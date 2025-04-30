Трамп назвал "моментом утешения" разговор с Зеленским в Ватикане

Президент США Дональд Трамп назвал "моментом утешения" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

Так вспоминая разговор с Зеленским, Трамп заявил, что "Украина находится в очень серьезной, очень сложной ситуации".

"Это не моя война, но я хочу попытаться ее решить, потому что, вероятно, каждую неделю погибает около 5000 молодых солдат, русских и украинцев. Мы также тратим огромные средства в Украине, а Европа должна тратить гораздо больше, а не гораздо меньше", - утверждает Трамп.

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На уточнение ведущего о том, какой была атмосфера разговора в Ватикане, президент США назвал его "в некотором смысле, моментом утешения, потому что погибает огромное количество людей".

"Гибнет много его людей, их убивают. И я очень переживаю из-за этого", - сказал Трамп.

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Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.