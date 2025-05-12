УКР
Новини Розмова Зеленського та Папи Римського
1 089 14

Зеленський провів розмову з Папою Римським: Запросив його здійснити візит в Україну

Зеленський провів розмову із Папою Римським Левом XIV

Президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову із Папою Римським Левом XIV.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених.

Говорили про тисячі депортованих Росією українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Лев XIV назвав війну РФ проти України "імперіалістичною за своєю природою"

Також президент розповів про домовленість України та партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив готовність України до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин

"Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії. Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей.

Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом", - підсумував він.

Читайте: Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до якнайшвидшого справжнього миру в Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) Папа Римський (338) Папа Римський Лев 14 (31)
Топ коментарі
+2
Вавчік вирішив поділитись потужністю і досвідом організації "самітівмила"...
показати весь коментар
12.05.2025 12:26 Відповісти
+1
В Авдос вже "показався"...
показати весь коментар
12.05.2025 12:27 Відповісти
+1
Так, карма в нього ще та - скакун аппокаліпсу.
показати весь коментар
12.05.2025 12:29 Відповісти
А чого Вовчик ані сам, наприклад до Часика чи Покровська носа свого не каже ані туди папу ьа інших відвідувачив не запрошує? Цікава з цього приводу думка фанатів секти "Свята та божествена сеча Вальоді".
показати весь коментар
12.05.2025 12:20 Відповісти
В Авдос вже "показався"...
показати весь коментар
12.05.2025 12:27 Відповісти
Так, карма в нього ще та - скакун аппокаліпсу.
показати весь коментар
12.05.2025 12:29 Відповісти
Йьому нема коли - він буде ждуном у Турції - воно ж херой - очі в очі.
показати весь коментар
12.05.2025 12:27 Відповісти
Вавчік вирішив поділитись потужністю і досвідом організації "самітівмила"...
показати весь коментар
12.05.2025 12:26 Відповісти
А чого зелена гнида не запросить маму ріму та папу сашу здійснити візит в Україну ?
показати весь коментар
12.05.2025 12:30 Відповісти
А чому б просто в лоб не спитати папу . Так. В прямому ефірі ! "Шановний , гроші путіна є в Вашому "Банк Ватикану" ???
показати весь коментар
12.05.2025 12:34 Відповісти
розповів про домовленість України та партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів

Зеленський чи вже зовсім того, чи на шляху до того. Кому потрібна ця "домовленість", якщо рашисти плювати на неї хотіли? Нахріна було час витрачати?
показати весь коментар
12.05.2025 12:51 Відповісти
Якщо пациент токсичний для суспильства, а ликуватись не бажае, для цього иснують специальни смирительни сорочки...
показати весь коментар
12.05.2025 13:08 Відповісти
Уберіть нечисть з трону, та країна очиститься.
показати весь коментар
12.05.2025 13:20 Відповісти
про Термос від Варфоломея з Папою шюткював?
показати весь коментар
12.05.2025 13:21 Відповісти
до речі,несподівано новий Папа виявився людиною,яка викликала симпатію.
показати весь коментар
12.05.2025 13:22 Відповісти
 
 