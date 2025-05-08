Новый Папа Римский – Роберт Фрэнсис Прево из США (дополнено)

Вечером 8 мая кардиналы Католической церкви смогли с третьего раза избрать нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Из дымохода над Сикстинской капеллой начинает выходить белый дым. Это означает, что на второй день конклава избран новый понтифик.

Толпа ликует, а на площади Святого Петра раздаются овации.

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Новым Папой Римским избран американо-перуанский кардинал Роберт Френсис Прево. Он принял имя Лева XIV. Это первый американский понтифик в истории, сообщает CNN.

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Ранее сообщалось, что в среду, 7 мая, кардиналы Католической церкви начали конклав в Сикстинской капелле для избрания преемника Папы Франциска.

Напомним, предыдущий Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после многонедельного лечения от пневмонии.