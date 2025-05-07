Конклав для избрания нового Папы Римского начался в Ватикане, - Reuters

В среду, 7 мая, кардиналы Католической церкви начали конклав в Сикстинской капелле для избрания преемника Папы Франциска.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

После торжественной мессы в базилике Святого Петра кардиналы вошли в Сикстинскую капеллу, где за закрытыми дверями будет проходить тайный конклав.

Как отмечается, в нынешнем конклаве участвуют рекордные 133 кардинала из 70 стран. Во время голосований, как и в прошлые века, будет действовать строгий запрет на внешнюю связь - Ватикан принял даже высокотехнологичные меры для обеспечения конфиденциальности, в частности глушение сигнала.

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Традиционно в первый день проходит только одно голосование, а дальше - до четырех в день. Черный дым над капеллой будет извещать о безрезультатном голосовании, белый дым и колокола - об избрании нового Папы.

Среди возможных кандидатов на понтификат - кардиналы Пьетро Паролин (Италия), Луис Антонио Тагле (Филиппины), Петер Эрдо (Венгрия), Роберт Превост (США), Жан-Марк Авелин (Франция) и Пьербаттиста Пиццабалла (Италия). Явного фаворита пока нет.

Издание обращает внимание, что около 80% кардиналов, участвующих в конклаве, были назначены Папой Франциском. Это создает предпосылки для того, что новоизбранный Понтифик, вероятно, продолжит его политику реформ и открытости, несмотря на сопротивление консервативной части церкви.

Напомним, предыдущий Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после многонедельного лечения от пневмонии.

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