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Новини Обрання нового Папи Римського
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Конклав не зміг обрати нового Папу Римського з першого разу: над Сикстинською каплицею піднявся чорний дим

чорний дим над Ватиканом

Ввечері середи, 7 травня, під час голосування кардинали, які беруть участь у конклаві, не обрали Папу Римського. З труби Сикстинської каплиці у Ватикані пішов чорний дим - це означає, що кардинали не дійшли рішення під час першого голосування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News.

Раніше цього дня 133 кардинали-виборці розпочали обрання нового Папи Римського.

Для обрання нового Папи потрібна більшість у дві третини, у цьому випадку щонайменше 89 голосів.

Тепер конклав збиратиметься і голосуватиме до чотирьох разів на день, поки не буде обрано нового Папу Римського. У разі, якщо Папа буде обраний, з труби над Сикстинською каплицею - з'явиться білий дим.

Раніше повідомлялося, що у середу, 7 травня, кардинали Католицької церкви розпочали конклав у Сикстинській капелі для обрання наступника Папи Франциска.

Нагадаємо, попередній Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Читайте також: Конклав для обрання нового Папи Римського розпочався у Ватикані, - Reuters

Автор: 

Ватикан (149) Папа Римський (322)


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Топ коментарі
+5
Невже майдан! Чи перекур?
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07.05.2025 22:19
+4
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07.05.2025 22:31
+3
Вова їм що, про турборежим та монобільшість забув розказати? Нічого ці кардинали в голосуванні не розуміють - конверт з баксами, телефонний дзвінок і одна бородата Арахамія, і вуаля.....Папа римський Петро II через 5 хвилин.
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07.05.2025 22:21
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Невже майдан! Чи перекур?
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07.05.2025 22:19 Відповісти
Шахед в'@бав.
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07.05.2025 22:32 Відповісти
Вова їм що, про турборежим та монобільшість забув розказати? Нічого ці кардинали в голосуванні не розуміють - конверт з баксами, телефонний дзвінок і одна бородата Арахамія, і вуаля.....Папа римський Петро II через 5 хвилин.
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07.05.2025 22:21 Відповісти
Оберіть
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07.05.2025 22:31 Відповісти
А ещё лучше спалить. Тогда дым будет оранжевый.
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07.05.2025 22:34 Відповісти
буде помаранчевий, якщо розчинити у концентрованій азотній кислоті.
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07.05.2025 22:57 Відповісти
Цікаве із циклу "Хімія у побуті".
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07.05.2025 23:05 Відповісти
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07.05.2025 22:49 Відповісти
Був би Трамп....
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07.05.2025 22:32 Відповісти
Якщо рудий дим піде
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07.05.2025 22:33 Відповісти
З труби Сикстинської каплицею у Ватикані пішов чорний дим - це означає, що
...з кандидата, який не пройшов, галоші не зняли!
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07.05.2025 22:39 Відповісти
Зеленського. Зеленського робіть понтифіком!
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07.05.2025 22:40 Відповісти
Є один українець з числа кардиналів,якого можуть обрати.
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07.05.2025 22:41 Відповісти
Бичок - з Австралії
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07.05.2025 22:55 Відповісти
Всіх терміново в Трускавець на переатестацію.
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07.05.2025 22:45 Відповісти
найдовший в історії католицької церкви конклав тривав 33 місяці
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07.05.2025 22:48 Відповісти
Ні^^я собі... Церковна десятина рулить.

33 місяці по 4 рази на день щодня палити дрова з чорним фарбником -- мабуть ті, хто підвозив ті дрова, заманалися добряче на ті "вибори".
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07.05.2025 23:08 Відповісти
В історії папських виборів були часті випадки, коли вони продовжувались дуже довго, заходячи у глухий кут. Коли таке ставалося, влада місць, де проводились вибори, часто примусово зачиняла кардиналів в якомусь відведеному місці. Цей метод, наприклад, використовувався містом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0 Перуджею в https://uk.wikipedia.org/wiki/1216 1216 році і містом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Римом в https://uk.wikipedia.org/wiki/1241 1241 році. Після смерті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_IV Климента IV в https://uk.wikipedia.org/wiki/1268 1268 році до такого методу довелося вдатись мешканцям міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE Вітербо. Кардинали були зачинені у єпископському палаці. Коли кардинали були досі не в змозі обрати папу, мешканці міста відмовились відсилати їм будь-яку їжу, крім хліба та води. Після цього жителі міста, під впливом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 святого Бонавентури, розібрали дах єпископського палацу і лише після цього кардинали обрали папу Григорія Х. Загалом період вакантного престолу тривав більше двох років.

Для того, щоб унеможливити повторення таких ситуацій папа Григорій Х впровадив нові жорсткі правила, за якими кардинали мали бути ізольованими у спеціально відведеному приміщенні. Вони не мали права на окремі кімнати і у разі, якщо були дуже слабкі мали право на лише одного слугу. Їжа мала подаватися крізь спеціальне вікно; після трьох днів конклаву їхній раціон обмежувався лише однією стравою на день, після п'яти днів - лише хлібом і водою. Увесь час, поки проходив конклав, жоден кардинал не міг отримувати будь-які прибутки.
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07.05.2025 23:52 Відповісти
А от коли піде білий димок та буде чутно хі-хі з-за дверей, то вже все вирішили і розкурили на всіх
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07.05.2025 22:49 Відповісти
Таким чином, члени політбюро кардинали вимагають підвищення зарплатні у коопєратіва "озєро".
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07.05.2025 22:53 Відповісти
Якщо не обрали - значить, не те палили.
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07.05.2025 22:55 Відповісти
и кому этот будущий "папа" интересен? сколько у него дивизий и ядерных бимб? изжиток прошлого.
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07.05.2025 23:04 Відповісти
Не заважайте людям вірити у солодку казочку.
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07.05.2025 23:14 Відповісти
А все тому, що на конклав не прибув трамп!
А тепер хай заспівають:
«Бєлий дим, белий дим, я прошу, ти сойді,
Помогі мнє вєрнуть мойо счастьє»
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07.05.2025 23:17 Відповісти
Бідий дим-обрали білого кординалом, чорний-шахтар чемпіон.
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07.05.2025 23:23 Відповісти
Кожен кардинал-виборець вписав своє імʼя?

Всі хочуть бути Папою Римським?
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07.05.2025 23:51 Відповісти
 
 