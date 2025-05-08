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Новини Вибори Папи Римського Обрання нового Папи Римського
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Новий Папа Римський – Роберт Френсіс Прево зі США (доповнено)

Новим Папою став кардинал Роберт Френсіс Прево

Ввечері 8 травня кардинали Католицької церкви змогли з третього разу обрати нового Папу Римського. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево (Лев XIV). 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News.

Із димаря над Сикстинською капелою починає виходити білий дим. Це означає, що на другий день конклаву обрано нового понтифіка.

Натовп радіє, а на площі Святого Петра лунають овації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конклав не зміг обрати нового Папу Римського з першого разу: над Сикстинською каплицею піднявся чорний дим

Оновлено

Новим Папою Римським обрано американо-перуанського кардинала Роберта Френсіса Прево. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії, інформує CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конклав для обрання нового Папи Римського розпочався у Ватикані, - Reuters

Раніше повідомлялося, що у середу, 7 травня, кардинали Католицької церкви розпочали конклав у Сикстинській капелі для обрання наступника Папи Франциска.

Нагадаємо, попередній Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Автор: 

Ватикан (151) Папа Римський (323) Лев 14 (1)


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Топ коментарі
+25
Невже Трампа обрали?
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08.05.2025 19:22
+6
божє, яке щястя! а маму римську коли будуть обирати?
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08.05.2025 19:21
+5
Ви садюга))
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08.05.2025 19:23
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Ех, був же час...
"Церковники хлебальники разинули
Замешкался маненько Ватикан
И тут им Папу Римского подкинули
Из наших, из поляков, из славян"

Був час.
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08.05.2025 20:22 Відповісти
Трампа прокатили - буде Роберт Прево
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08.05.2025 20:25 Відповісти
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08.05.2025 20:26 Відповісти
Трамп посприяв
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08.05.2025 20:26 Відповісти
Хто би сумнівався. Трамп заніс
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08.05.2025 20:27 Відповісти
Ухвалив угоду!
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08.05.2025 20:28 Відповісти
"Роберт Френсіс Прево зі США"

Провєренний чекiст, старй партєєць!😁
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08.05.2025 20:30 Відповісти
а як я би тоді був Президентом - Папа би не вмер!
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08.05.2025 20:31 Відповісти
Венс таки не зря катался.
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08.05.2025 20:32 Відповісти
Пап спеціально старими обирають? Щоб недовго папствували?
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08.05.2025 20:33 Відповісти
Выбирают из кардиналов, а кардиналов молодых не бывает. Слишком долгий путь для получения этого статуса. Так что, запрос на "новые лица" не проканает.
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08.05.2025 20:38 Відповісти
Та да.
Треба 18 лєток.
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08.05.2025 20:39 Відповісти
якось і не скажеш вже, що Церква внє палітікі. ) видно не просто ж так був візит Венса у Ватикан.
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08.05.2025 20:33 Відповісти
А я думав Трампа виберуть, щоб здихатися його нарешті зі Штатів)
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08.05.2025 20:33 Відповісти
Папа Лев XIV вважається поміркованим реформатором, близьким до поглядів Папи Франциска. Все!
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08.05.2025 20:34 Відповісти
Новим Папою Римським став Роберт Превост з США, перший американський понтифік в історії. Він буде відомий як Лев XIV.

267-му Римському понтифіку 69 років. Народився у Чикаго. Очолював Дикастерію у справах єпископів. Також керував Папською комісією в справах Латинської Америки.

Раніше він служив єпископом міста Чіклайо в Перу з 2015 по 2023 рік, а з 2001 по 2013 рік був генеральним настоятелем Ордену Святого Августина. У 2015 році кардинал отримав громадянство Перу.
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08.05.2025 20:34 Відповісти
Має кілька освітніх ступенів. Так, здобув ступінь бакалавра математики в Університеті Вілланова 1977 року; магістра богослов'я - в Католицькій богословській спілці в Чикаго; доктора канонічного права - в Папському Університеті св. Томи Аквінського.
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08.05.2025 20:41 Відповісти
Вообще пофигу. Ни холодно ни жарко. В странах ЕС скоро католиков станет меньше чем мусульман. Да и папки новые все без харизмы. Мямлят что то бубнят чем то озабочены. Плевать вообще. Новый клоун
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08.05.2025 20:35 Відповісти
69-років, американець але не Трамп.
Зустрічайте - Кардинал Роберт Прево !
Прийняв им'я Лев XIV.
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08.05.2025 20:36 Відповісти
На жаль, наразі немає публічно доступної інформації про офіційні заяви Папи Лева XIV (Роберта Френсіса Прево) щодо агресії Росії проти України. Оскільки його обрання відбулося зовсім недавно - 8 травня 2025 року, - можливо, він ще не встиг висловити свою позицію з цього питання.

Проте, враховуючи його попередню діяльність, можна припустити, що він може продовжити лінію свого попередника, Папи Франциска, який закликав до миру та діалогу, але часто уникав прямого засудження агресора.

З огляду на те, що Папа Лев XIV має досвід роботи в Латинській Америці та відомий своєю дипломатичністю, можливо, він обере подібний підхід. Однак, остаточну позицію нового Папи щодо війни в Україні можна буде оцінити після його перших офіційних заяв або дій у цьому напрямку. Тобто кого вони виберуть знав навіть покійний Франціск(((
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08.05.2025 20:41 Відповісти
Шкода, що не пана Дмитра.
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08.05.2025 20:45 Відповісти
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