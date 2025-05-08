Новий Папа Римський – Роберт Френсіс Прево зі США (доповнено)

Ввечері 8 травня кардинали Католицької церкви змогли з третього разу обрати нового Папу Римського. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево (Лев XIV).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News.

Із димаря над Сикстинською капелою починає виходити білий дим. Це означає, що на другий день конклаву обрано нового понтифіка.

Натовп радіє, а на площі Святого Петра лунають овації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конклав не зміг обрати нового Папу Римського з першого разу: над Сикстинською каплицею піднявся чорний дим

Оновлено

Новим Папою Римським обрано американо-перуанського кардинала Роберта Френсіса Прево. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії, інформує CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конклав для обрання нового Папи Римського розпочався у Ватикані, - Reuters

Раніше повідомлялося, що у середу, 7 травня, кардинали Католицької церкви розпочали конклав у Сикстинській капелі для обрання наступника Папи Франциска.

Нагадаємо, попередній Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.