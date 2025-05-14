Папа Лев XIV пропонує своє посередництво країнам, які воюють
Під час прийому у Ватикані представників 23 східних християнських церков Папа Лев XIV згадав про конфлікти по всьому світу: "від Святої Землі до України, від Лівану до Сирії, від Близького Сходу до Тигрея", а також в Ефіопії та на Кавказі й запропонував своє посередництво.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише Le Monde.
"Святий Престол готовий дати ворогуючим сторонам можливість зустрітися та подивитися один одному в очі, щоб народи могли повернути собі надію та гідність, які належать їм. Я зроблю все можливе, щоб мир поширювався", - заявив Папа, який засудив насильство.
Понтифік наголосив, що люди хочуть миру, він закликав лідерів народів, які воюють, зустрічатися, вести діалог та переговори.
Папа додав, що "війна ніколи не буває неуникною", а зброя має "замовкнути, бо вона не розв'язує проблем, вона їх посилює".
Нагадаємо, ввечері 8 травня кардинали Католицької церкви змогли з третього разу обрати нового Папу Римського. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево (Лев XIV).
До того він служив у Перу та очолював єпископську канцелярію Ватикану. Він перший американець на посаді понтифіка за 2000-річну історію Католицької церкви.
так наш зелідор теж папа римзький з 95 кварталу?
Ну, десь так, дієво буде!
Бо Один Бог і тільки один посередник - Ісус Христос
Хоч про мужєство бєлого флага не згадав, і то добре.
Най би кошти з ватиканського банку у чекістів заморозив би, абощо. Слабо? Бо жити з процентів краденого то гріх