планирует посетить первую мессу Папы Льва XIV

Президент Владимир Зеленский хочет приехать на интронизационную мессу новоизбранного Папы Льва XIV в Ватикане 18 мая, в частности, для встреч с иностранными лидерами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Reuters рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП заявил, что Зеленский также намерен провести встречи с другими мировыми лидерами на полях церемонии. Во время телефонного разговора с Папой Львом с Зеленским, понтифик выразил готовность способствовать таким встречам и пообещал "сделать все возможное" для достижения справедливого и прочного мира.

По его словам, Папа Лев во время телефонного разговора с Зеленским был "очень теплым в разговоре об Украине" и выразил готовность сделать все возможное для достижения справедливого и прочного мира.

Он также отметил, что реакция Папы на приглашение Зеленского посетить Украину была "очень, очень положительной", хотя никаких обязательств не было взято.

Интронизационная месса состоится в воскресенье, 18 мая, на площади Святого Петра в Ватикане. Ожидается, что на ней будут присутствовать многочисленные мировые лидеры.

