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Новини Конклав у Ватикані
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Конклав для обрання нового Папи Римського розпочався у Ватикані, - Reuters

ватикан

У середу, 7 травня, кардинали Католицької церкви розпочали конклав у Сикстинській капелі для обрання наступника Папи Франциска.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Після урочистої меси в базиліці Святого Петра кардинали увійшли до Сикстинської капели, де за закритими дверима проходитиме таємний конклав.

Як зазначається, у цьогорічному конклаві беруть участь рекордні 133 кардинали з 70 країн. Під час голосувань, як і в минулі століття, діятиме сувора заборона на зовнішній зв’язок - Ватикан вжив навіть високотехнологічних заходів для забезпечення конфіденційності, зокрема глушіння сигналу.

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Традиційно у перший день проходить лише одне голосування, а далі - до чотирьох на день. Чорний дим над капелою сповіщатиме про безрезультатне голосування, білий дим і дзвони - про обрання нового Папи.

Серед можливих кандидатів на понтифікат - кардинали П'єтро Паролін (Італія), Луїс Антоніо Тагле (Філіппіни), Петер Ердо (Угорщина), Роберт Превост (США), Жан-Марк Авелін (Франція) та П'єрбаттіста Піццабалла (Італія). Явного фаворита наразі немає.

Видання звертає увагу, що близько 80% кардиналів, які беруть участь у конклаві, були призначені Папою Франциском. Це створює передумови для того, що новообраний Понтифік, імовірно, продовжить його політику реформ та відкритості, попри опір консервативної частини церкви.

Нагадаємо, попередній Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

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Автор: 

Ватикан (149) вибори (6703) Папа Римський (321)


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Топ коментарі
+3
Шкарпетки Трампа взяли з собою? Щоб димовий сигнал подать?
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07.05.2025 12:54
+3
Сходняк наглядачив почав обирати нового capo di tutti capi.
Знов якогось левака або вітерана "вермахта" оберуть.
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07.05.2025 12:56
+3
Додік на це пожертвував власті непранні труселя. До речи, вперще у свому житті він комусь шось пожертвував.
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07.05.2025 12:57
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наглухо поклали мобільний зв'язок, шоб кардинали не злили
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07.05.2025 12:46 Відповісти
Шкарпетки Трампа взяли з собою? Щоб димовий сигнал подать?
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07.05.2025 12:54 Відповісти
Додік на це пожертвував власті непранні труселя. До речи, вперще у свому житті він комусь шось пожертвував.
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07.05.2025 12:57 Відповісти
Треба їх там не кормити, щоб довго не думали
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07.05.2025 12:54 Відповісти
Сходняк наглядачив почав обирати нового capo di tutti capi.
Знов якогось левака або вітерана "вермахта" оберуть.
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07.05.2025 12:56 Відповісти
або трансгендера....
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07.05.2025 13:05 Відповісти
Здаєтся мені шо вони там ВСІ 3,13.... ееее, трансгендери. Останнім нормальним був Іоан Павел ІІ, він же поляк Юзеф Войтила.
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07.05.2025 13:10 Відповісти
Кароль Войтила.
Бо там козацькі гени, - мама у нього українка.
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07.05.2025 13:14 Відповісти
« батьки Кароля Войтили були уродженцями м. Кременця: батько-поляк, римо-католик і мати православна українка Емілія Качуровська
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07.05.2025 13:16 Відповісти
Выбирайте папой Трампона а мамой Меланью. Хоть паржом.
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07.05.2025 12:59 Відповісти
Угу...А иконы с Меланкой по всему Ватикану развесить.
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07.05.2025 13:31 Відповісти
Трамп серед кандидатів? Він дуже хоче
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07.05.2025 13:03 Відповісти
путіна він хоче
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07.05.2025 13:06 Відповісти
останній Папа
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07.05.2025 13:13 Відповісти
Микола Бичок (нар. 13 лютого 1980, м. Тернопіль) - єпископ Української Греко-Католицької Церкви, з 15 січня 2020 року єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ. Належить до Згромадження редемптористів. Кардинал-священник з 2024 року. Наймолодший кардинал-електор на Конклаві 2025 року.
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07.05.2025 13:14 Відповісти
https://t.me/PhotosActual/181 Красивые у них процессии, красивые одеяния https://t.me/PhotosActual/181
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07.05.2025 13:35 Відповісти
Оберуть знову, якогось присмерті Брєжнєва
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07.05.2025 13:51 Відповісти
буде весело якщо оберуть філіпінця, перший вузькоокий папа
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07.05.2025 14:03 Відповісти
 
 