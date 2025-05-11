Папа Римский Лев XIV в первом воскресном обращении призвал к скорейшему установлению настоящего мира в Украине

В своем первом воскресном обращении Папа Римский Лев XIV, среди прочего, упомянул войну в Украине и призвал к скорейшему настоящему, справедливому и длительному миру.

об этом сообщает агентство Vatikan News.

"Я ношу в своем сердце страдания дорогого украинского народа. Пусть же будет сделано все для скорейшего достижения настоящего, справедливого и длительного мира. Пусть будут освобождены все пленные, а дети вернутся в свои семьи", - отметил он.

Кроме того, Папа Римский Лев XIV упомянул о событиях в Секторе Газа, призвал к немедленному прекращению огня, скорейшей доставке гуманитарной помощи для населения и освобождению всех заложников.

Также он вспомнил Вторую мировую войну, которая унесла жизни 60 млн человек, и на фоне современных войн обратился к мировым лидерам с призывом: "Никогда больше войны!"

Напомним, вечером 8 мая кардиналы Католической церкви смогли с третьего раза избрать нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево (Лев XIV).

До этого он служил в Перу и возглавлял епископскую канцелярию Ватикана. Он первый американец на посту понтифика за 2000-летнюю историю Католической церкви.