Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV: Надеемся на моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола относительно соблюдения международного права, осуждения военной агрессии Российской Федерации против Украины и защиты прав невинных гражданских лиц.

В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение прочного мира", - написал Зеленский.

Украинский президент пожелал Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии.

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Напомним, вечером 8 мая кардиналы Католической церкви смогли с третьего раза избрать нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево (Лев XIV).

До этого он служил в Перу и возглавлял епископскую канцелярию Ватикана. Он первый американец на посту понтифика за 2000-летнюю историю Католической церкви.