Зеленський планує відвідати першу месу Папи Лева XIV
Президент Володимир Зеленський хоче приїхати на інтронізаційну месу новообраного Папи Лева XIV у Ватикані 18 травня, зокрема, для зустрічей з іноземними лідерами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Reuters розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Глава ОП заявив, що Зеленський також має намір провести зустрічі з іншими світовими лідерами на полях церемонії. Під час телефонної розмови з Папою Левом із Зеленським, понтифік висловив готовність сприяти таким зустрічам і пообіцяв "зробити все можливе" для досягнення справедливого та тривалого миру.
За його словами, Папа Лев під час телефонної розмови із Зеленським був "дуже теплим у розмові про Україну" і висловив готовність зробити все можливе для досягнення справедливого та тривалого миру.
Він також зазначив, що реакція Папи на запрошення Зеленського відвідати Україну була "дуже, дуже позитивною", хоча жодних зобов'язань не було взято.
Інтронізаційна меса відбудеться в неділю, 18 травня, на площі Святого Петра у Ватикані. Очікується, що на ній будуть присутні численні світові лідери.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У 2020 році кількість католиків оцінювалася приблизно в 6,5 мільйонів населення. З них близько 5 мільйонів - греко-католики та 1.2 мільйона католиків римського обряду.
Головне - потууужно...
Там, стріляє ******!! А в Італію, він ЗБИРАЄТЬСЯ з челядниками для понтів! НедоЄврей, на католицькій мессі у Римі??
Молодец, Президент Зеленский !!!
Украину он уже почти ухайдохал..
Боневтик- Бедоносец Гребаный-Оманский
Термос не забув би з собою прихопити на месу.
Ну, якщо сам Єрмак вирішив послати туди ЗЄ...
Доречі, у Білий дім теж Єрмак ЗЄ потягнув. Результат всі пам'ятають.