Зеленський планує відвідати першу месу Папи Лева XIV

Зеленський плаує візит на першу месу нового Папи Римського

Президент Володимир Зеленський хоче приїхати на інтронізаційну месу новообраного Папи Лева XIV у Ватикані 18 травня, зокрема, для зустрічей з іноземними лідерами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Reuters розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Глава ОП заявив, що Зеленський також має намір провести зустрічі з іншими світовими лідерами на полях церемонії. Під час телефонної розмови з Папою Левом із Зеленським, понтифік висловив готовність сприяти таким зустрічам і пообіцяв "зробити все можливе" для досягнення справедливого та тривалого миру.

За його словами, Папа Лев під час телефонної розмови із Зеленським був "дуже теплим у розмові про Україну" і висловив готовність зробити все можливе для досягнення справедливого та тривалого миру.

Читайте: Зеленський провів розмову з Папою Римським: Запросив його здійснити візит в Україну

Він також зазначив, що реакція Папи на запрошення Зеленського відвідати Україну була "дуже, дуже позитивною", хоча жодних зобов'язань не було взято.

Інтронізаційна меса відбудеться в неділю, 18 травня, на площі Святого Петра у Ватикані. Очікується, що на ній будуть присутні численні світові лідери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до якнайшвидшого справжнього миру в Україні

+11
"Лягушка путешественница" (с)
Головне - потууужно...
показати весь коментар
13.05.2025 22:06 Відповісти
+10
Така набожна ш...дп стала? Сподиваюсь термос Ленка йому даст.
показати весь коментар
13.05.2025 22:11 Відповісти
+7
Безпекової угоди з Ватіканом ще немає
показати весь коментар
13.05.2025 22:16 Відповісти
Мудро! Треба їхати і обов'язково запросити Папу Римського в Україну!

У 2020 році кількість католиків оцінювалася приблизно в 6,5 мільйонів населення. З них близько 5 мільйонів - греко-католики та 1.2 мільйона католиків римського обряду.
показати весь коментар
13.05.2025 23:11 Відповісти
"Лягушка путешественница" (с)
Головне - потууужно...
показати весь коментар
13.05.2025 22:06 Відповісти
А чи то кошерно?
показати весь коментар
13.05.2025 22:08 Відповісти
Та суть не в релігіі,а в уваженіі.
показати весь коментар
13.05.2025 22:14 Відповісти
У папи там в Ватікані прохідний двір для іновірців і просто пройдисвітів? Як може жидок, що не прийняв християнство відвідувати мессу? Чи може Ватікан- теж їхній філіал?
показати весь коментар
14.05.2025 01:01 Відповісти
Фінансові партнери
показати весь коментар
14.05.2025 06:54 Відповісти
Така набожна ш...дп стала? Сподиваюсь термос Ленка йому даст.
показати весь коментар
13.05.2025 22:11 Відповісти
Ше з кацапами не перетер - човник
показати весь коментар
13.05.2025 22:11 Відповісти
Безпекової угоди з Ватіканом ще немає
показати весь коментар
13.05.2025 22:16 Відповісти
Там ще є банк і вклади для заморозки.
показати весь коментар
13.05.2025 23:37 Відповісти
Вроде там рояль не предусмотрен...
показати весь коментар
13.05.2025 22:22 Відповісти
Там круччє! Там орган!
показати весь коментар
13.05.2025 22:40 Відповісти
На органі органом.
показати весь коментар
13.05.2025 22:59 Відповісти
Апгрейд!
показати весь коментар
14.05.2025 01:04 Відповісти
До Нової Слободи на Сумщину, ухилянт прострочений, не поїхав!!
Там, стріляє ******!! А в Італію, він ЗБИРАЄТЬСЯ з челядниками для понтів! НедоЄврей, на католицькій мессі у Римі??
показати весь коментар
13.05.2025 22:26 Відповісти
Чому ж ;недо;? Коломойський казав що Зеленський дотримується шабату і ходить в сінагогу, а батько Зеленського- що Вовік має хуцпу.
показати весь коментар
13.05.2025 22:38 Відповісти
Хуцпу не можна мати. Хуцпа -це специфічне жидівське нахабство, спосіб дій, поведінки, стиль життя- саме так хуцпа перекладається.
показати весь коментар
14.05.2025 00:57 Відповісти
Простими словами- вміння обдурити гоя.
показати весь коментар
14.05.2025 06:32 Відповісти
Вовік разом зі своїм шефом (паханом) Бєнєю Бородачом(Коломойським) є адептами жидівської секти Хабад Любавич. До цієї ж секти належать члени сім'ї Трампа: його дочка Іванка(прийняла іудаїзм на вимогу свого свекра Чарльза Кушнера) , зять Трампа-Джаред Кушнер, Сват Трампа Чарльз Кушнер, онуки Трампа- діти Іванки і Джареда.
показати весь коментар
14.05.2025 01:11 Відповісти
Склонить на свою сторону даже 1 человека большой +, а иметь Папу на своей стороне, это великая заслуга!
Молодец, Президент Зеленский !!!
показати весь коментар
13.05.2025 22:30 Відповісти
Главное, чтобы собор св. Петра не сгорел, или Сикстинская капелла....
Украину он уже почти ухайдохал..
Боневтик- Бедоносец Гребаный-Оманский
показати весь коментар
13.05.2025 23:22 Відповісти
Україна на 70% православна, він єврейський організм. Нафіга?
показати весь коментар
13.05.2025 22:39 Відповісти
Оно який ЗЄ релігійний став.

Термос не забув би з собою прихопити на месу.
показати весь коментар
13.05.2025 22:49 Відповісти
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Reuters https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-hopes-attend-pope-leos-inaugural-mass-top-aide-says-2025-05-13/ розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ну, якщо сам Єрмак вирішив послати туди ЗЄ...

Доречі, у Білий дім теж Єрмак ЗЄ потягнув. Результат всі пам'ятають.
показати весь коментар
13.05.2025 22:59 Відповісти
Политически правильно.
показати весь коментар
14.05.2025 02:57 Відповісти
Вава напевно не в курсі, що меса це не концерт
показати весь коментар
14.05.2025 06:58 Відповісти
А чому не з'їздити да ще с родиною, а ще купою холуїв коли це на халяву
показати весь коментар
14.05.2025 07:40 Відповісти
Який равин йому це дозволив????
показати весь коментар
14.05.2025 15:47 Відповісти
 
 