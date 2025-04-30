Трамп назвав "моментом розради" розмову із Зеленським у Ватикані

Президент США Дональд Трамп назвав "моментом розради" розмову з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Так згадуючи розмову із Зеленським, Трамп заявив, що "Україна перебуває в дуже серйозній, дуже складній ситуації".

"Це не моя війна, але я хочу спробувати її вирішити, тому що, ймовірно, щотижня гине близько 5000 молодих солдатів, росіян і українців. Ми також витрачаємо величезні кошти в Україні, а Європа повинна витрачати набагато більше, а не набагато менше", – стверджує Трамп.

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На уточнення ведучого про те, якою була атмосфера розмови у Ватикані, президент США назвав її "у певному сенсі моментом розради, тому що гине величезна кількість людей".

"Гине багато його людей, їх вбивають. І я дуже переживаю через це", – сказав Трамп.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.