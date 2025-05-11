УКР
Новини Папа Римський висловився про війну в Україні
Папа Римський Лев XIV назвав війну РФ проти України "імперіалістичною за своєю природою"

Лев XIV висловився про війну в Україні

Новопризначений очільник Католицької церкви Лев XIV засудив війну Росії проти України, назвавши її "імперіалістичною за своєю природою".

Про це він сказав в інтерв'ю перуанському виданню Semanario Expresión, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З моєї точки зору, це (війна, - ред.) справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані. Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими", - сказав понтифік.

Папа Римський додав, що "навіть деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни і зло, яке чинить Росія всіма своїми діями там, в Україні".

Читайте також: Зеленський привітав Папу Римського Лева XIV: Сподіваємося на моральну й духовну підтримку з боку Ватикану

Папа Римський (338) росія (67219) війна в Україні (5726)
Слава Богу! Папа має ясний розум і правильне бачення політичних реалій.
11.05.2025 01:59
Дякуємо за правдиву позицію без лицемірства.

а тут заодно і Чуба Рудого макнув в одне місце і присоромив. в "нашій країні" - це ж він мабуть мав на увазі саме США, бо він сам родом із Штатів.
11.05.2025 01:59
Цей папа мені більш до вподоби) Можливо, це вплине на католиків у США, які є виборцями для трампа та його команди...
11.05.2025 02:48
папа Лев XIV -не спроста взяв це ім"я ..

Лев XIII жив і діяв у час, коли в Європі зароджувалися глибокі ідеологічні, соціальні та націоналістичні зрушення, які згодом призвели до обох світових воєн.

Його понтифікат (1878-1903) припав на період активного формування імперських амбіцій, колоніальної гонки, загострення соціальної нерівності, а також протистояння між Церквою та секулярними ідеологіями. Він бачив, що Європа входить у зону духовної й моральної турбулентності - і намагався дати віруючим опору саме у морально-соціальному вченні, аби не допустити "затемнення людської гідності" під тиском новітніх ідеологій.

Тобто так - Лев XIII намагався просвітити людство на самому початку тієї "довгої темної епохи", що включає Першу світову, міжвоєнний занепад і ДСВ. Він не бачив нацизму, але бачив, звідки все починається.
показати весь коментар
11.05.2025 03:29 Відповісти
Мене трішки просвітив на цютему Віталій Портніков в одному зі своїх блогів , а інші подробиці надав чат GPT .
Ще від Віталія почула, що саме сьогоднішній Папа прихильно віднісся до вкорінення дружньої греко-католицької церкви... Ми ж знаємо, що його місто - це Чикаго, місто однієї з найбільших діаспори у США , українці з західної України в більшості...
показати весь коментар
11.05.2025 03:34 Відповісти
що означає це вираз " вкорінення дружньої греко-католицької церкви..." на практиці ??? бо моя УГКЦ, вірним якої я є, і так є підпорядкована Святішому Престолу Папи Римського ?? якщо можете поясніть це простими словами ... Дякую Вам ...
показати весь коментар
11.05.2025 06:46 Відповісти
Вуйко, він і в Африці вуйко.
показати весь коментар
11.05.2025 07:10 Відповісти
Мабуть йшлося про створення УГКЦ свого часу.
показати весь коментар
11.05.2025 08:45 Відповісти
Берестейська унія (1596 рік) стала моментом заснування УГКЦ.

Митрополит Київський та інші православні єпископи Речі Посполитої (територія ******** України, Білорусі, Польщі) визнали папу Римського главою Церкви, зберігаючи східний обряд (візантійський).

Це була спроба зберегти незалежність і канонічний статус, не підкоряючись Московському патріархату

Московія і пізніше Російська імперія переслідували греко-католиків - за унію з Римом.

УГКЦ заборонена в Російській імперії після приєднання українських земель (1795 р. Волинь, Поділля тощо).

У Львові, Галичині (під Австро-Угорщиною), навпаки, УГКЦ активно розвивалась - стала опорою для української мови, освіти, ідентичності.

Роль у національному відродженні (XIX-поч. ХХ ст.)

УГКЦ підтримувала освіту, книгодрукування, кооперативний рух.

Вона стала "церквою українського народу", особливо у Галичині, де відігравала ключову роль у пробудженні національної свідомості.

У 1946 році Сталін насильно ліквідував УГКЦ (псевдособор у Львові).

Церкву приєднали до Московського патріархату, єпископів арештували.

УГКЦ пішла в підпілля на понад 40 років - найбільша підпільна церква у світі.

Відродження після 1989 року

УГКЦ відновлена офіційно наприкінці 1980-х, ще до проголошення незалежності України.

Почалось повернення храмів, відновлення семінарій, публічної діяльності.

У 2005 р. патріархат УГКЦ перенесли з Львова до Києва, символізуючи загальноукраїнську місію.

🔹 ******** статус
УГКЦ - найбільша Східна Католицька Церква у світі (≈ 5 млн вірних).

Зберігає візантійський обряд, церковнослов'янську/українську мову, традиції східного християнства.

Підпорядковується Папі Римському, але має власну ієрархію, Синод, очолює її Блаженніший Святослав (Шевчук).

Активно бере участь у громадському житті: Майдан, волонтерство, допомога армії, підтримка поранених, біженців.
показати весь коментар
11.05.2025 14:59 Відповісти
Саме це я мав на увазі, дякую
показати весь коментар
11.05.2025 15:15 Відповісти
Що тепер РОБИТИ Трампу? Папа Римський проти УЛЬТРАПРАВИХ ютуб Портніков

Виявляється Трамп у Ватикані просив не за цього папу...
показати весь коментар
11.05.2025 15:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tercuc_1zzs
показати весь коментар
11.05.2025 15:23 Відповісти
Так Портников й є ультраправий.
показати весь коментар
11.05.2025 19:44 Відповісти
Шановний vuiko dobrui,ви,як греко-католик,підпорядкований Святішому Престолу Папи Римського, на хлопський розум простими словами,можете пояснити чи Греко-католицька Церква визнає " філіокве"?
показати весь коментар
11.05.2025 11:30 Відповісти
я не настільки віруючий, але скаристався америконським Гулгом, в америкаському інтерпнеті і він мене вивів на українську версію Вікіпедії:
"Філіокве (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. fīlio - від сина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. -que - і; латиною Filioque) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 латинське формулювання, яке в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE християнстві означає походження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85 Святого Духа «і (від) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9 Сина» і було додане в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Латинській церкві до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8 Нікейського символу віри:

Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit.

(І в Духа Святого, Господа животворного, що від Отця і Сина ісходить.)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-1 [1]

Це формулювання прийнято в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 католицькій та більшості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC протестантських церковhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5#cite_note-2 [2], але не прийнято в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Східній православній церкві та в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8 Орієнтальних православних церквах. У 1054 році Filioque стало однією з важливих причин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_1054 розколу християнства і до цього часу є предметом полеміки."
не бачу у незначних трактуваннях Біблії не бачу причини щоб заперечували право не існування УГКЦ - уніатької Церкви, тобто церкви східного обряду, що підпорядковується Святішому Папі Римському, і взагалі до єкомунічного до обʼєднання Християнства !!!
показати весь коментар
11.05.2025 12:34 Відповісти
Я знаю,що таке " філіокве",як і те, що саме через це "філіокве " Католицька і Православна Церкви понакладали одна на другу анафеми,які тривали тисячу років.Чому я Вам задав це питання? А тому що,митрополит Андрей Шептицький говорив,що православні із-за свого невизнання " філіокве"- є схизматиками,а їхня віра єретичною. Так ось,ви греко-католики, " філіокве" визнаєте?Якщо Ви думаєте,що маєте право називати себе католиками,тільки тому,що ви є під владою Папи, то ви дуже сильно помиляєтися.Якщо Греко-католицька Церква " філіокве" не визнає, то ви себе можете називати так, як вам зручно,але по законам Церкви ви є схизматиками Православ'я під владою Папи. До речі, Андрей Шептицький,попри те,що був митрополит Греко-католицької Церкви,був не греко-католиком,а римо-католиком.
показати весь коментар
11.05.2025 13:12 Відповісти
Митрорполит Андрей, був все ж таки греко-кацтоликом, Патріархом УГКЦ на православний манер !!! Ми молимось саме так "І в Духа Святого, Господа животворного, що від Отця і Сина ісходить.)"
Але це не головне, головні річе які зробив митрополит Андрей в період 2Світової війни це:
1. Благасловив (наказав) своїм вірним українцям переховувати євреїв та їх дітей від переслідування коричневих нацистів;
2. Благословив українців на вступ до дивізії Січових Стрільців Галичина, що б разом з іншими хритиянами німцями, угорцями, румунами, словаками, іьалійцями бити червоножпе кацапо-совкове, комуно-нацистьке, безбожницьке окупаційне лайно, біонепотріб що в той час окуповував усю східну Європу !!!
показати весь коментар
11.05.2025 14:11 Відповісти
"...Порівнюючи Символ віри з 325 і Символ віри,який ми молимося сьогодні,можемо зауважити такі розбіжності:
Звернім увагу,що в Божественній Літургії і Символі віри,слова " і Сина"(filoque) є в дужках.Чому?
За натхненням 2 Ватиканського Собору,як вияв літургійного відновлення в Українській церкві вирішив, що Символ віри раз і назавжди буде вживатися в оригінальній формі,це означає без слів "і Сина".
Ми робимо це в повній підтримці з Синодом Єпископів Української Католицької Церкви.
Ми робимо це в підтримці з Святішим Отцем,який сам публічно молився "Вірую" без filioque на деяких публічних заходах..."
Отець Михайло Димида.
Відкрийте " Вірую" де воно є написане і Ви побачите, що слова "і Сина" є в дужках,що означає,що не є обов'язковими,тому що Греко-католицька Церква цього не визнає.Просто,Ви цю молитву повторюєте за священиком,який на ці дужки не звертає уваги і читає все підряд,тому що йому так хочеться. Якщо одного разу слова " і Сина" не прочитає -ніякої помилки у цьому не буде.
показати весь коментар
11.05.2025 15:08 Відповісти
ну і полеміку ви тут розвели з приводу одного слова в молитві !!! як кажуть кацапи "баба яга в шоке" ...
показати весь коментар
11.05.2025 15:31 Відповісти
Я-православний.Одного разу,католицький священик побачивши як я хрещуся,сказав мені таку фразу:"Ти навіть уявити собі не можеш скільки рук були втяті за такий хрест!" Уявіть собі,що саме за це одне слово в молитві,у 1054 Папа наклав анафему на Православну Церкву і у відповідь отримав таке саме.Вже навіть те,що " греко" стоїть перед " католиком" говорить,що Ви перш за все є православним і тільки потім католиком.Я маю справу з багатьма людьми греко-католицької віри і мені завжди є не зрозуміла їхня твердолоба агресія до Православ'я. Єдиний висновок, який мені напрошується,так це те,що греко-католики є дуже набожні,але,нажаль,неосвічені.
показати весь коментар
11.05.2025 16:33 Відповісти
Не знаю я в Україні в православних Храмах ПЦУ (раніше КП і УАПЦ) жодної агресії до себе не відчував, окрім мацковіцької кгб/фсб секти імені тогваріща сталіна під назвою "упц мп - рпц" !!! Я без проблем можу зайти на будь-яку відправу в храм ПЦУ і помолитися, мені ніхто слова на це не скаже, так само в католицькій (римо-католицький) храм містечка ... немає жодних проблем ... Рівень освіти українців, закрема в галузі еології, питання доволі спірне, сумне ... як правило це наслідок совкової комуністичної окупації України !!!
показати весь коментар
11.05.2025 18:00 Відповісти
А чому Ви говорите про православних,якщо ми весь цей час мову ведемо про греко-католиків?Зробіть експеримент: скажіть літній греко-католичці " чия Церква є канонічніша, наша, чи православна?",і послухайте не тільки як вона Вам на це відповість,але і зверніть увагу на вираз її обличчя при цьому.Але,що далеко ходити.Зі всієї нашої з Вами розмови,на питання:" до якого обряду належать християни,які називають себе греко-католики?" Ви особисто, яку відповідь дасте?
показати весь коментар
11.05.2025 19:05 Відповісти
А ляхів-католиків у Шікаго, здається, ще більше, аніж українців.
показати весь коментар
11.05.2025 10:56 Відповісти
Давай срач про «ляхів-католиків Шікахо»
Українцям зараз під ракетним обстрілом православно-русскіх *********, тільки про це....
показати весь коментар
11.05.2025 11:19 Відповісти
Який срач? Ти, якшо п'яний, то йди проспися! Мені особисто рожеві усі: і католики, і православні, і мусульмани з буддистами.
показати весь коментар
11.05.2025 23:11 Відповісти
Так, але він це говорив ще не будучи Папою - у 1923 році.
показати весь коментар
11.05.2025 09:33 Відповісти
« YU ST Так, але він це говорив ще не будучи Папою - у 1923 році.»

Форумчани, запам'ятайте цього брехуна YU ST.

А ось ПРАВДА:
«Новий Папа Римський засудив російську агресію проти України
«В інтерв'ю для перуанського видання Semanario Expresión, яке вийшло 9 травня, Папа Римський Лев XIV засудив війну Росії проти України, назвавши її "справжнім вторгненням, імперіалістичним за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади". Його слова стали контрастом до обережної риторики попередника, Папи Франциска, який у своїх заявах не завжди прямо визначав винуватця війни. Багато українців критикували Франциска за те, що він називав українців і росіян "братами", уникаючи прямого осуду агресії чи російського диктатора Владіміра Путін»
https://24tv.ua/papa-rimskiy-lev-xiv-pontifik-zasudiv-agresiyu-rosiyi-proti-*****************
показати весь коментар
11.05.2025 11:31 Відповісти
Ну так, не 1923, а у 2023 році. Помилився на 100 років. Буває )))
показати весь коментар
11.05.2025 12:30 Відповісти
Сходи до окуліста.
«Новий Папа Римський засудив російську агресію проти України
«В інтерв'ю для перуанського видання Semanario Expresión, яке вийшло 9 травня, Папа Римський Лев XIV засудив війну Росії проти України,
Це 9 травня 2025 року.
Папа Римський Лев XIV 9 травня 2025 року ВЖЕ БУВ ПАПОЮ.
показати весь коментар
11.05.2025 14:08 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2025 15:06 Відповісти
смійся...
Ганна из Бучи

https://proza.ru/avtor/irazauber Ирма Заубер

Я - Ганна из Бучи
Мне было пять .
Я очень хотела пойти погулять …
В подвале холодно и темно,
И даже снега не видно в окно ,
И мишку взять - что лежит под столом
Но эти трое пришли в наш дом …
Теперь я порезана на куски
Они сложили нас с мамой в мешки
И просто выкинули в окно
Я - Ганна из бучи … и мне темно .

А мне - семнадцать , Уйти бы рад
Но мать больная , и маленький брат
И я хотел принести воды
И дома почти не осталось еды …
Мне прострелили обе ноги
Вырезан глаз и не видно не зги
В страшном мешке и без света дня
Я - Миша . похороните меня !

А я - Олеся … мне сорок шесть
Я вышла, чтобы купить поесть ,
Сумка с картошкой , булка и сыр ,
Тело - бесформенное от дыр …
Так и оставили здесь лежать
Лишь срезали уши - чтоб серьги взять …
И тыкали мне сапогом поддых …
Олеся из Бучи - я мать троих

Я вёз детей и жену в село
Остановили - не повезло
Не видим неба , не слышим птиц
Теперь мы мясо , и нету лиц,
Жена молилась , но бог не спас
Пожалуйста , похороните нас !

А я - Олена , мне двадцать два
И мне все кажется - я жива !
Мне надо на Пасху ехать к сестре ,
И свадьба - осенью , в сентябре ,
Но чёрная злая пришла беда …
Война ведь кончится , правда , да ?
А их - смеющихся - было пять
Они устали меня держать .
Они застрелили меня в лицо
И сняли бабушкино кольцо
Теперь лежу в одном башмаке
Олена из Бучи - в чёрном мешке .

Я вижу как все они здесь лежат
Михайло , Олена , мама и брат ,
Раскинув руки , и на спине ,
Кто то - в подвале , лицом к стене ,
Дети с игрушками , и старик ..
А в горле тонет и плач и крик
Больше не смыть этот тяжкий грех
Я рассчитаюсь за них за всех !

Вам не удасться теперь сбежать
Будь вас хоть сотня , хоть три , хоть пять ,
Всем вам , проклятым , гореть в аду …
Я - ПРАВОСУДИЕ ! Я - ПРИДУ !

показати весь коментар
11.05.2025 15:17 Відповісти
дурачок?
показати весь коментар
12.05.2025 00:27 Відповісти
Це ти у свого психіатра спитай про свій діагноз.
Скоріш всього він тобі його підтвердить.
показати весь коментар
12.05.2025 16:35 Відповісти

показати весь коментар
12.05.2025 16:36 Відповісти
Невдовзі після сходження у 2013 році на Святий престол Папи Римського Франциска стався прикрий https://chas.cv.ua/culture/97664-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%96-%D0%B2%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F.html випадок, який багато людей сприйняли за недобрий знак.
Так, під час традиційної недільної ангельської молитви на площі Св.Петра у Римі 26 січня 2014 року, одразу після того, як Папа Франциск помолився за мир в Україні, по традиції діти випустили в небо двох білих голубів, які символізували "мир". Аж раптом на тих голубів напали два великі агресивні птахи - хижа чайка та чорний крук.
Десятки тисяч вірян, затамувавши подих, безпорадно спостерігали за цією драмою. Аж поки голуби, не дивлячись на отримані удари й ушкодження від гострих кігтів і дзьобів нападників, не вирвались на волю.
Через місяць по тому стались криваві події на Майдані у Києві та агресія рашистської пітьми проти України, яка й дотепер триває...
показати весь коментар
11.05.2025 13:05 Відповісти
Не вірте»чудесам» і «знакам», які трапляються в колі Ватикану. Там завжди працюють досвідчені жонглери і еквілібристи.
показати весь коментар
11.05.2025 13:44 Відповісти
Якщо то була така собі вистава для плебсу з навчених птахів, то чомусь одразу після цього голубів замінили на кУльки.
І смерть Франциска, що якраз поправився після хвороби, через 7 годин після візиту Діджея Венса - також співпадіння.
показати весь коментар
11.05.2025 14:33 Відповісти
Вами легко маніпулювати)))Але саме на більшість людей і розраховані різні «чудеса».
показати весь коментар
11.05.2025 16:16 Відповісти
По Вашому виходить, що ймовірні маніпулятори наперед знали про криваве побоїще на Майдані та вторгнення рашистських військ у Крим за місяць часу до цих подій.
І навіть, якби й знали щось, то навіщо було організовувати якусь складну виставу?
Але Ви не зрозуміли суті мого коменту, звернувши увагу лише на "чудеса": пануванню рашистської пітьми у мізках Західного Світу після інтронізації 2025 року нового Папи Римського приходить кінець, а, відтак недалекий час і до її поразки.
показати весь коментар
11.05.2025 16:45 Відповісти
11.05.2025 01:59 Відповісти
У Папи перуанське громадянство. То для нього Перу, де він служив дривалий час, його країна.
показати весь коментар
11.05.2025 09:24 Відповісти
Невже так важко назвати вбивцю вбивцею, злодія - злодія. Агов церковні щурі
показати весь коментар
11.05.2025 02:00 Відповісти
Звичайно важко, коли чомусь підтримуєш.
показати весь коментар
11.05.2025 07:49 Відповісти
Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими
------------

Що він мав на увазі? Чи переклали з італійської на китайську, потім на суахії й одразу на українську? І все це в одній вкладці гугл транслейт
показати весь коментар
11.05.2025 02:11 Відповісти
Мак на увазі певне що треба розуміти хто така русня і шо з нею робити.
Шкода що зараз часи трохи не ті а то такий Папа міг би і хрестовий похід проти гундославських єритеків оголосити)))
показати весь коментар
11.05.2025 02:16 Відповісти
Вчіть інглиш, и буде вам щастя.
показати весь коментар
11.05.2025 06:59 Відповісти
Ох зараз знову імперські імбіціли побачать в Ватікані давнього ворога, там і русь вони знищили, потім імперію змусили розклеїтися, потім і совок порубали і ось тепер проти лаптестана ідуть в святий похід по ходу, я би не то шо шось проти Ватікана говорив з такими то можливостями, я би дихати в їх сторону боявся на їх місці!
показати весь коментар
11.05.2025 02:25 Відповісти
Кріпкого здороввя Папі ...
Так добре , що попередній папа не мав його ...
показати весь коментар
11.05.2025 02:40 Відповісти
+++
показати весь коментар
11.05.2025 06:52 Відповісти
Цей папа мені більш до вподоби) Можливо, це вплине на католиків у США, які є виборцями для трампа та його команди...
показати весь коментар
11.05.2025 02:48 Відповісти
Головне щоб не було як з Макроном у його першу каденцію.Спочатку паплюжив пуйла,а потім почав давати задню та витанцьовувати перед ним.
показати весь коментар
11.05.2025 11:34 Відповісти
Наче адекватний Лев 14-й. Сподіваюсь й залишиться таким.
показати весь коментар
11.05.2025 03:02 Відповісти
онукі прийняли католіцьке причястіе...
ми з мамкою промовчяли
показати весь коментар
11.05.2025 05:52 Відповісти
аби стріляли влучно...
показати весь коментар
11.05.2025 05:58 Відповісти
Бог один і Дух Святий один, а служіння різні. Є апостольське і є євангельське служіння, а Бог один і Дух Святий один!🙏🙏🙏
Головне внуки христіани та вірують в Господа Ісуса Христа!❤️
показати весь коментар
11.05.2025 08:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=43GIk0Hgh_c
показати весь коментар
11.05.2025 09:32 Відповісти
о, это более вменяемый понтифик.
показати весь коментар
11.05.2025 03:52 Відповісти
Болтологія це добре, а от якби Папа зібрав «крестовий похід» проти узьких, було б ще краще
показати весь коментар
11.05.2025 05:28 Відповісти
А хто дєньог дасть, невже волонтери, знову з протянутою рукою до обивателя ?
показати весь коментар
11.05.2025 06:50 Відповісти
Було б бажання, а банк Ватикану гроші знайде, повірте
показати весь коментар
11.05.2025 07:04 Відповісти
Кацапські)
показати весь коментар
11.05.2025 08:47 Відповісти
всі все переплутали і папа і мама у нас доня!
а то таріфи 150!
показати весь коментар
11.05.2025 05:44 Відповісти
В нашей обойме прибило, теперь у нас есть американский Папа ПапаНаш))
показати весь коментар
11.05.2025 06:15 Відповісти
хто імперіалісти ?
показати весь коментар
11.05.2025 06:17 Відповісти
Уззкіє.
показати весь коментар
11.05.2025 08:48 Відповісти
Та ти шо ?!
показати весь коментар
11.05.2025 06:48 Відповісти
Наш Папа!
показати весь коментар
11.05.2025 06:56 Відповісти
Красава,достойный наследник великого Карола Войтылы.
показати весь коментар
11.05.2025 07:23 Відповісти
Зачекайте трішки, скоро до папи доберуся спецслужби РФ і він змінить свою думку.
показати весь коментар
11.05.2025 07:26 Відповісти
Сміливо, правдиво..... Кацапи не пробачать , довго не житиме, нажаль...
показати весь коментар
11.05.2025 07:59 Відповісти
Не меліть дурниць! "Що мені може зробити людина, як що Бог зі мною"! 🙏🙏🙏 Читайте Святе Писання!
показати весь коментар
11.05.2025 08:12 Відповісти
спитайте у немовля яке гине під завалами після кацапського обстрілу
показати весь коментар
11.05.2025 09:51 Відповісти
Нічого собі, невже на папський престол нарешті обрали когось притомного?
показати весь коментар
11.05.2025 08:28 Відповісти
Чому ж?! Адже Ратцінгер теж був цілкм притомним. Але ватіканські кардинали-сатаністи змусили його піти у відставку. Їм не подобались консервативні погляди Ратцінгера, який не мив ноги ісламським покидькам і не ціллував їм ноги.
Підозрюю, що і Льву ХIV непереливки буде в ватіканському інтриганському болоті.
показати весь коментар
11.05.2025 09:33 Відповісти
Оце вже наш папа !
показати весь коментар
11.05.2025 08:51 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2025 09:02 Відповісти
Хороший ход! Еще, видимо, и Дядюшка Си навтыкал вове вовиному. Большие деньги войны любят только контролируемые, а когда начинается много войны большой и разной это напрягает. Хорошо в Женеве поговорили.
показати весь коментар
11.05.2025 09:02 Відповісти
Папа марксист-ленінець?
показати весь коментар
11.05.2025 09:06 Відповісти
Папа реаліст. на відміну від тебе - рускамірської паскуди.
показати весь коментар
11.05.2025 09:35 Відповісти
Узькомирська паскуда це ти..папа назвав "імеріалістичною", а не імерською..імперіалізм це комуняцький термін часів коли нас лякали "Агрессівним блокам НАТО"
показати весь коментар
11.05.2025 11:45 Відповісти
З чого це? Попереднік був комунякою.
показати весь коментар
11.05.2025 11:24 Відповісти
Правильний Папа....
показати весь коментар
11.05.2025 09:08 Відповісти
Добре було б, якби завдяки новому Папі до влади в США знову прийшли демократи, бо респам НІЯКОЇ віри вже немає...
показати весь коментар
11.05.2025 09:32 Відповісти
Характер войны будет уточнятся в зависимости от количества срублей в чемоданах,
которые будет возить дворовый холоп Витькофф!
показати весь коментар
11.05.2025 09:37 Відповісти
Може, це вже правильний Папа?
показати весь коментар
11.05.2025 09:51 Відповісти
Гадаю, такі слова понтифіка "краснову" не дуже сподобаються.
показати весь коментар
11.05.2025 10:30 Відповісти
Це вже не аргентинський комунист👍
показати весь коментар
11.05.2025 11:22 Відповісти
Автори (як зарубіжні, так і наші) забули уточнити, що це інтерв'ю було ще хто зна коли, коли "папа" був кардиналом.
показати весь коментар
11.05.2025 12:06 Відповісти
Вот это ПАПА как Папа. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
11.05.2025 12:26 Відповісти
Не бути трамлу папою🤣
показати весь коментар
12.05.2025 10:59 Відповісти
 
 