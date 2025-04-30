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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Трамп назвав "моментом розради" розмову із Зеленським у Ватикані

Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав "моментом розради" розмову з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

Так згадуючи розмову із Зеленським, Трамп заявив, що "Україна перебуває в дуже серйозній, дуже складній ситуації".

"Це не моя війна, але я хочу спробувати її вирішити, тому що, ймовірно, щотижня гине близько 5000 молодих солдатів, росіян і українців. Ми також витрачаємо величезні кошти в Україні, а Європа повинна витрачати набагато більше, а не набагато менше", – стверджує Трамп.

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На уточнення ведучого про те, якою була атмосфера розмови у Ватикані, президент США назвав її "у певному сенсі моментом розради, тому що гине величезна кількість людей".

"Гине багато його людей, їх вбивають. І я дуже переживаю через це", – сказав Трамп.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.

Автор: 

Ватикан (147) Зеленський Володимир (23913) Трамп Дональд (5757)


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Топ коментарі
+9
Переживаєш? Та тобі НАСРАТИ на них, тобі навіть на свій народ насрати!
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30.04.2025 22:17
+2
Blah-blah-blah. Tomorrow, he will say "I only said that in jest". Stupid fuck.
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30.04.2025 22:18
+2
ключове не 5000, а "Ми також витрачаємо величезні кошти в Україні, а Європа повинна витрачати набагато більше, а не набагато менше"
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30.04.2025 22:19
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Переживаєш? Та тобі НАСРАТИ на них, тобі навіть на свій народ насрати!
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30.04.2025 22:17 Відповісти
Blah-blah-blah. Tomorrow, he will say "I only said that in jest". Stupid fuck.
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30.04.2025 22:18 Відповісти
ключове не 5000, а "Ми також витрачаємо величезні кошти в Україні, а Європа повинна витрачати набагато більше, а не набагато менше"
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30.04.2025 22:19 Відповісти
величезні кошти - це більше всього хвилює рудого гандона
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30.04.2025 22:49 Відповісти
наша песня хороша и начнем сначала.....нарцис самозакоханий
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30.04.2025 22:21 Відповісти
Дєвєлопєр хрєнов...
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30.04.2025 22:22 Відповісти
Вочевидь - все ж таки козирі знайшлися ?
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30.04.2025 22:24 Відповісти
>> я хочу спробувати її [війну] вирішити...

Ідіот. Тьху. 🙁
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30.04.2025 22:39 Відповісти
Він 9 хвилин, тупо лупав очима, і не міг зрозуміти, хто це сидить перед старим Трампом….
І це, дало йому, якесь нове «НАТХНЕННЯ!!?? А волц, дивно мовчить перед ЗМІ, про «третю світову ваійну» ….??
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30.04.2025 22:40 Відповісти
100 ДНІВ РОЗРАДИ "ТРАМБОНА" А УКРАЇНЦІ ДАЛЬШЕ ГИНУТЬ
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30.04.2025 22:41 Відповісти
Загадка: Ніхто не знає, що він скаже завтра; ніхто не розуміє, що він сказав сьогодні; всі забули, що він говорив вчора. Хто це?
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30.04.2025 23:02 Відповісти
Зелепм
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30.04.2025 23:06 Відповісти
Как вообще можно обращать внимание на ДЫБИЛОВ!От них тллку как от КОЗЛА МОЛОКА!!!это уже не люди это просто ПУСТОТА!!!ПРОСЫПАЙТЕСЬ!!!
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30.04.2025 23:10 Відповісти
Кончений дебілоїд. Сосія вже збирає коаліцію з жовтопикими і косоокими на дев'яте травня. Щоб показати що Європа і сша програли війну і можна йти на Європу. Ось чого ти добилося падло дебільне
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30.04.2025 23:10 Відповісти
 
 