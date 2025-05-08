Зеленський привітав Папу Римського Лева XIV: Сподіваємося на моральну й духовну підтримку з боку Ватикану

Президент України Володимир Зеленський привітав Папу Римського Лева XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян.

У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру", - написав Зеленський.

Український президент побажав Його Святості Леву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії.

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Нагадаємо, ввечері 8 травня кардинали Католицької церкви змогли з третього разу обрати нового Папу Римського. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево (Лев XIV).

До того він служив у Перу та очолював єпископську канцелярію Ватикану. Він перший американець на посаді понтифіка за 2000-річну історію Католицької церкви.