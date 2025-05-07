Конклав не зміг обрати нового Папу Римського з першого разу: над Сикстинською каплицею піднявся чорний дим

Ввечері середи, 7 травня, під час голосування кардинали, які беруть участь у конклаві, не обрали Папу Римського. З труби Сикстинської каплиці у Ватикані пішов чорний дим - це означає, що кардинали не дійшли рішення під час першого голосування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News.

Раніше цього дня 133 кардинали-виборці розпочали обрання нового Папи Римського.

Для обрання нового Папи потрібна більшість у дві третини, у цьому випадку щонайменше 89 голосів.

Тепер конклав збиратиметься і голосуватиме до чотирьох разів на день, поки не буде обрано нового Папу Римського. У разі, якщо Папа буде обраний, з труби над Сикстинською каплицею - з'явиться білий дим.

Раніше повідомлялося, що у середу, 7 травня, кардинали Католицької церкви розпочали конклав у Сикстинській капелі для обрання наступника Папи Франциска.

Нагадаємо, попередній Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

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