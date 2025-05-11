Папа Римський Лев XIV назвав війну РФ проти України "імперіалістичною за своєю природою"
Новопризначений очільник Католицької церкви Лев XIV засудив війну Росії проти України, назвавши її "імперіалістичною за своєю природою".
Про це він сказав в інтерв'ю перуанському виданню Semanario Expresión, повідомляє Цензор.НЕТ.
"З моєї точки зору, це (війна, - ред.) справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані. Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими", - сказав понтифік.
Папа Римський додав, що "навіть деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни і зло, яке чинить Росія всіма своїми діями там, в Україні".
Лев XIII жив і діяв у час, коли в Європі зароджувалися глибокі ідеологічні, соціальні та націоналістичні зрушення, які згодом призвели до обох світових воєн.
Його понтифікат (1878-1903) припав на період активного формування імперських амбіцій, колоніальної гонки, загострення соціальної нерівності, а також протистояння між Церквою та секулярними ідеологіями. Він бачив, що Європа входить у зону духовної й моральної турбулентності - і намагався дати віруючим опору саме у морально-соціальному вченні, аби не допустити "затемнення людської гідності" під тиском новітніх ідеологій.
Тобто так - Лев XIII намагався просвітити людство на самому початку тієї "довгої темної епохи", що включає Першу світову, міжвоєнний занепад і ДСВ. Він не бачив нацизму, але бачив, звідки все починається.
Ще від Віталія почула, що саме сьогоднішній Папа прихильно віднісся до вкорінення дружньої греко-католицької церкви... Ми ж знаємо, що його місто - це Чикаго, місто однієї з найбільших діаспори у США , українці з західної України в більшості...
Митрополит Київський та інші православні єпископи Речі Посполитої (територія ******** України, Білорусі, Польщі) визнали папу Римського главою Церкви, зберігаючи східний обряд (візантійський).
Це була спроба зберегти незалежність і канонічний статус, не підкоряючись Московському патріархату
Московія і пізніше Російська імперія переслідували греко-католиків - за унію з Римом.
УГКЦ заборонена в Російській імперії після приєднання українських земель (1795 р. Волинь, Поділля тощо).
У Львові, Галичині (під Австро-Угорщиною), навпаки, УГКЦ активно розвивалась - стала опорою для української мови, освіти, ідентичності.
Роль у національному відродженні (XIX-поч. ХХ ст.)
УГКЦ підтримувала освіту, книгодрукування, кооперативний рух.
Вона стала "церквою українського народу", особливо у Галичині, де відігравала ключову роль у пробудженні національної свідомості.
У 1946 році Сталін насильно ліквідував УГКЦ (псевдособор у Львові).
Церкву приєднали до Московського патріархату, єпископів арештували.
УГКЦ пішла в підпілля на понад 40 років - найбільша підпільна церква у світі.
Відродження після 1989 року
УГКЦ відновлена офіційно наприкінці 1980-х, ще до проголошення незалежності України.
Почалось повернення храмів, відновлення семінарій, публічної діяльності.
У 2005 р. патріархат УГКЦ перенесли з Львова до Києва, символізуючи загальноукраїнську місію.
🔹 ******** статус
УГКЦ - найбільша Східна Католицька Церква у світі (≈ 5 млн вірних).
Зберігає візантійський обряд, церковнослов'янську/українську мову, традиції східного християнства.
Підпорядковується Папі Римському, але має власну ієрархію, Синод, очолює її Блаженніший Святослав (Шевчук).
Активно бере участь у громадському житті: Майдан, волонтерство, допомога армії, підтримка поранених, біженців.
Виявляється Трамп у Ватикані просив не за цього папу...
"Філіокве (від лат. fīlio - від сина, лат. -que - і; латиною Filioque) - латинське формулювання, яке в християнстві означає походження Святого Духа «і (від) Сина» і було додане в Латинській церкві до Нікейського символу віри:
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit.
(І в Духа Святого, Господа животворного, що від Отця і Сина ісходить.)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-1 [1]
Це формулювання прийнято в католицькій та більшості протестантських церков, але не прийнято в Східній православній церкві та в Орієнтальних православних церквах. У 1054 році Filioque стало однією з важливих причин розколу християнства і до цього часу є предметом полеміки."
не бачу у незначних трактуваннях Біблії не бачу причини щоб заперечували право не існування УГКЦ - уніатької Церкви, тобто церкви східного обряду, що підпорядковується Святішому Папі Римському, і взагалі до єкомунічного до обʼєднання Християнства !!!
Але це не головне, головні річе які зробив митрополит Андрей в період 2Світової війни це:
1. Благасловив (наказав) своїм вірним українцям переховувати євреїв та їх дітей від переслідування коричневих нацистів;
2. Благословив українців на вступ до дивізії Січових Стрільців Галичина, що б разом з іншими хритиянами німцями, угорцями, румунами, словаками, іьалійцями бити червоножпе кацапо-совкове, комуно-нацистьке, безбожницьке окупаційне лайно, біонепотріб що в той час окуповував усю східну Європу !!!
Звернім увагу,що в Божественній Літургії і Символі віри,слова " і Сина"(filoque) є в дужках.Чому?
За натхненням 2 Ватиканського Собору,як вияв літургійного відновлення в Українській церкві вирішив, що Символ віри раз і назавжди буде вживатися в оригінальній формі,це означає без слів "і Сина".
Ми робимо це в повній підтримці з Синодом Єпископів Української Католицької Церкви.
Ми робимо це в підтримці з Святішим Отцем,який сам публічно молився "Вірую" без filioque на деяких публічних заходах..."
Отець Михайло Димида.
Відкрийте " Вірую" де воно є написане і Ви побачите, що слова "і Сина" є в дужках,що означає,що не є обов'язковими,тому що Греко-католицька Церква цього не визнає.Просто,Ви цю молитву повторюєте за священиком,який на ці дужки не звертає уваги і читає все підряд,тому що йому так хочеться. Якщо одного разу слова " і Сина" не прочитає -ніякої помилки у цьому не буде.
Українцям зараз під ракетним обстрілом православно-русскіх *********, тільки про це....
Форумчани, запам'ятайте цього брехуна YU ST.
А ось ПРАВДА:
«Новий Папа Римський засудив російську агресію проти України
«В інтерв'ю для перуанського видання Semanario Expresión, яке вийшло 9 травня, Папа Римський Лев XIV засудив війну Росії проти України, назвавши її "справжнім вторгненням, імперіалістичним за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади". Його слова стали контрастом до обережної риторики попередника, Папи Франциска, який у своїх заявах не завжди прямо визначав винуватця війни. Багато українців критикували Франциска за те, що він називав українців і росіян "братами", уникаючи прямого осуду агресії чи російського диктатора Владіміра Путін»
«Новий Папа Римський засудив російську агресію проти України
«В інтерв'ю для перуанського видання Semanario Expresión, яке вийшло 9 травня, Папа Римський Лев XIV засудив війну Росії проти України,
Це 9 травня 2025 року.
Папа Римський Лев XIV 9 травня 2025 року ВЖЕ БУВ ПАПОЮ.
Ганна из Бучи
Я - Ганна из Бучи
Мне было пять .
Я очень хотела пойти погулять …
В подвале холодно и темно,
И даже снега не видно в окно ,
И мишку взять - что лежит под столом
Но эти трое пришли в наш дом …
Теперь я порезана на куски
Они сложили нас с мамой в мешки
И просто выкинули в окно
Я - Ганна из бучи … и мне темно .
А мне - семнадцать , Уйти бы рад
Но мать больная , и маленький брат
И я хотел принести воды
И дома почти не осталось еды …
Мне прострелили обе ноги
Вырезан глаз и не видно не зги
В страшном мешке и без света дня
Я - Миша . похороните меня !
А я - Олеся … мне сорок шесть
Я вышла, чтобы купить поесть ,
Сумка с картошкой , булка и сыр ,
Тело - бесформенное от дыр …
Так и оставили здесь лежать
Лишь срезали уши - чтоб серьги взять …
И тыкали мне сапогом поддых …
Олеся из Бучи - я мать троих
Я вёз детей и жену в село
Остановили - не повезло
Не видим неба , не слышим птиц
Теперь мы мясо , и нету лиц,
Жена молилась , но бог не спас
Пожалуйста , похороните нас !
А я - Олена , мне двадцать два
И мне все кажется - я жива !
Мне надо на Пасху ехать к сестре ,
И свадьба - осенью , в сентябре ,
Но чёрная злая пришла беда …
Война ведь кончится , правда , да ?
А их - смеющихся - было пять
Они устали меня держать .
Они застрелили меня в лицо
И сняли бабушкино кольцо
Теперь лежу в одном башмаке
Олена из Бучи - в чёрном мешке .
Я вижу как все они здесь лежат
Михайло , Олена , мама и брат ,
Раскинув руки , и на спине ,
Кто то - в подвале , лицом к стене ,
Дети с игрушками , и старик ..
А в горле тонет и плач и крик
Больше не смыть этот тяжкий грех
Я рассчитаюсь за них за всех !
Вам не удасться теперь сбежать
Будь вас хоть сотня , хоть три , хоть пять ,
Всем вам , проклятым , гореть в аду …
Я - ПРАВОСУДИЕ ! Я - ПРИДУ !
Скоріш всього він тобі його підтвердить.
Так, під час традиційної недільної ангельської молитви на площі Св.Петра у Римі 26 січня 2014 року, одразу після того, як Папа Франциск помолився за мир в Україні, по традиції діти випустили в небо двох білих голубів, які символізували "мир". Аж раптом на тих голубів напали два великі агресивні птахи - хижа чайка та чорний крук.
Десятки тисяч вірян, затамувавши подих, безпорадно спостерігали за цією драмою. Аж поки голуби, не дивлячись на отримані удари й ушкодження від гострих кігтів і дзьобів нападників, не вирвались на волю.
Через місяць по тому стались криваві події на Майдані у Києві та агресія рашистської пітьми проти України, яка й дотепер триває...
І смерть Франциска, що якраз поправився після хвороби, через 7 годин після візиту Діджея Венса - також співпадіння.
І навіть, якби й знали щось, то навіщо було організовувати якусь складну виставу?
Але Ви не зрозуміли суті мого коменту, звернувши увагу лише на "чудеса": пануванню рашистської пітьми у мізках Західного Світу після інтронізації 2025 року нового Папи Римського приходить кінець, а, відтак недалекий час і до її поразки.
Папа Римський додав, що "навіть деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни і зло, яке чинить Росія всіма своїми діями там, в Україні".
а тут заодно і Чуба Рудого макнув в одне місце і присоромив. в "нашій країні" - це ж він мабуть мав на увазі саме США, бо він сам родом із Штатів.
------------
Що він мав на увазі? Чи переклали з італійської на китайську, потім на суахії й одразу на українську? І все це в одній вкладці гугл транслейт
Шкода що зараз часи трохи не ті а то такий Папа міг би і хрестовий похід проти гундославських єритеків оголосити)))
Так добре , що попередній папа не мав його ...
ми з мамкою промовчяли
Головне внуки христіани та вірують в Господа Ісуса Христа!❤️
а то таріфи 150!
Підозрюю, що і Льву ХIV непереливки буде в ватіканському інтриганському болоті.
которые будет возить дворовый холоп Витькофф!