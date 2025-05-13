Зеленский планирует посетить первую мессу Папы Льва XIV
Президент Владимир Зеленский хочет приехать на интронизационную мессу новоизбранного Папы Льва XIV в Ватикане 18 мая, в частности, для встреч с иностранными лидерами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Reuters рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Глава ОП заявил, что Зеленский также намерен провести встречи с другими мировыми лидерами на полях церемонии. Во время телефонного разговора с Папой Львом с Зеленским, понтифик выразил готовность способствовать таким встречам и пообещал "сделать все возможное" для достижения справедливого и прочного мира.
По его словам, Папа Лев во время телефонного разговора с Зеленским был "очень теплым в разговоре об Украине" и выразил готовность сделать все возможное для достижения справедливого и прочного мира.
Он также отметил, что реакция Папы на приглашение Зеленского посетить Украину была "очень, очень положительной", хотя никаких обязательств не было взято.
Интронизационная месса состоится в воскресенье, 18 мая, на площади Святого Петра в Ватикане. Ожидается, что на ней будут присутствовать многочисленные мировые лидеры.
У 2020 році кількість католиків оцінювалася приблизно в 6,5 мільйонів населення. З них близько 5 мільйонів - греко-католики та 1.2 мільйона католиків римського обряду.
Головне - потууужно...
Там, стріляє ******!! А в Італію, він ЗБИРАЄТЬСЯ з челядниками для понтів! НедоЄврей, на католицькій мессі у Римі??
Молодец, Президент Зеленский !!!
Украину он уже почти ухайдохал..
Боневтик- Бедоносец Гребаный-Оманский
Термос не забув би з собою прихопити на месу.
Ну, якщо сам Єрмак вирішив послати туди ЗЄ...
Доречі, у Білий дім теж Єрмак ЗЄ потягнув. Результат всі пам'ятають.