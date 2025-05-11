Папа Римский Лев XIV в первом воскресном обращении призвал к скорейшему установлению настоящего мира в Украине
В своем первом воскресном обращении Папа Римский Лев XIV, среди прочего, упомянул войну в Украине и призвал к скорейшему настоящему, справедливому и длительному миру.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Vatikan News.
"Я ношу в своем сердце страдания дорогого украинского народа. Пусть же будет сделано все для скорейшего достижения настоящего, справедливого и длительного мира. Пусть будут освобождены все пленные, а дети вернутся в свои семьи", - отметил он.
Кроме того, Папа Римский Лев XIV упомянул о событиях в Секторе Газа, призвал к немедленному прекращению огня, скорейшей доставке гуманитарной помощи для населения и освобождению всех заложников.
Также он вспомнил Вторую мировую войну, которая унесла жизни 60 млн человек, и на фоне современных войн обратился к мировым лидерам с призывом: "Никогда больше войны!"
Напомним, вечером 8 мая кардиналы Католической церкви смогли с третьего раза избрать нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево (Лев XIV).
До этого он служил в Перу и возглавлял епископскую канцелярию Ватикана. Он первый американец на посту понтифика за 2000-летнюю историю Католической церкви.
световойБожьей скоростью, но Папа не внял, и тогда дело передали в нижние инстанции костлявым чувакам в балахонах с косами Шутка))
Лев XIV більш частину свого життя присвятив допомозі обездолених та бідних в ПЕРУ - він стрижень Ордену Святого Августина
Лев XIV , якщо коротко - не просто так обрав собі таке ім"я, бо Понтифікат Лев XІІІ (1878-1903)...
припав на період активного формування імперських амбіцій, колоніальної гонки, загострення соціальної нерівності, а також протистояння між Церквою та секулярними ідеологіями. Він бачив, що Європа входить у зону духовної й моральної турбулентності - і намагався дати віруючим опору саме у морально-соціальному вченні, аби не допустити "затемнення людської гідності" під тиском новітніх ідеологій.
За розмірами джаги-джаги, як Іоанна XXIII?
Ніхто від нового Папи такого не чекав. І ось, нарешті!
А Папа Лев IV на відміну від тебе висловився конкретно, однозначно, чітко і ясно:
Папа Римський Лев XIV назвав війну РФ проти України "імперіалістичною за своєю природою"
Новопризначений очільник Католицької церкви Лев XIV засудив війну Росії проти України.
З моєї точки зору, це справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані.
Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими", - сказав понтифік. »
А це є тут.
І зараз.
В своей вступительной воскресной молитве новый Папа Римский Лев XIV упомянул страдания украинского народа, призвал (https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2025-05/zaklyky-papy-tsarytse-neba-11-travnya-2025.html) к окончанию войны в Украине и "настоящему и справедливому миру", а также к освобождению пленных и возвращению детей.
Что ж, однозначная проукраинская риторика, без иносказаний и попыток приравнять жертву к агрессору.
(Но видео, которое гоняют по телеграму, где Папа назвал войну российской империалистической агрессией - это консерва из 2022 года, новых таких заявлений Папа не делал).
Пруф будь ласка .
Думаю, що це десь відразу після 24.02.2022.
Момент істини.
Who is Кацапи.
Папі , вірніш Кардиналу, за цей спіч респект і бонус.
От тільки шкребонуло про «консерву»...
і кацапняви ракети не спрашують якого ти віросповідання перед тим як вибухнти.
вам показати Бахмут, Авдіївку та будь що куди прийшла кацапня чи самі знайдете?
непереможне зелене довбойобство...
з отходнячком!