Конклав не смог выбрать нового Папу Римского с первого раза: над Сикстинской часовней поднялся черный дым
Вечером среды, 7 мая, во время голосования кардиналы, участвующие в конклаве, не избрали Папу Римского. Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел черный дым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Ранее в этот день 133 кардинала-избирателя приступили к избранию нового Папы Римского.
Для избрания нового Папы необходимо большинство в две трети, в этом случае не менее 89 голосов.
Теперь конклав будет собираться и голосовать до четырех раз в день, пока не будет избран новый Папа Римский. В случае, если Папа будет избран, из трубы над Сикстинской часовней – появится белый дым.
Ранее сообщалось, что в среду, 7 мая, кардиналы Католической церкви начали конклав в Сикстинской капелле для избрания преемника Папы Франциска.
Напомним, предыдущий Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 в возрасте 88 лет после недельного лечения от пневмонии.
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...з кандидата, який не пройшов, галоші не зняли!
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члени політбюрокардинали вимагають підвищення зарплатні у коопєратіва "озєро".
А тепер хай заспівають:
«Бєлий дим, белий дим, я прошу, ти сойді,
Помогі мнє вєрнуть мойо счастьє»