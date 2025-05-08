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Новости Выборы Папы Римского Избрание нового Папы Римского
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Новый Папа Римский – Роберт Фрэнсис Прево из США (дополнено)

Новим Папою став кардинал Роберт Френсіс Прево

Вечером 8 мая кардиналы Католической церкви смогли с третьего раза избрать нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Из дымохода над Сикстинской капеллой начинает выходить белый дым. Это означает, что на второй день конклава избран новый понтифик.

Толпа ликует, а на площади Святого Петра раздаются овации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конклав не смог избрать нового Папу Римского с первого раза: над Сикстинской часовней поднялся черный дым

Обновлено

Новым Папой Римским избран американо-перуанский кардинал Роберт Френсис Прево. Он принял имя Лева XIV. Это первый американский понтифик в истории, сообщает CNN.

Читайте также: Конклав для избрания нового Папы Римского начался в Ватикане, - Reuters

Ранее сообщалось, что в среду, 7 мая, кардиналы Католической церкви начали конклав в Сикстинской капелле для избрания преемника Папы Франциска.

Напомним, предыдущий Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после многонедельного лечения от пневмонии.

Автор: 

Ватикан (198) Папа Римский (441)


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Топ комментарии
+32
Невже Трампа обрали?
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08.05.2025 19:22
+17
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08.05.2025 20:01
+15
Білий дим дочекалися. У Ватікані.
Завтра буде чорний. В Масквє.
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08.05.2025 19:52
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Страница 2 из 2
Так.
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08.05.2025 19:47 Ответить
Крест обмотан кандалами- сталинский патриархат.
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08.05.2025 19:57 Ответить
Вчера дым был черный значит могли папуаса выбрать..
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08.05.2025 19:41 Ответить
то калоші...
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08.05.2025 19:49 Ответить
дуже зрадів .. (пішов попісяти)
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08.05.2025 19:46 Ответить
Дві доби засідали... То туалетний папір зпалили...
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08.05.2025 19:50 Ответить
Білий дим дочекалися. У Ватікані.
Завтра буде чорний. В Масквє.
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08.05.2025 19:52 Ответить
непоганий серіал )
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08.05.2025 19:53 Ответить
а как называется?
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08.05.2025 20:28 Ответить
Сімейство Адамсів, чи Сімейка Адамсів. В інтернеті є всі серії, починаючи з чорно-білих, які набагато цікавіші більш пізніх кольорових.
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08.05.2025 21:13 Ответить
Точно это Трамп.
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08.05.2025 19:52 Ответить
Ватикан перевезуть у Мар-а-Лаго, освятять поле для гольфа...
Дєлов...
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08.05.2025 20:12 Ответить
католицька церква споганилася, українців розізлили, з путіним обнімалися, колорадську стрічку носили, під трампа лягли, світову вагу давно вже втратили...
і взагалі - я недоганяю куди церква діває гроші що жертвують люди.
в середні віки гроші можна було виправдати як на відкриття нових церков та на всілякі війни.
але ватикан вже давно війни не веде, всі місця під церкви у світі розібрали, всі нові церкви побудували.
то куди йдуть гроші,
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08.05.2025 19:56 Ответить
Куди ідуть гроші, що жертвують люди??? У Європі допомагає вижити непрацездатним і хворим. В СРСР допомагали профспілки. А у нас хто???
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08.05.2025 20:37 Ответить
Чоловіче! Які профспілки? Профспілка могла надати разову допомогу "правільному" працівникові або, як розказують злі язики, безкоштовну путівку в Сибір, чи на Чорне море в січні.
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08.05.2025 21:23 Ответить
Зауважень щодо допомоги хворим католицькою церквою нема? Тепер про профспілки : Було багато санаторіїв не на морі, куди хворим давали безкоштовні путівки. Зараз вони стоять зруйновані або прихватизовані. Літом на море отримати путівку було важко.
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08.05.2025 21:45 Ответить
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08.05.2025 20:01 Ответить
папі міцного... і я не про здоровья!
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08.05.2025 20:18 Ответить
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08.05.2025 20:20 Ответить
Ех, був же час...
"Церковники хлебальники разинули
Замешкался маненько Ватикан
И тут им Папу Римского подкинули
Из наших, из поляков, из славян"

Був час.
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08.05.2025 20:22 Ответить
Та той ще був пєвєц развітого соціалізма.
Від армії відкосив, а зате які гєроічєскіє пєсні ісполнял.
А у Кароля Войтили Папи Римського, батько вув поляк а мати була православна.
Українка.
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08.05.2025 21:44 Ответить
Трампа прокатили - буде Роберт Прево
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08.05.2025 20:25 Ответить
Трамп посприяв
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08.05.2025 20:26 Ответить
Хто би сумнівався. Трамп заніс
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08.05.2025 20:27 Ответить
Ухвалив угоду!
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08.05.2025 20:28 Ответить
"Роберт Френсіс Прево зі США"

Провєренний чекiст, старй партєєць!😁
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08.05.2025 20:30 Ответить
Звідки інфа? Дай почитати, не жидісь.
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08.05.2025 22:00 Ответить
Зараз iде широкомасшабна ротацiя у всих колах влади, трампiвськими агентами. 😬
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08.05.2025 22:08 Ответить
а як я би тоді був Президентом - Папа би не вмер!
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08.05.2025 20:31 Ответить
Венс таки не зря катался.
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08.05.2025 20:32 Ответить
Пап спеціально старими обирають? Щоб недовго папствували?
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08.05.2025 20:33 Ответить
Выбирают из кардиналов, а кардиналов молодых не бывает. Слишком долгий путь для получения этого статуса. Так что, запрос на "новые лица" не проканает.
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08.05.2025 20:38 Ответить
Навіть в вікіпєдії нічого нема.
Окрім того що він захисник педофілів в сутанах.
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08.05.2025 20:51 Ответить
Aleksander Lukashenko Бульбафюрер, дай сюди посилання на джерело, звідки ти черпаєш такий компромат. Чи то може твоя збочена фантазія? Я зараз саме про Pope Leo XIV питаю. Ти ж про нього кажеш, коли про педофіла в сутані розповідаєш? Я от передивився і французькі джерела і італійські і американські, щось нічого подібного не прочитав. Звідки черпаєш натхнення, Бульбафюрер?
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08.05.2025 22:07 Ответить
бувають,
є український кардінал - один з 133,
прізвищє не памьятаю - 45 рочків кардіналу,
але таких не вибирають - папська дідовщіна ніким щє не відміняна...
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08.05.2025 20:49 Ответить
Микола Бичок (нар. 13 лютого 1980, м. Тернопіль) - єпископ Української Греко-Католицької Церкви, з 15 січня 2020 року єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ. Належить до Згромадження редемптористів. Кардинал-священник з 2024 року. Наймолодший кардинал-електор на Конклаві 2025 року.
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08.05.2025 20:54 Ответить
Ну вот, он греко-католик. Таких не выберут, хотя чисто теоретически это возможно. Но, скажем, как и я теоретически могу слетать на Марс. А вот, практически, понятно что шансов нет.
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08.05.2025 20:58 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_V Целестин V
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08.05.2025 21:20 Ответить
Один из сотен, понятное дело. Да и то, по политическим причинам.
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08.05.2025 21:33 Ответить
Запитав про цього папу в гугла. З 1 січня 2000 року по 1 квітня 2025 року 2 (Дві) новини. 10 июля 2023 г. "Папа Франциск объявил о назначении новых кардиналов", та

Rinunce e nomine, 06.02.2025

Promozione all'Ordine dei Vescovi dell'Em.mo Card. Robert Francis Prevost, O.S.A.

Il Santo Padre ha cooptato nell'Ordine dei Vescovi l'Eminentissimo Signore Cardinale Robert Francis Prevost, O.S.A., Prefetto del Dicastero per i Vescovi, assegnandogli il Titolo della Chiesa suburbicaria di Albano.

Якого ***** славетного Папу вибрали.
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08.05.2025 20:56 Ответить
Та да.
Треба 18 лєток.
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08.05.2025 20:39 Ответить
це ви зараз за не 42 двухлеток-клованів не лохів, думаєте?
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08.05.2025 20:54 Ответить
ну по розуму, десь так...
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08.05.2025 21:48 Ответить
якось і не скажеш вже, що Церква внє палітікі. ) видно не просто ж так був візит Венса у Ватикан.
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08.05.2025 20:33 Ответить
А я думав Трампа виберуть, щоб здихатися його нарешті зі Штатів)
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08.05.2025 20:33 Ответить
Папа Лев XIV вважається поміркованим реформатором, близьким до поглядів Папи Франциска. Все!
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08.05.2025 20:34 Ответить
Новим Папою Римським став Роберт Превост з США, перший американський понтифік в історії. Він буде відомий як Лев XIV.

267-му Римському понтифіку 69 років. Народився у Чикаго. Очолював Дикастерію у справах єпископів. Також керував Папською комісією в справах Латинської Америки.

Раніше він служив єпископом міста Чіклайо в Перу з 2015 по 2023 рік, а з 2001 по 2013 рік був генеральним настоятелем Ордену Святого Августина. У 2015 році кардинал отримав громадянство Перу.
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08.05.2025 20:34 Ответить
Має кілька освітніх ступенів. Так, здобув ступінь бакалавра математики в Університеті Вілланова 1977 року; магістра богослов'я - в Католицькій богословській спілці в Чикаго; доктора канонічного права - в Папському Університеті св. Томи Аквінського.
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08.05.2025 20:41 Ответить
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08.05.2025 20:48 Ответить
Превост вважався компромісним кандидатом серед претендентів на місце голови Католицької церкви під час конклаву 2025 року.
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08.05.2025 20:50 Ответить
Перед початком конклаву в Сикстинській капелі кожен кардинал заприсягся на Євангелії зберігати подробиці виборів Папи в таємниці до кінця життя.
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08.05.2025 20:55 Ответить
Тобто його як латиноса-нелегала вислали з Штатів у Ватікан?!
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08.05.2025 21:52 Ответить
Вообще пофигу. Ни холодно ни жарко. В странах ЕС скоро католиков станет меньше чем мусульман. Да и папки новые все без харизмы. Мямлят что то бубнят чем то озабочены. Плевать вообще. Новый клоун
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08.05.2025 20:35 Ответить
Мда-а обмельчали папы как и американские президенты,а про разведку Ватикана уже никто и не помнит.
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08.05.2025 20:51 Ответить
69-років, американець але не Трамп.
Зустрічайте - Кардинал Роберт Прево !
Прийняв им'я Лев XIV.
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08.05.2025 20:36 Ответить
На жаль, наразі немає публічно доступної інформації про офіційні заяви Папи Лева XIV (Роберта Френсіса Прево) щодо агресії Росії проти України. Оскільки його обрання відбулося зовсім недавно - 8 травня 2025 року, - можливо, він ще не встиг висловити свою позицію з цього питання.

Проте, враховуючи його попередню діяльність, можна припустити, що він може продовжити лінію свого попередника, Папи Франциска, який закликав до миру та діалогу, але часто уникав прямого засудження агресора.

З огляду на те, що Папа Лев XIV має досвід роботи в Латинській Америці та відомий своєю дипломатичністю, можливо, він обере подібний підхід. Однак, остаточну позицію нового Папи щодо війни в Україні можна буде оцінити після його перших офіційних заяв або дій у цьому напрямку. Тобто кого вони виберуть знав навіть покійний Франціск(((
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08.05.2025 20:41 Ответить
думаю, цей теж буде організовувати спільні ходи примирення.
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08.05.2025 21:00 Ответить
А чому не Превост?
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08.05.2025 21:31 Ответить
Шкода, що не пана Дмитра.
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08.05.2025 20:45 Ответить
А що він там робить той євнух?
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08.05.2025 20:48 Ответить
Останнім праведним Папою новітньої історії був Іоан Павло ІІ. Всі, хто були обрані після нього - або ліваки-дегенерати, або кон'юнктурники з керуючою рукою ЦРУ в сраці (на зразок ефесбешних москало-попів)
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08.05.2025 20:46 Ответить
якийсь погляд в нього стрьомний ....
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08.05.2025 20:48 Ответить
Погляд прихованого клоуна.
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08.05.2025 21:09 Ответить
скоріше підофіла
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08.05.2025 21:33 Ответить
...недобрий погляд.
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08.05.2025 21:32 Ответить
Схоже відео конклаву з виборами буде на Порнхабі. З назвою - "Мінует століття. В ролях - конклав та Трамп."
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08.05.2025 20:49 Ответить
В США почнеться полювання на відьом? Коли до влади приходять кретини, а потім злягаються з церквою, починається полювання на відьом і Темні Віка...
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08.05.2025 20:55 Ответить
Моё очко чует что этот папаня такой же дегенеративный как и Франциск
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08.05.2025 20:57 Ответить
меньше им торговать надо было, да и в мозг видно напихали порядочно
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08.05.2025 21:36 Ответить
говна
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08.05.2025 21:53 Ответить
Подождём его первых заявлений. Сразу станет понятно, агент он x#йловский, как предпоследний ПР, или нет.
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08.05.2025 20:59 Ответить
згоден
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08.05.2025 21:32 Ответить
ОК, а коли Маму Римську будуть обирати?
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08.05.2025 21:04 Ответить
Вона вже обрана,це добре нам відома дєваха Меланія Трумп. Вона в контакті з Мамою 3-го Риму Алінкой Кабаєвой
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08.05.2025 21:34 Ответить
Фактично Штатами керує Ватікан, а всіма спец. службами світу керує спец, служба Ватікана. Ну а всіма банками керує банк Ватікана. Тобто ієзуїти.
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08.05.2025 21:05 Ответить
Ну а всіма ієзуїтами світу керує спец- служба -OPUS DEI
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08.05.2025 21:14 Ответить
Зібралися! самі "експерти" з християнства, церкви та католицизму - барани з комсомолу...
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08.05.2025 21:10 Ответить
католики давно никакого отношения к христианству не имеет просто кучка религиозных сектантов
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08.05.2025 21:20 Ответить
оцей точно легалізує всіх геїв і різних гендерів, що там про звіра писали і 666 сходиться чи ні
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08.05.2025 21:10 Ответить
тебе легалізує на 100%...
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08.05.2025 21:17 Ответить
Из США это обнадеживает,аргентинский футболист и немецкий соплежуй сильно понизили авторитет этой должности.
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08.05.2025 21:16 Ответить
я не дуже в релігії, але яке відношення мають не дуже католики, як я розумію здебільшого протестанти американці до виборів римського попа, чи трампон уже й там тарифи запровадив, справа не в грошах, справа в ціні. як казав дружбан трампона лавров - дебіли бл...
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08.05.2025 21:22 Ответить
Амер?? Це не є добре...
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08.05.2025 21:31 Ответить
"Це перший американський понтифік в історії, інформує CNN. Джерело: https://censor.net/ua/n3551183"
а що першого американського попереднього папу вже прокляли? Він був з Південної Америки
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08.05.2025 21:44 Ответить
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