Папа Лев XIV пропонує своє посередництво країнам, які воюють

Під час прийому у Ватикані представників 23 східних християнських церков Папа Лев XIV згадав про конфлікти по всьому світу: "від Святої Землі до України, від Лівану до Сирії, від Близького Сходу до Тигрея", а також в Ефіопії та на Кавказі й запропонував своє посередництво.

"Святий Престол готовий дати ворогуючим сторонам можливість зустрітися та подивитися один одному в очі, щоб народи могли повернути собі надію та гідність, які належать їм. Я зроблю все можливе, щоб мир поширювався", - заявив Папа, який засудив насильство.

Понтифік наголосив, що люди хочуть миру, він закликав лідерів народів, які воюють, зустрічатися, вести діалог та переговори.

Папа додав, що "війна ніколи не буває неуникною", а зброя має "замовкнути, бо вона не розв'язує проблем, вона їх посилює".

Нагадаємо, ввечері 8 травня кардинали Католицької церкви змогли з третього разу обрати нового Папу Римського. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево (Лев XIV).

До того він служив у Перу та очолював єпископську канцелярію Ватикану. Він перший американець на посаді понтифіка за 2000-річну історію Католицької церкви.