Новий Папа Римський – Роберт Френсіс Прево зі США (доповнено)
Ввечері 8 травня кардинали Католицької церкви змогли з третього разу обрати нового Папу Римського. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево (Лев XIV).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News.
Із димаря над Сикстинською капелою починає виходити білий дим. Це означає, що на другий день конклаву обрано нового понтифіка.
Натовп радіє, а на площі Святого Петра лунають овації.
Оновлено
Новим Папою Римським обрано американо-перуанського кардинала Роберта Френсіса Прево. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії, інформує CNN.
Раніше повідомлялося, що у середу, 7 травня, кардинали Католицької церкви розпочали конклав у Сикстинській капелі для обрання наступника Папи Франциска.
Нагадаємо, попередній Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.
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"Церковники хлебальники разинули
Замешкался маненько Ватикан
И тут им Папу Римского подкинули
Из наших, из поляков, из славян"
Був час.
Провєренний чекiст, старй партєєць!😁
Треба 18 лєток.
267-му Римському понтифіку 69 років. Народився у Чикаго. Очолював Дикастерію у справах єпископів. Також керував Папською комісією в справах Латинської Америки.
Раніше він служив єпископом міста Чіклайо в Перу з 2015 по 2023 рік, а з 2001 по 2013 рік був генеральним настоятелем Ордену Святого Августина. У 2015 році кардинал отримав громадянство Перу.
Зустрічайте - Кардинал Роберт Прево !
Прийняв им'я Лев XIV.
Проте, враховуючи його попередню діяльність, можна припустити, що він може продовжити лінію свого попередника, Папи Франциска, який закликав до миру та діалогу, але часто уникав прямого засудження агресора.
З огляду на те, що Папа Лев XIV має досвід роботи в Латинській Америці та відомий своєю дипломатичністю, можливо, він обере подібний підхід. Однак, остаточну позицію нового Папи щодо війни в Україні можна буде оцінити після його перших офіційних заяв або дій у цьому напрямку. Тобто кого вони виберуть знав навіть покійний Франціск(((