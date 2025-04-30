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Новости Встреча Зеленского с Трампом
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Трамп назвал "моментом утешения" разговор с Зеленским в Ватикане

Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал "моментом утешения" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Так вспоминая разговор с Зеленским, Трамп заявил, что "Украина находится в очень серьезной, очень сложной ситуации".

"Это не моя война, но я хочу попытаться ее решить, потому что, вероятно, каждую неделю погибает около 5000 молодых солдат, русских и украинцев. Мы также тратим огромные средства в Украине, а Европа должна тратить гораздо больше, а не гораздо меньше", - утверждает Трамп.

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На уточнение ведущего о том, какой была атмосфера разговора в Ватикане, президент США назвал его "в некотором смысле, моментом утешения, потому что погибает огромное количество людей".

"Гибнет много его людей, их убивают. И я очень переживаю из-за этого", - сказал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бы хотел быть Папой, - Трамп

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.

Автор: 

Ватикан (194) Зеленский Владимир (20444) Трамп Дональд (5331)


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Топ комментарии
+8
Переживаєш? Та тобі НАСРАТИ на них, тобі навіть на свій народ насрати!
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30.04.2025 22:17
+2
Blah-blah-blah. Tomorrow, he will say "I only said that in jest". Stupid fuck.
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30.04.2025 22:18
+2
ключове не 5000, а "Ми також витрачаємо величезні кошти в Україні, а Європа повинна витрачати набагато більше, а не набагато менше"
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30.04.2025 22:19
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Переживаєш? Та тобі НАСРАТИ на них, тобі навіть на свій народ насрати!
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30.04.2025 22:17 Ответить
Blah-blah-blah. Tomorrow, he will say "I only said that in jest". Stupid fuck.
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30.04.2025 22:18 Ответить
ключове не 5000, а "Ми також витрачаємо величезні кошти в Україні, а Європа повинна витрачати набагато більше, а не набагато менше"
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30.04.2025 22:19 Ответить
величезні кошти - це більше всього хвилює рудого гандона
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30.04.2025 22:49 Ответить
наша песня хороша и начнем сначала.....нарцис самозакоханий
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30.04.2025 22:21 Ответить
Дєвєлопєр хрєнов...
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30.04.2025 22:22 Ответить
Вочевидь - все ж таки козирі знайшлися ?
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30.04.2025 22:24 Ответить
>> я хочу спробувати її [війну] вирішити...

Ідіот. Тьху. 🙁
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30.04.2025 22:39 Ответить
Він 9 хвилин, тупо лупав очима, і не міг зрозуміти, хто це сидить перед старим Трампом….
І це, дало йому, якесь нове «НАТХНЕННЯ!!?? А волц, дивно мовчить перед ЗМІ, про «третю світову ваійну» ….??
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30.04.2025 22:40 Ответить
100 ДНІВ РОЗРАДИ "ТРАМБОНА" А УКРАЇНЦІ ДАЛЬШЕ ГИНУТЬ
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30.04.2025 22:41 Ответить
Загадка: Ніхто не знає, що він скаже завтра; ніхто не розуміє, що він сказав сьогодні; всі забули, що він говорив вчора. Хто це?
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30.04.2025 23:02 Ответить
Зелепм
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30.04.2025 23:06 Ответить
Как вообще можно обращать внимание на ДЫБИЛОВ!От них тллку как от КОЗЛА МОЛОКА!!!это уже не люди это просто ПУСТОТА!!!ПРОСЫПАЙТЕСЬ!!!
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30.04.2025 23:10 Ответить
Кончений дебілоїд. Сосія вже збирає коаліцію з жовтопикими і косоокими на дев'яте травня. Щоб показати що Європа і сша програли війну і можна йти на Європу. Ось чого ти добилося падло дебільне
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30.04.2025 23:10 Ответить
 
 