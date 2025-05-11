РУС
Папа Римский Лев XIV в первом воскресном обращении призвал к скорейшему установлению настоящего мира в Украине

Папа Римский Лев XIV вспомнил Украину

В своем первом воскресном обращении Папа Римский Лев XIV, среди прочего, упомянул войну в Украине и призвал к скорейшему настоящему, справедливому и длительному миру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Vatikan News.

"Я ношу в своем сердце страдания дорогого украинского народа. Пусть же будет сделано все для скорейшего достижения настоящего, справедливого и длительного мира. Пусть будут освобождены все пленные, а дети вернутся в свои семьи", - отметил он.

Читайте также: Папа Римский Лев XIV назвал войну РФ против Украины "империалистической по своей природе"

Кроме того, Папа Римский Лев XIV упомянул о событиях в Секторе Газа, призвал к немедленному прекращению огня, скорейшей доставке гуманитарной помощи для населения и освобождению всех заложников.

Также он вспомнил Вторую мировую войну, которая унесла жизни 60 млн человек, и на фоне современных войн обратился к мировым лидерам с призывом: "Никогда больше войны!"

Также читайте: Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV: Надеемся на моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана

Напомним, вечером 8 мая кардиналы Католической церкви смогли с третьего раза избрать нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево (Лев XIV).

До этого он служил в Перу и возглавлял епископскую канцелярию Ватикана. Он первый американец на посту понтифика за 2000-летнюю историю Католической церкви.

+9
Адекватний папа. Попередник ніс якусь дичину
11.05.2025 15:34 Ответить
11.05.2025 15:34 Ответить
+7
Aleksander Lukashenko Я за всё хорошее, против всей куйни.

А Папа Лев IV на відміну від тебе висловився конкретно, однозначно, чітко і ясно:

Папа Римський Лев XIV назвав війну РФ проти України "імперіалістичною за своєю природою"
Новопризначений очільник Католицької церкви Лев XIV засудив війну Росії проти України.
З моєї точки зору, це справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані.
Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими", - сказав понтифік. »
11.05.2025 16:17 Ответить
11.05.2025 16:17 Ответить
+4
Лев XIV ще до свого обрання засуджував дуже гостро іміграційну політику Трампа .
Лев XIV більш частину свого життя присвятив допомозі обездолених та бідних в ПЕРУ - він стрижень Ордену Святого Августина
Лев XIV , якщо коротко - не просто так обрав собі таке ім"я, бо Понтифікат Лев XІІІ (1878-1903)...

припав на період активного формування імперських амбіцій, колоніальної гонки, загострення соціальної нерівності, а також протистояння між Церквою та секулярними ідеологіями. Він бачив, що Європа входить у зону духовної й моральної турбулентності - і намагався дати віруючим опору саме у морально-соціальному вченні, аби не допустити "затемнення людської гідності" під тиском новітніх ідеологій.
11.05.2025 16:48 Ответить
11.05.2025 16:48 Ответить
Адекватний папа. Попередник ніс якусь дичину
11.05.2025 15:34 Ответить
11.05.2025 15:34 Ответить
Поэтому Боженька и не выдержал и ниспослал ему инсульт, феспалмя от той дичи что он нес
11.05.2025 15:37 Ответить
11.05.2025 15:37 Ответить
Не богохульствуй. Бог є, але посередник тільки один, це Христос
12.05.2025 00:48 Ответить
12.05.2025 00:48 Ответить
Тогда понятно почему спустя аж три года: пока Иисус навестил Землю, увидев что творится сообщил Отцу, а у того и так дел невпроворот, ушло время пока дошло дело до высказываний Папы Франциска, потом долгая переписка с Папой из-за задержек с световой Божьей скоростью, но Папа не внял, и тогда дело передали в нижние инстанции костлявым чувакам в балахонах с косами Шутка))
12.05.2025 06:41 Ответить
12.05.2025 06:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tercuc_1zzs https://www.youtube.com/watch?v=Що тепер РОБИТИ Трампу? Папа Римський проти УЛЬТРАПРАВИХ
11.05.2025 15:43 Ответить
11.05.2025 15:43 Ответить
Цінний інсайд з Ватикану, КОТРИЙ "ВИКОНАВ повагу до ТРАМПА"- вибрав американця, але Трамп просив собі прОрбнівського
11.05.2025 15:47 Ответить
11.05.2025 15:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OiQs8XSe-nkВиступ папи сьогодні -відео з прекладом
11.05.2025 16:02 Ответить
11.05.2025 16:02 Ответить
Лев XIV ще до свого обрання засуджував дуже гостро іміграційну політику Трампа .
Лев XIV більш частину свого життя присвятив допомозі обездолених та бідних в ПЕРУ - він стрижень Ордену Святого Августина
Лев XIV , якщо коротко - не просто так обрав собі таке ім"я, бо Понтифікат Лев XІІІ (1878-1903)...

припав на період активного формування імперських амбіцій, колоніальної гонки, загострення соціальної нерівності, а також протистояння між Церквою та секулярними ідеологіями. Він бачив, що Європа входить у зону духовної й моральної турбулентності - і намагався дати віруючим опору саме у морально-соціальному вченні, аби не допустити "затемнення людської гідності" під тиском новітніх ідеологій.
11.05.2025 16:48 Ответить
11.05.2025 16:48 Ответить
щось він підозріло на Дарта Сідіуса схожий
11.05.2025 15:46 Ответить
11.05.2025 15:46 Ответить
А що, цей Папа може, адекватний?
11.05.2025 15:34 Ответить
11.05.2025 15:34 Ответить
Спасибі кардиналам за мудрість при виборі папи. Бо в попередній раз вибрали якесь ...
11.05.2025 15:41 Ответить
11.05.2025 15:41 Ответить
Милого разу вибрали комуняку за то, що він перший Папа з Південної Америки. Цього разу вибрали нєвєдомо шо за те, що він перший Папа з Північної Америки. Часи, коли кардинали вибирали Пап за щось конкретне, минули назавжди. Нажаль.
11.05.2025 16:22 Ответить
11.05.2025 16:22 Ответить
А за що конкретно вибирали раніше?
За розмірами джаги-джаги, як Іоанна XXIII?
11.05.2025 16:46 Ответить
11.05.2025 16:46 Ответить
Я за всё хорошее, против всей куйни.
Ніхто від нового Папи такого не чекав. І ось, нарешті!
11.05.2025 15:35 Ответить
11.05.2025 15:35 Ответить
Aleksander Lukashenko Я за всё хорошее, против всей куйни.

А Папа Лев IV на відміну від тебе висловився конкретно, однозначно, чітко і ясно:

Папа Римський Лев XIV назвав війну РФ проти України "імперіалістичною за своєю природою"
Новопризначений очільник Католицької церкви Лев XIV засудив війну Росії проти України.
З моєї точки зору, це справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані.
Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими", - сказав понтифік. »
11.05.2025 16:17 Ответить
11.05.2025 16:17 Ответить
Хочу помилитися. Але це трапляється до прикрості рідко.
11.05.2025 16:24 Ответить
11.05.2025 16:24 Ответить
То, історія (Чи як казав Христос: «Зоставте мертвим їх мерців».)
А це є тут.
І зараз.
11.05.2025 16:38 Ответить
11.05.2025 16:38 Ответить
от тільки не вчора він сказав ці слова про імперіалістичне вторгнення русні. а сказав він це ще у 22-му році, коли не був ще Папою. зараз він навряд чи повторить таке. хоча... буде видно.

В своей вступительной воскресной молитве новый Папа Римский Лев XIV упомянул страдания украинского народа, призвал (https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2025-05/zaklyky-papy-tsarytse-neba-11-travnya-2025.html) к окончанию войны в Украине и "настоящему и справедливому миру", а также к освобождению пленных и возвращению детей.

Что ж, однозначная проукраинская риторика, без иносказаний и попыток приравнять жертву к агрессору.

(Но видео, которое гоняют по телеграму, где Папа назвал войну российской империалистической агрессией - это консерва из 2022 года, новых таких заявлений Папа не делал).
11.05.2025 17:43 Ответить
11.05.2025 17:43 Ответить
Rino Rino
(Но видео, которое гоняют по телеграму, где Папа назвал войну российской империалистической агрессией - это консерва из 2022 года, новых таких заявлений Папа не делал).

Пруф будь ласка .
11.05.2025 18:16 Ответить
11.05.2025 18:16 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/17826 будь ласка. цей канал фуєти не розганяє. навпаки, кожну інфу вони там дуже дотошно подають і криють чуть лі не матами тих, хто розносить в нашому інфопросторі перепости із цапських помийок.
11.05.2025 18:55 Ответить
11.05.2025 18:55 Ответить
Дякую. Переглянув. Хотілося щоб там був прямий пруф.
Думаю, що це десь відразу після 24.02.2022.
Момент істини.
Who is Кацапи.
Папі , вірніш Кардиналу, за цей спіч респект і бонус.
От тільки шкребонуло про «консерву»...
11.05.2025 23:12 Ответить
11.05.2025 23:12 Ответить
Це добре. А то якійсь Діснейленд, коли Папа не розуміє, де добро, а де зло.
11.05.2025 15:42 Ответить
11.05.2025 15:42 Ответить
Не тільки папа, а й російські християни в переважній більшості
12.05.2025 00:45 Ответить
12.05.2025 00:45 Ответить
Що триндiти? Довай завiтай до нас в Киiв!
11.05.2025 15:48 Ответить
11.05.2025 15:48 Ответить
Шукаю де у вас Київ і не знаходжу
11.05.2025 15:57 Ответить
11.05.2025 15:57 Ответить
Вже i суслiка не бачиш? А вiн є. Йа в Києвi прожив 35 рокiв.
11.05.2025 16:00 Ответить
11.05.2025 16:00 Ответить
Пробач, це добре що ти вважаєш Київ рідним, багато поїхавших про це навіть не згадують, особливо в ху...лостане. Вчилися зі мною з села, при вступі ледве - ледве говорили на москальском, а поїхавши в ху...лостан, на початку 90х, сталі вважають себе москалями. До війни здзвонювалися, так говорили москальскою.
11.05.2025 16:59 Ответить
11.05.2025 16:59 Ответить
Погано те що церква фсб ху...лостану вірує тільки в ху...ла і у гундяєва пророка його.
11.05.2025 15:55 Ответить
11.05.2025 15:55 Ответить
Синього колiру не вистачае в папськом прiкiдє!
11.05.2025 15:58 Ответить
11.05.2025 15:58 Ответить
папа Лев - не будь Франциском і ми тебе полюбимо...
11.05.2025 16:12 Ответить
11.05.2025 16:12 Ответить
візит в Київ або ві Львів було б дуже непогано.
11.05.2025 16:15 Ответить
11.05.2025 16:15 Ответить
Ше би зробив кардиналом Святослава Шевчука - ціни не було би такому Папі.
11.05.2025 16:33 Ответить
11.05.2025 16:33 Ответить
і шо би жодного слова за "мужність білого прапора"
11.05.2025 16:20 Ответить
11.05.2025 16:20 Ответить
просто молися за Україну - за православних, і юдеїв, і мусульман - за всіх українців молися - саме вони зараз під ударом.
і кацапняви ракети не спрашують якого ти віросповідання перед тим як вибухнти.
11.05.2025 16:30 Ответить
11.05.2025 16:30 Ответить
Усе в Божих руках. Церкві треба в гріхах каятись, бо вже четвертий рік за мир молиться, а війна триває
12.05.2025 00:42 Ответить
12.05.2025 00:42 Ответить
Цікаво: на що всерйоз сподіваються усі політики-закликанти?
11.05.2025 16:49 Ответить
11.05.2025 16:49 Ответить
Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу. Нехай же буде зроблено все для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай будуть звільнені усі полонені, а діти повернуться до своїх родин", - зазначив він. Якщо "слуга Божий" не вказує злочинцю на його злочин і не вказує йому негайно виведи своїх вбивць з території України .котрі є окровавлені руки .якими куйло більше трьох років .щоденно.вчиняє злочини проти України і її народу, то є великий сумнів у його служінні і виникає питання- "а чий Ти слуга"?
11.05.2025 16:51 Ответить
11.05.2025 16:51 Ответить
зачепились зa Папу, а підозр в Презинеті - "сидіть по хатам, кацапи не бьють по мирняку" в вас не вознікає?
вам показати Бахмут, Авдіївку та будь що куди прийшла кацапня чи самі знайдете?
непереможне зелене довбойобство...
11.05.2025 17:02 Ответить
11.05.2025 17:02 Ответить
а вез Брайтон Біч ви хоч шось знаєте за Америку?
11.05.2025 17:52 Ответить
11.05.2025 17:52 Ответить
не я в тебе, казліна ордловська, на танцювалкі - ти в мене.
11.05.2025 17:55 Ответить
11.05.2025 17:55 Ответить
то не спілкуйся постав собі 5 по дурні...
11.05.2025 18:04 Ответить
11.05.2025 18:04 Ответить
лисий - ну який я тобі брате?
11.05.2025 18:08 Ответить
11.05.2025 18:08 Ответить
довбойобство Твоє - це "киш миш" якого настрочив .Ти якого хера все в одну кучу звалив ,та ще й те що "нас..рав видаєш.як якусь "правильну мантру" ???
11.05.2025 21:36 Ответить
11.05.2025 21:36 Ответить
з просиопаловом вас, нешановний...
з отходнячком!
11.05.2025 21:41 Ответить
11.05.2025 21:41 Ответить
"Твої словеса, Тебе видають" .Ти як би пив алкоголь так само як я,то гундяй Тебе б приписав до лику "святих" мацковско-гебнявого сатанату...
11.05.2025 21:44 Ответить
11.05.2025 21:44 Ответить
то ви кажете треба більше? 🤣
11.05.2025 21:45 Ответить
11.05.2025 21:45 Ответить
не шановний "то ви кажете треба більше? ."знову "киш- миш"
11.05.2025 21:50 Ответить
11.05.2025 21:50 Ответить
не пропивай печінку з дитинства - збережи її на пенсію!
11.05.2025 21:53 Ответить
11.05.2025 21:53 Ответить
Головний меседж нового Папи до російськомовної аудиторії:

11.05.2025 17:09 Ответить
11.05.2025 17:09 Ответить
А как насчет русских активов в банках Ватикану???
12.05.2025 00:40 Ответить
12.05.2025 00:40 Ответить
 
 