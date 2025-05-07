Конклав для обрання нового Папи Римського розпочався у Ватикані, - Reuters

У середу, 7 травня, кардинали Католицької церкви розпочали конклав у Сикстинській капелі для обрання наступника Папи Франциска.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Після урочистої меси в базиліці Святого Петра кардинали увійшли до Сикстинської капели, де за закритими дверима проходитиме таємний конклав.

Як зазначається, у цьогорічному конклаві беруть участь рекордні 133 кардинали з 70 країн. Під час голосувань, як і в минулі століття, діятиме сувора заборона на зовнішній зв’язок - Ватикан вжив навіть високотехнологічних заходів для забезпечення конфіденційності, зокрема глушіння сигналу.

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Традиційно у перший день проходить лише одне голосування, а далі - до чотирьох на день. Чорний дим над капелою сповіщатиме про безрезультатне голосування, білий дим і дзвони - про обрання нового Папи.

Серед можливих кандидатів на понтифікат - кардинали П'єтро Паролін (Італія), Луїс Антоніо Тагле (Філіппіни), Петер Ердо (Угорщина), Роберт Превост (США), Жан-Марк Авелін (Франція) та П'єрбаттіста Піццабалла (Італія). Явного фаворита наразі немає.

Видання звертає увагу, що близько 80% кардиналів, які беруть участь у конклаві, були призначені Папою Франциском. Це створює передумови для того, що новообраний Понтифік, імовірно, продовжить його політику реформ та відкритості, попри опір консервативної частини церкви.

Нагадаємо, попередній Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

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