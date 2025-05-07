Конклав не смог выбрать нового Папу Римского с первого раза: над Сикстинской часовней поднялся черный дым

Вечером среды, 7 мая, во время голосования кардиналы, участвующие в конклаве, не избрали Папу Римского. Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел черный дым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Ранее в этот день 133 кардинала-избирателя приступили к избранию нового Папы Римского.

Для избрания нового Папы необходимо большинство в две трети, в этом случае не менее 89 голосов.

Теперь конклав будет собираться и голосовать до четырех раз в день, пока не будет избран новый Папа Римский. В случае, если Папа будет избран, из трубы над Сикстинской часовней – появится белый дым.

Ранее сообщалось, что в среду, 7 мая, кардиналы Католической церкви начали конклав в Сикстинской капелле для избрания преемника Папы Франциска.

Напомним, предыдущий Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 в возрасте 88 лет после недельного лечения от пневмонии.