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Новости Выборы Папы Римского Избрание нового Папы Римского
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Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV: Надеемся на моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана

Зеленский поздравил нового Папу Римского Льва XIV

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола относительно соблюдения международного права, осуждения военной агрессии Российской Федерации против Украины и защиты прав невинных гражданских лиц.

В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение прочного мира", - написал Зеленский.

Украинский президент пожелал Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый Папа Римский - Роберт Фрэнсис Прево из США (дополнено)

Напомним, вечером 8 мая кардиналы Католической церкви смогли с третьего раза избрать нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево (Лев XIV).

До этого он служил в Перу и возглавлял епископскую канцелярию Ватикана. Он первый американец на посту понтифика за 2000-летнюю историю Католической церкви.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Папа Римский (441) Лев 14 (2)


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Топ комментарии
+2
клоун не пропускає жодного моменту щоб попіаритись, 73% ідіотам заходить.
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08.05.2025 21:08
+1
Святий Престол і всі інші організації, установи, держави дотримуються міжнародного права, за виключенням диктаторів і Боневтіка Потужно-Брехливого, який потоптався і навалив велику купу на Конституції, Верховні Раді, опозиції, військових і міжнародному праві.
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08.05.2025 21:17
+1
Ватикан після Другої світової війни допомагав нацистським злочинцям уникнути покарання,це історичні факти...Тому будемо бачити та оцінювати по діях-бо по справах їх впізнаєте їх...
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08.05.2025 21:18
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Правила форума Совет форумчан
клоун не пропускає жодного моменту щоб попіаритись, 73% ідіотам заходить.
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08.05.2025 21:08 Ответить
давай еше а то у вас завтра интернет отключают
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08.05.2025 21:37 Ответить
не льва а лева.
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08.05.2025 21:09 Ответить
А сколько у папы дивизий
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08.05.2025 21:15 Ответить
😊 Якщо врахувати той факт, що католиків у світі 1,3 мільярди, то сформувати армію кількістю 10 мільйонів мабудь зміг би. Але це абстракція. Нагадаю, що Папа Іван-Павло ІІ спричинився до знищення прорадянського блоку у Європі і розпаду сирисири. Уе доконаний факт.
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08.05.2025 21:22 Ответить
Святий Престол і всі інші організації, установи, держави дотримуються міжнародного права, за виключенням диктаторів і Боневтіка Потужно-Брехливого, який потоптався і навалив велику купу на Конституції, Верховні Раді, опозиції, військових і міжнародному праві.
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08.05.2025 21:17 Ответить
Ватикан після Другої світової війни допомагав нацистським злочинцям уникнути покарання,це історичні факти...Тому будемо бачити та оцінювати по діях-бо по справах їх впізнаєте їх...
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08.05.2025 21:18 Ответить
Ну,морально і духовно дуже помогло багатьом в світовій історії)
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08.05.2025 21:18 Ответить
Їй-бо, йому більше пасуватиме десниця не благословляюча, а така, що показує "О'кей!"
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08.05.2025 21:22 Ответить
Це цікавий вибір, якщо врахувати, що паствою нового Папи у Америці були власне ті, кого Трамп так завзято депортує. І значна частина прихожан - це українські емігранти - греко-католики, та ще більше католиків - етнічних поляків. А РПЦ - то були закляті конкуренти. Тому мені здається, що вибір був у піку Трампу і кацапам. Хоча можливо я і занадто оптимістичний.
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08.05.2025 21:26 Ответить
Сьогодні було обрано Папу Лева XIV - першого американця на престолі Святого Петра.

Чому цензор перекладає досі новини з російської?
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08.05.2025 21:28 Ответить
By electing an American as the next Pope, the cardinals showed the world that they too saw the special blessing God had shed on the USA by sending His greatest miracle to be our President.
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08.05.2025 21:33 Ответить
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08.05.2025 21:44 Ответить
Яку духовну підтримку отримує артист першого російського телеканалу (екс-президент України) від Ватикану?
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08.05.2025 21:53 Ответить
 
 