Новый Папа Римский – Роберт Фрэнсис Прево из США (дополнено)
Вечером 8 мая кардиналы Католической церкви смогли с третьего раза избрать нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Из дымохода над Сикстинской капеллой начинает выходить белый дым. Это означает, что на второй день конклава избран новый понтифик.
Толпа ликует, а на площади Святого Петра раздаются овации.
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Новым Папой Римским избран американо-перуанский кардинал Роберт Френсис Прево. Он принял имя Лева XIV. Это первый американский понтифик в истории, сообщает CNN.
Ранее сообщалось, что в среду, 7 мая, кардиналы Католической церкви начали конклав в Сикстинской капелле для избрания преемника Папы Франциска.
Напомним, предыдущий Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после многонедельного лечения от пневмонии.
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Завтра буде чорний. В Масквє.
Дєлов...
і взагалі - я недоганяю куди церква діває гроші що жертвують люди.
в середні віки гроші можна було виправдати як на відкриття нових церков та на всілякі війни.
але ватикан вже давно війни не веде, всі місця під церкви у світі розібрали, всі нові церкви побудували.
то куди йдуть гроші,
"Церковники хлебальники разинули
Замешкался маненько Ватикан
И тут им Папу Римского подкинули
Из наших, из поляков, из славян"
Був час.
Від армії відкосив, а зате які гєроічєскіє пєсні ісполнял.
А у Кароля Войтили Папи Римського, батько вув поляк а мати була православна.
Українка.
Провєренний чекiст, старй партєєць!😁
Окрім того що він захисник педофілів в сутанах.
є український кардінал - один з 133,
прізвищє не памьятаю - 45 рочків кардіналу,
але таких не вибирають - папська дідовщіна ніким щє не відміняна...
Rinunce e nomine, 06.02.2025
Promozione all'Ordine dei Vescovi dell'Em.mo Card. Robert Francis Prevost, O.S.A.
Il Santo Padre ha cooptato nell'Ordine dei Vescovi l'Eminentissimo Signore Cardinale Robert Francis Prevost, O.S.A., Prefetto del Dicastero per i Vescovi, assegnandogli il Titolo della Chiesa suburbicaria di Albano.
Якого ***** славетного Папу вибрали.
Треба 18 лєток.
267-му Римському понтифіку 69 років. Народився у Чикаго. Очолював Дикастерію у справах єпископів. Також керував Папською комісією в справах Латинської Америки.
Раніше він служив єпископом міста Чіклайо в Перу з 2015 по 2023 рік, а з 2001 по 2013 рік був генеральним настоятелем Ордену Святого Августина. У 2015 році кардинал отримав громадянство Перу.
Зустрічайте - Кардинал Роберт Прево !
Прийняв им'я Лев XIV.
Проте, враховуючи його попередню діяльність, можна припустити, що він може продовжити лінію свого попередника, Папи Франциска, який закликав до миру та діалогу, але часто уникав прямого засудження агресора.
З огляду на те, що Папа Лев XIV має досвід роботи в Латинській Америці та відомий своєю дипломатичністю, можливо, він обере подібний підхід. Однак, остаточну позицію нового Папи щодо війни в Україні можна буде оцінити після його перших офіційних заяв або дій у цьому напрямку. Тобто кого вони виберуть знав навіть покійний Франціск(((
а що першого американського попереднього папу вже прокляли? Він був з Південної Америки