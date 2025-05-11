Папа Римский Лев XIV назвал войну РФ против Украины "империалистической по своей природе"

Новоназначенный глава Католической церкви Лев XIV осудил войну России против Украины, назвав ее "империалистической по своей природе".

Об этом он сказал в интервью перуанскому изданию Semanario Expresión, сообщает Цензор.НЕТ.

"С моей точки зрения, это (война, - ред.) настоящее империалистическое вторжение, где Россия хочет завоевать территорию из соображений силы и своего превосходства из-за ее стратегического расположения, а также из-за большой ценности того, что Украина имеет для России в культурном, историческом и промышленном плане. Это уже доказано, в Украине совершаются преступления против человечности. Мы должны молиться Богу за мир, но я думаю, что мы также должны быть яснее", - сказал понтифик.

Папа Римский добавил, что "даже некоторые политики в нашей стране не хотят признавать ужасы этой войны и зло, которое совершает Россия всеми своими действиями там, в Украине".

