Зеленский провел беседу с Папой Римским: пригласил его посетить Украину

Президент Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV.

Об этом глава государства сообщил в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных.



Говорили о тысячах депортированных Россией украинских детей. Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, к своим семьям", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Лев XIV назвал войну РФ против Украины "империалистической по своей природе"

Также президент рассказал о договоренности Украины и партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, а также подтвердил готовность Украины к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности к прямым переговорам

"Ожидаем соответствующих шагов со стороны России. Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей.



Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время", - подытожил он.

Читайте: Папа Римский Лев XIV в первом воскресном обращении призвал к скорейшему настоящему миру в Украине