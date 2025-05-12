Зеленський провів розмову з Папою Римським: Запросив його здійснити візит в Україну

Президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову із Папою Римським Левом XIV.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

"Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених.



Говорили про тисячі депортованих Росією українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин", - йдеться в повідомленні.

Також президент розповів про домовленість України та партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив готовність України до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин

"Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії. Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей.



Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом", - підсумував він.

