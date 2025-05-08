Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV: Надеемся на моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола относительно соблюдения международного права, осуждения военной агрессии Российской Федерации против Украины и защиты прав невинных гражданских лиц.
В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение прочного мира", - написал Зеленский.
Украинский президент пожелал Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии.
Напомним, вечером 8 мая кардиналы Католической церкви смогли с третьего раза избрать нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево (Лев XIV).
До этого он служил в Перу и возглавлял епископскую канцелярию Ватикана. Он первый американец на посту понтифика за 2000-летнюю историю Католической церкви.
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