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Новости Избрание нового Папы Римского
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Конклав не смог выбрать нового Папу Римского с первого раза: над Сикстинской часовней поднялся черный дым

черный дым над Ватиканом

Вечером среды, 7 мая, во время голосования кардиналы, участвующие в конклаве, не избрали Папу Римского. Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел черный дым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Ранее в этот день 133 кардинала-избирателя приступили к избранию нового Папы Римского.

Для избрания нового Папы необходимо большинство в две трети, в этом случае не менее 89 голосов.

Теперь конклав будет собираться и голосовать до четырех раз в день, пока не будет избран новый Папа Римский. В случае, если Папа будет избран, из трубы над Сикстинской часовней – появится белый дым.

Ранее сообщалось, что в среду, 7 мая, кардиналы Католической церкви начали конклав в Сикстинской капелле для избрания преемника Папы Франциска.

Напомним, предыдущий Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 в возрасте 88 лет после недельного лечения от пневмонии.

Автор: 

Ватикан (197) Папа Римский (440)


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Топ комментарии
+4
Хтось шину запалив?
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07.05.2025 22:16
+4
Невже майдан! Чи перекур?
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07.05.2025 22:19
+3
Вова їм що, про турборежим та монобільшість забув розказати? Нічого ці кардинали в голосуванні не розуміють - конверт з баксами, телефонний дзвінок і одна бородата Арахамія, і вуаля.....Папа римський Петро II через 5 хвилин.
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07.05.2025 22:21
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Правила форума Совет форумчан
Хтось шину запалив?
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07.05.2025 22:16 Ответить
Невже майдан! Чи перекур?
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07.05.2025 22:19 Ответить
Шахед в'@бав.
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07.05.2025 22:32 Ответить
Вова їм що, про турборежим та монобільшість забув розказати? Нічого ці кардинали в голосуванні не розуміють - конверт з баксами, телефонний дзвінок і одна бородата Арахамія, і вуаля.....Папа римський Петро II через 5 хвилин.
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07.05.2025 22:21 Ответить
Оберіть
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07.05.2025 22:31 Ответить
А ещё лучше спалить. Тогда дым будет оранжевый.
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07.05.2025 22:34 Ответить
буде помаранчевий, якщо розчинити у концентрованій азотній кислоті.
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07.05.2025 22:57 Ответить
Цікаве із циклу "Хімія у побуті".
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07.05.2025 23:05 Ответить
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07.05.2025 22:49 Ответить
Був би Трамп....
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07.05.2025 22:32 Ответить
Якщо рудий дим піде
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07.05.2025 22:33 Ответить
З труби Сикстинської каплицею у Ватикані пішов чорний дим - це означає, що
...з кандидата, який не пройшов, галоші не зняли!
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07.05.2025 22:39 Ответить
Зеленського. Зеленського робіть понтифіком!
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07.05.2025 22:40 Ответить
Є один українець з числа кардиналів,якого можуть обрати.
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07.05.2025 22:41 Ответить
Бичок - з Австралії
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07.05.2025 22:55 Ответить
Всіх терміново в Трускавець на переатестацію.
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07.05.2025 22:45 Ответить
найдовший в історії католицької церкви конклав тривав 33 місяці
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07.05.2025 22:48 Ответить
Ні^^я собі... Церковна десятина рулить.

33 місяці по 4 рази на день щодня палити дрова з чорним фарбником -- мабуть ті, хто підвозив ті дрова, заманалися добряче на ті "вибори".
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07.05.2025 23:08 Ответить
А от коли піде білий димок та буде чутно хі-хі з-за дверей, то вже все вирішили і розкурили на всіх
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07.05.2025 22:49 Ответить
Таким чином, члени політбюро кардинали вимагають підвищення зарплатні у коопєратіва "озєро".
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07.05.2025 22:53 Ответить
Якщо не обрали - значить, не те палили.
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07.05.2025 22:55 Ответить
и кому этот будущий "папа" интересен? сколько у него дивизий и ядерных бимб? изжиток прошлого.
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07.05.2025 23:04 Ответить
Не заважайте людям вірити у солодку казочку.
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07.05.2025 23:14 Ответить
А все тому, що на конклав не прибув трамп!
А тепер хай заспівають:
«Бєлий дим, белий дим, я прошу, ти сойді,
Помогі мнє вєрнуть мойо счастьє»
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07.05.2025 23:17 Ответить
Бідий дим-обрали білого кординалом, чорний-шахтар чемпіон.
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07.05.2025 23:23 Ответить
 
 