Конклав не зміг обрати нового Папу Римського з першого разу: над Сикстинською каплицею піднявся чорний дим
Ввечері середи, 7 травня, під час голосування кардинали, які беруть участь у конклаві, не обрали Папу Римського. З труби Сикстинської каплиці у Ватикані пішов чорний дим - це означає, що кардинали не дійшли рішення під час першого голосування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News.
Раніше цього дня 133 кардинали-виборці розпочали обрання нового Папи Римського.
Для обрання нового Папи потрібна більшість у дві третини, у цьому випадку щонайменше 89 голосів.
Тепер конклав збиратиметься і голосуватиме до чотирьох разів на день, поки не буде обрано нового Папу Римського. У разі, якщо Папа буде обраний, з труби над Сикстинською каплицею - з'явиться білий дим.
Раніше повідомлялося, що у середу, 7 травня, кардинали Католицької церкви розпочали конклав у Сикстинській капелі для обрання наступника Папи Франциска.
Нагадаємо, попередній Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.
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...з кандидата, який не пройшов, галоші не зняли!
33 місяці по 4 рази на день щодня палити дрова з чорним фарбником -- мабуть ті, хто підвозив ті дрова, заманалися добряче на ті "вибори".
Для того, щоб унеможливити повторення таких ситуацій папа Григорій Х впровадив нові жорсткі правила, за якими кардинали мали бути ізольованими у спеціально відведеному приміщенні. Вони не мали права на окремі кімнати і у разі, якщо були дуже слабкі мали право на лише одного слугу. Їжа мала подаватися крізь спеціальне вікно; після трьох днів конклаву їхній раціон обмежувався лише однією стравою на день, після п'яти днів - лише хлібом і водою. Увесь час, поки проходив конклав, жоден кардинал не міг отримувати будь-які прибутки.
члени політбюрокардинали вимагають підвищення зарплатні у коопєратіва "озєро".
А тепер хай заспівають:
«Бєлий дим, белий дим, я прошу, ти сойді,
Помогі мнє вєрнуть мойо счастьє»
Всі хочуть бути Папою Римським?