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Новини Вибори Папи Римського Обрання нового Папи Римського
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Зеленський привітав Папу Римського Лева XIV: Сподіваємося на моральну й духовну підтримку з боку Ватикану

Зеленський привітав нового Папу Римського Льва XIV

Президент України Володимир Зеленський привітав Папу Римського Лева XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян.

У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру", - написав Зеленський. 

Український президент побажав Його Святості Леву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий Папа Римський – Роберт Френсіс Прево зі США (доповнено)

Нагадаємо, ввечері 8 травня кардинали Католицької церкви змогли з третього разу обрати нового Папу Римського. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево (Лев XIV).

До того він служив у Перу та очолював єпископську канцелярію Ватикану. Він перший американець на посаді понтифіка за 2000-річну історію Католицької церкви.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Папа Римський (323) Лев 14 (1)


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Топ коментарі
+7
клоун не пропускає жодного моменту щоб попіаритись, 73% ідіотам заходить.
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08.05.2025 21:08
+4
Святий Престол і всі інші організації, установи, держави дотримуються міжнародного права, за виключенням диктаторів і Боневтіка Потужно-Брехливого, який потоптався і навалив велику купу на Конституції, Верховні Раді, опозиції, військових і міжнародному праві.
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08.05.2025 21:17
+3
Ватикан після Другої світової війни допомагав нацистським злочинцям уникнути покарання,це історичні факти...Тому будемо бачити та оцінювати по діях-бо по справах їх впізнаєте їх...
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08.05.2025 21:18
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клоун не пропускає жодного моменту щоб попіаритись, 73% ідіотам заходить.
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08.05.2025 21:08 Відповісти
давай еше а то у вас завтра интернет отключают
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08.05.2025 21:37 Відповісти
не льва а лева.
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08.05.2025 21:09 Відповісти
Взагалі-то він Леон.
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08.05.2025 22:37 Відповісти
А сколько у папы дивизий
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08.05.2025 21:15 Відповісти
😊 Якщо врахувати той факт, що католиків у світі 1,3 мільярди, то сформувати армію кількістю 10 мільйонів мабудь зміг би. Але це абстракція. Нагадаю, що Папа Іван-Павло ІІ спричинився до знищення прорадянського блоку у Європі і розпаду сирисири. Уе доконаний факт.
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08.05.2025 21:22 Відповісти
Святий Престол і всі інші організації, установи, держави дотримуються міжнародного права, за виключенням диктаторів і Боневтіка Потужно-Брехливого, який потоптався і навалив велику купу на Конституції, Верховні Раді, опозиції, військових і міжнародному праві.
показати весь коментар
08.05.2025 21:17 Відповісти
Ватикан після Другої світової війни допомагав нацистським злочинцям уникнути покарання,це історичні факти...Тому будемо бачити та оцінювати по діях-бо по справах їх впізнаєте їх...
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08.05.2025 21:18 Відповісти
Ну,морально і духовно дуже помогло багатьом в світовій історії)
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08.05.2025 21:18 Відповісти
Їй-бо, йому більше пасуватиме десниця не благословляюча, а така, що показує "О'кей!"
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08.05.2025 21:22 Відповісти
Це цікавий вибір, якщо врахувати, що паствою нового Папи у Америці були власне ті, кого Трамп так завзято депортує. І значна частина прихожан - це українські емігранти - греко-католики, та ще більше католиків - етнічних поляків. А РПЦ - то були закляті конкуренти. Тому мені здається, що вибір був у піку Трампу і кацапам. Хоча можливо я і занадто оптимістичний.
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08.05.2025 21:26 Відповісти
Сьогодні було обрано Папу Лева XIV - першого американця на престолі Святого Петра.

Чому цензор перекладає досі новини з російської?
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08.05.2025 21:28 Відповісти
By electing an American as the next Pope, the cardinals showed the world that they too saw the special blessing God had shed on the USA by sending His greatest miracle to be our President.
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08.05.2025 21:33 Відповісти
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08.05.2025 21:44 Відповісти
Яку духовну підтримку отримує артист першого російського телеканалу (екс-президент України) від Ватикану?
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08.05.2025 21:53 Відповісти
Ніяку. Він не християнин. Та й взагалі, не homo sapiens
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08.05.2025 22:41 Відповісти
 
 