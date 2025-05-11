Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до якнайшвидшого справжнього миру в Україні

У своєму першому недільному зверненні Папа Римський Лев XIV, серед іншого, згадав війну в Україні та закликав до якнайшвидшого справжнього, справедливого і тривалого миру.

"Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу. Нехай же буде зроблено все для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай будуть звільнені усі полонені, а діти повернуться до своїх родин", – зазначив він.

Крім того, Папа Римський Лев XIV згадав про події в Секторі Гази, закликав до негайного припинення вогню, якнайшвидшої доставки гуманітарної допомоги для населення і звільнення всіх заручників.

Також він згадав Другу світову війну, яка забрала життя 60 млн людей, і на тлі сучасних воєн звернувся до світових лідерів із закликом: "Ніколи більше війни!"

Нагадаємо, ввечері 8 травня кардинали Католицької церкви змогли з третього разу обрати нового Папу Римського. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево (Лев XIV).

До того він служив у Перу та очолював єпископську канцелярію Ватикану. Він перший американець на посаді понтифіка за 2000-річну історію Католицької церкви.