УКР
Новини Припинення вогню між Україною та РФ Папа Римський висловився про війну в Україні
2 367 54

Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до якнайшвидшого справжнього миру в Україні

Папа Римський Лев XIV згадав Україну

У своєму першому недільному зверненні Папа Римський Лев XIV, серед іншого, згадав війну в Україні та закликав до якнайшвидшого справжнього, справедливого і тривалого миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Vatikan News.

"Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу. Нехай же буде зроблено все для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай будуть звільнені усі полонені, а діти повернуться до своїх родин", – зазначив він.

Читайте також: Папа Римський Лев XIV назвав війну РФ проти України "імперіалістичною за своєю природою"

Крім того, Папа Римський Лев XIV згадав про події в Секторі Гази, закликав до негайного припинення вогню, якнайшвидшої доставки гуманітарної допомоги для населення і звільнення всіх заручників.

Також він згадав Другу світову війну, яка забрала життя 60 млн людей, і на тлі сучасних воєн звернувся до світових лідерів із закликом: "Ніколи більше війни!"

Також читайте: Зеленський привітав Папу Римського Лева XIV: Сподіваємося на моральну й духовну підтримку з боку Ватикану

Нагадаємо, ввечері 8 травня кардинали Католицької церкви змогли з третього разу обрати нового Папу Римського. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево (Лев XIV).

До того він служив у Перу та очолював єпископську канцелярію Ватикану. Він перший американець на посаді понтифіка за 2000-річну історію Католицької церкви.

Автор: 

Папа Римський (338) припинення вогню (327) Папа Римський Лев 14 (31)
+9
Адекватний папа. Попередник ніс якусь дичину
11.05.2025 15:34 Відповісти
+7
Aleksander Lukashenko Я за всё хорошее, против всей куйни.

А Папа Лев IV на відміну від тебе висловився конкретно, однозначно, чітко і ясно:

Папа Римський Лев XIV назвав війну РФ проти України "імперіалістичною за своєю природою"
Новопризначений очільник Католицької церкви Лев XIV засудив війну Росії проти України.
З моєї точки зору, це справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані.
Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими", - сказав понтифік. »
11.05.2025 16:17 Відповісти
+4
Лев XIV ще до свого обрання засуджував дуже гостро іміграційну політику Трампа .
Лев XIV більш частину свого життя присвятив допомозі обездолених та бідних в ПЕРУ - він стрижень Ордену Святого Августина
Лев XIV , якщо коротко - не просто так обрав собі таке ім"я, бо Понтифікат Лев XІІІ (1878-1903)...

припав на період активного формування імперських амбіцій, колоніальної гонки, загострення соціальної нерівності, а також протистояння між Церквою та секулярними ідеологіями. Він бачив, що Європа входить у зону духовної й моральної турбулентності - і намагався дати віруючим опору саме у морально-соціальному вченні, аби не допустити "затемнення людської гідності" під тиском новітніх ідеологій.
11.05.2025 16:48 Відповісти
Адекватний папа. Попередник ніс якусь дичину
11.05.2025 15:34 Відповісти
Поэтому Боженька и не выдержал и ниспослал ему инсульт, феспалмя от той дичи что он нес
11.05.2025 15:37 Відповісти
Не богохульствуй. Бог є, але посередник тільки один, це Христос
12.05.2025 00:48 Відповісти
Тогда понятно почему спустя аж три года: пока Иисус навестил Землю, увидев что творится сообщил Отцу, а у того и так дел невпроворот, ушло время пока дошло дело до высказываний Папы Франциска, потом долгая переписка с Папой из-за задержек с световой Божьей скоростью, но Папа не внял, и тогда дело передали в нижние инстанции костлявым чувакам в балахонах с косами Шутка))
12.05.2025 06:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tercuc_1zzs https://www.youtube.com/watch?v=Що тепер РОБИТИ Трампу? Папа Римський проти УЛЬТРАПРАВИХ
11.05.2025 15:43 Відповісти
Цінний інсайд з Ватикану, КОТРИЙ "ВИКОНАВ повагу до ТРАМПА"- вибрав американця, але Трамп просив собі прОрбнівського
11.05.2025 15:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OiQs8XSe-nkВиступ папи сьогодні -відео з прекладом
11.05.2025 16:02 Відповісти
Лев XIV ще до свого обрання засуджував дуже гостро іміграційну політику Трампа .
Лев XIV більш частину свого життя присвятив допомозі обездолених та бідних в ПЕРУ - він стрижень Ордену Святого Августина
Лев XIV , якщо коротко - не просто так обрав собі таке ім"я, бо Понтифікат Лев XІІІ (1878-1903)...

припав на період активного формування імперських амбіцій, колоніальної гонки, загострення соціальної нерівності, а також протистояння між Церквою та секулярними ідеологіями. Він бачив, що Європа входить у зону духовної й моральної турбулентності - і намагався дати віруючим опору саме у морально-соціальному вченні, аби не допустити "затемнення людської гідності" під тиском новітніх ідеологій.
11.05.2025 16:48 Відповісти
щось він підозріло на Дарта Сідіуса схожий
11.05.2025 15:46 Відповісти
А що, цей Папа може, адекватний?
11.05.2025 15:34 Відповісти
Спасибі кардиналам за мудрість при виборі папи. Бо в попередній раз вибрали якесь ...
11.05.2025 15:41 Відповісти
Милого разу вибрали комуняку за то, що він перший Папа з Південної Америки. Цього разу вибрали нєвєдомо шо за те, що він перший Папа з Північної Америки. Часи, коли кардинали вибирали Пап за щось конкретне, минули назавжди. Нажаль.
11.05.2025 16:22 Відповісти
А за що конкретно вибирали раніше?
За розмірами джаги-джаги, як Іоанна XXIII?
11.05.2025 16:46 Відповісти
Я за всё хорошее, против всей куйни.
Ніхто від нового Папи такого не чекав. І ось, нарешті!
11.05.2025 15:35 Відповісти
Aleksander Lukashenko Я за всё хорошее, против всей куйни.

А Папа Лев IV на відміну від тебе висловився конкретно, однозначно, чітко і ясно:

Папа Римський Лев XIV назвав війну РФ проти України "імперіалістичною за своєю природою"
Новопризначений очільник Католицької церкви Лев XIV засудив війну Росії проти України.
З моєї точки зору, це справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані.
Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими", - сказав понтифік. »
11.05.2025 16:17 Відповісти
Хочу помилитися. Але це трапляється до прикрості рідко.
11.05.2025 16:24 Відповісти
То, історія (Чи як казав Христос: «Зоставте мертвим їх мерців».)
А це є тут.
І зараз.
11.05.2025 16:38 Відповісти
от тільки не вчора він сказав ці слова про імперіалістичне вторгнення русні. а сказав він це ще у 22-му році, коли не був ще Папою. зараз він навряд чи повторить таке. хоча... буде видно.

В своей вступительной воскресной молитве новый Папа Римский Лев XIV упомянул страдания украинского народа, призвал (https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2025-05/zaklyky-papy-tsarytse-neba-11-travnya-2025.html) к окончанию войны в Украине и "настоящему и справедливому миру", а также к освобождению пленных и возвращению детей.

Что ж, однозначная проукраинская риторика, без иносказаний и попыток приравнять жертву к агрессору.

(Но видео, которое гоняют по телеграму, где Папа назвал войну российской империалистической агрессией - это консерва из 2022 года, новых таких заявлений Папа не делал).
11.05.2025 17:43 Відповісти
Rino Rino
(Но видео, которое гоняют по телеграму, где Папа назвал войну российской империалистической агрессией - это консерва из 2022 года, новых таких заявлений Папа не делал).

Пруф будь ласка .
11.05.2025 18:16 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/17826 будь ласка. цей канал фуєти не розганяє. навпаки, кожну інфу вони там дуже дотошно подають і криють чуть лі не матами тих, хто розносить в нашому інфопросторі перепости із цапських помийок.
11.05.2025 18:55 Відповісти
Дякую. Переглянув. Хотілося щоб там був прямий пруф.
Думаю, що це десь відразу після 24.02.2022.
Момент істини.
Who is Кацапи.
Папі , вірніш Кардиналу, за цей спіч респект і бонус.
От тільки шкребонуло про «консерву»...
11.05.2025 23:12 Відповісти
Це добре. А то якійсь Діснейленд, коли Папа не розуміє, де добро, а де зло.
11.05.2025 15:42 Відповісти
Не тільки папа, а й російські християни в переважній більшості
12.05.2025 00:45 Відповісти
Що триндiти? Довай завiтай до нас в Киiв!
11.05.2025 15:48 Відповісти
Шукаю де у вас Київ і не знаходжу
11.05.2025 15:57 Відповісти
Вже i суслiка не бачиш? А вiн є. Йа в Києвi прожив 35 рокiв.
11.05.2025 16:00 Відповісти
Пробач, це добре що ти вважаєш Київ рідним, багато поїхавших про це навіть не згадують, особливо в ху...лостане. Вчилися зі мною з села, при вступі ледве - ледве говорили на москальском, а поїхавши в ху...лостан, на початку 90х, сталі вважають себе москалями. До війни здзвонювалися, так говорили москальскою.
11.05.2025 16:59 Відповісти
Погано те що церква фсб ху...лостану вірує тільки в ху...ла і у гундяєва пророка його.
11.05.2025 15:55 Відповісти
Синього колiру не вистачае в папськом прiкiдє!
11.05.2025 15:58 Відповісти
папа Лев - не будь Франциском і ми тебе полюбимо...
11.05.2025 16:12 Відповісти
візит в Київ або ві Львів було б дуже непогано.
11.05.2025 16:15 Відповісти
Ше би зробив кардиналом Святослава Шевчука - ціни не було би такому Папі.
11.05.2025 16:33 Відповісти
і шо би жодного слова за "мужність білого прапора"
11.05.2025 16:20 Відповісти
просто молися за Україну - за православних, і юдеїв, і мусульман - за всіх українців молися - саме вони зараз під ударом.
і кацапняви ракети не спрашують якого ти віросповідання перед тим як вибухнти.
11.05.2025 16:30 Відповісти
Усе в Божих руках. Церкві треба в гріхах каятись, бо вже четвертий рік за мир молиться, а війна триває
12.05.2025 00:42 Відповісти
Цікаво: на що всерйоз сподіваються усі політики-закликанти?
11.05.2025 16:49 Відповісти
Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу. Нехай же буде зроблено все для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай будуть звільнені усі полонені, а діти повернуться до своїх родин", - зазначив він. Якщо "слуга Божий" не вказує злочинцю на його злочин і не вказує йому негайно виведи своїх вбивць з території України .котрі є окровавлені руки .якими куйло більше трьох років .щоденно.вчиняє злочини проти України і її народу, то є великий сумнів у його служінні і виникає питання- "а чий Ти слуга"?
11.05.2025 16:51 Відповісти
зачепились зa Папу, а підозр в Презинеті - "сидіть по хатам, кацапи не бьють по мирняку" в вас не вознікає?
вам показати Бахмут, Авдіївку та будь що куди прийшла кацапня чи самі знайдете?
непереможне зелене довбойобство...
11.05.2025 17:02 Відповісти
а вез Брайтон Біч ви хоч шось знаєте за Америку?
11.05.2025 17:52 Відповісти
не я в тебе, казліна ордловська, на танцювалкі - ти в мене.
11.05.2025 17:55 Відповісти
то не спілкуйся постав собі 5 по дурні...
11.05.2025 18:04 Відповісти
лисий - ну який я тобі брате?
11.05.2025 18:08 Відповісти
довбойобство Твоє - це "киш миш" якого настрочив .Ти якого хера все в одну кучу звалив ,та ще й те що "нас..рав видаєш.як якусь "правильну мантру" ???
11.05.2025 21:36 Відповісти
з просиопаловом вас, нешановний...
з отходнячком!
11.05.2025 21:41 Відповісти
"Твої словеса, Тебе видають" .Ти як би пив алкоголь так само як я,то гундяй Тебе б приписав до лику "святих" мацковско-гебнявого сатанату...
11.05.2025 21:44 Відповісти
то ви кажете треба більше? 🤣
11.05.2025 21:45 Відповісти
не шановний "то ви кажете треба більше? ."знову "киш- миш"
11.05.2025 21:50 Відповісти
не пропивай печінку з дитинства - збережи її на пенсію!
11.05.2025 21:53 Відповісти
Головний меседж нового Папи до російськомовної аудиторії:

11.05.2025 17:09 Відповісти
А как насчет русских активов в банках Ватикану???
12.05.2025 00:40 Відповісти
 
 