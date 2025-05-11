Папа Римський Лев XIV назвав війну РФ проти України "імперіалістичною за своєю природою"

Новопризначений очільник Католицької церкви Лев XIV засудив війну Росії проти України, назвавши її "імперіалістичною за своєю природою".

Про це він сказав в інтерв'ю перуанському виданню Semanario Expresión, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З моєї точки зору, це (війна, - ред.) справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані. Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими", - сказав понтифік.

Папа Римський додав, що "навіть деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни і зло, яке чинить Росія всіма своїми діями там, в Україні".

