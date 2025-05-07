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Новости Конклав в Ватикане
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Конклав для избрания нового Папы Римского начался в Ватикане, - Reuters

ватикан

В среду, 7 мая, кардиналы Католической церкви начали конклав в Сикстинской капелле для избрания преемника Папы Франциска.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

После торжественной мессы в базилике Святого Петра кардиналы вошли в Сикстинскую капеллу, где за закрытыми дверями будет проходить тайный конклав.

Как отмечается, в нынешнем конклаве участвуют рекордные 133 кардинала из 70 стран. Во время голосований, как и в прошлые века, будет действовать строгий запрет на внешнюю связь - Ватикан принял даже высокотехнологичные меры для обеспечения конфиденциальности, в частности глушение сигнала.

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Традиционно в первый день проходит только одно голосование, а дальше - до четырех в день. Черный дым над капеллой будет извещать о безрезультатном голосовании, белый дым и колокола - об избрании нового Папы.

Среди возможных кандидатов на понтификат - кардиналы Пьетро Паролин (Италия), Луис Антонио Тагле (Филиппины), Петер Эрдо (Венгрия), Роберт Превост (США), Жан-Марк Авелин (Франция) и Пьербаттиста Пиццабалла (Италия). Явного фаворита пока нет.

Издание обращает внимание, что около 80% кардиналов, участвующих в конклаве, были назначены Папой Франциском. Это создает предпосылки для того, что новоизбранный Понтифик, вероятно, продолжит его политику реформ и открытости, несмотря на сопротивление консервативной части церкви.

Напомним, предыдущий Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после многонедельного лечения от пневмонии.

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Автор: 

Ватикан (196) выборы (24740) Папа Римский (439)


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Топ комментарии
+3
Шкарпетки Трампа взяли з собою? Щоб димовий сигнал подать?
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07.05.2025 12:54
+3
Сходняк наглядачив почав обирати нового capo di tutti capi.
Знов якогось левака або вітерана "вермахта" оберуть.
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07.05.2025 12:56
+3
Додік на це пожертвував власті непранні труселя. До речи, вперще у свому житті він комусь шось пожертвував.
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07.05.2025 12:57
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наглухо поклали мобільний зв'язок, шоб кардинали не злили
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07.05.2025 12:46 Ответить
Шкарпетки Трампа взяли з собою? Щоб димовий сигнал подать?
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07.05.2025 12:54 Ответить
Додік на це пожертвував власті непранні труселя. До речи, вперще у свому житті він комусь шось пожертвував.
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07.05.2025 12:57 Ответить
Треба їх там не кормити, щоб довго не думали
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07.05.2025 12:54 Ответить
Сходняк наглядачив почав обирати нового capo di tutti capi.
Знов якогось левака або вітерана "вермахта" оберуть.
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07.05.2025 12:56 Ответить
або трансгендера....
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07.05.2025 13:05 Ответить
Здаєтся мені шо вони там ВСІ 3,13.... ееее, трансгендери. Останнім нормальним був Іоан Павел ІІ, він же поляк Юзеф Войтила.
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07.05.2025 13:10 Ответить
Кароль Войтила.
Бо там козацькі гени, - мама у нього українка.
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07.05.2025 13:14 Ответить
« батьки Кароля Войтили були уродженцями м. Кременця: батько-поляк, римо-католик і мати православна українка Емілія Качуровська
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07.05.2025 13:16 Ответить
Выбирайте папой Трампона а мамой Меланью. Хоть паржом.
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07.05.2025 12:59 Ответить
Угу...А иконы с Меланкой по всему Ватикану развесить.
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07.05.2025 13:31 Ответить
Трамп серед кандидатів? Він дуже хоче
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07.05.2025 13:03 Ответить
путіна він хоче
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07.05.2025 13:06 Ответить
останній Папа
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07.05.2025 13:13 Ответить
Микола Бичок (нар. 13 лютого 1980, м. Тернопіль) - єпископ Української Греко-Католицької Церкви, з 15 січня 2020 року єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ. Належить до Згромадження редемптористів. Кардинал-священник з 2024 року. Наймолодший кардинал-електор на Конклаві 2025 року.
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07.05.2025 13:14 Ответить
https://t.me/PhotosActual/181 Красивые у них процессии, красивые одеяния https://t.me/PhotosActual/181
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07.05.2025 13:35 Ответить
Оберуть знову, якогось присмерті Брєжнєва
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07.05.2025 13:51 Ответить
буде весело якщо оберуть філіпінця, перший вузькоокий папа
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07.05.2025 14:03 Ответить
 
 