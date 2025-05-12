Зеленский провел беседу с Папой Римским: пригласил его посетить Украину
Президент Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV.
Об этом глава государства сообщил в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных.
Говорили о тысячах депортированных Россией украинских детей. Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, к своим семьям", - говорится в сообщении.
Также президент рассказал о договоренности Украины и партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, а также подтвердил готовность Украины к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности к прямым переговорам
"Ожидаем соответствующих шагов со стороны России. Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей.
Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время", - подытожил он.
Зеленський чи вже зовсім того, чи на шляху до того. Кому потрібна ця "домовленість", якщо рашисти плювати на неї хотіли? Нахріна було час витрачати?