РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8442 посетителя онлайн
Новости Разговор Зеленского и Папы Римского
1 089 14

Зеленский провел беседу с Папой Римским: пригласил его посетить Украину

Зеленский провел беседу с Папой Римским Львом XIV

Президент Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV.

Об этом глава государства сообщил в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных.

Говорили о тысячах депортированных Россией украинских детей. Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, к своим семьям", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Лев XIV назвал войну РФ против Украины "империалистической по своей природе"

Также президент рассказал о договоренности Украины и партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, а также подтвердил готовность Украины к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности к прямым переговорам

"Ожидаем соответствующих шагов со стороны России. Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей.

Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время", - подытожил он.

Читайте: Папа Римский Лев XIV в первом воскресном обращении призвал к скорейшему настоящему миру в Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) Папа Римский (456) Лев 14 (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Вавчік вирішив поділитись потужністю і досвідом організації "самітівмила"...
показать весь комментарий
12.05.2025 12:26 Ответить
+1
В Авдос вже "показався"...
показать весь комментарий
12.05.2025 12:27 Ответить
+1
Так, карма в нього ще та - скакун аппокаліпсу.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого Вовчик ані сам, наприклад до Часика чи Покровська носа свого не каже ані туди папу ьа інших відвідувачив не запрошує? Цікава з цього приводу думка фанатів секти "Свята та божествена сеча Вальоді".
показать весь комментарий
12.05.2025 12:20 Ответить
В Авдос вже "показався"...
показать весь комментарий
12.05.2025 12:27 Ответить
Так, карма в нього ще та - скакун аппокаліпсу.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:29 Ответить
Йьому нема коли - він буде ждуном у Турції - воно ж херой - очі в очі.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:27 Ответить
Вавчік вирішив поділитись потужністю і досвідом організації "самітівмила"...
показать весь комментарий
12.05.2025 12:26 Ответить
А чого зелена гнида не запросить маму ріму та папу сашу здійснити візит в Україну ?
показать весь комментарий
12.05.2025 12:30 Ответить
А чому б просто в лоб не спитати папу . Так. В прямому ефірі ! "Шановний , гроші путіна є в Вашому "Банк Ватикану" ???
показать весь комментарий
12.05.2025 12:34 Ответить
розповів про домовленість України та партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів

Зеленський чи вже зовсім того, чи на шляху до того. Кому потрібна ця "домовленість", якщо рашисти плювати на неї хотіли? Нахріна було час витрачати?
показать весь комментарий
12.05.2025 12:51 Ответить
Якщо пациент токсичний для суспильства, а ликуватись не бажае, для цього иснують специальни смирительни сорочки...
показать весь комментарий
12.05.2025 13:08 Ответить
Уберіть нечисть з трону, та країна очиститься.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:20 Ответить
про Термос від Варфоломея з Папою шюткював?
показать весь комментарий
12.05.2025 13:21 Ответить
до речі,несподівано новий Папа виявився людиною,яка викликала симпатію.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:22 Ответить
 
 