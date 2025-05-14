УКР
Папа Лев XIV пропонує своє посередництво країнам, які воюють

Лев XIV про посередництво

Під час прийому у Ватикані представників 23 східних християнських церков Папа Лев XIV згадав про конфлікти по всьому світу: "від Святої Землі до України, від Лівану до Сирії, від Близького Сходу до Тигрея", а також в Ефіопії та на Кавказі й запропонував своє посередництво.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише Le Monde.

"Святий Престол готовий дати ворогуючим сторонам можливість зустрітися та подивитися один одному в очі, щоб народи могли повернути собі надію та гідність, які належать їм. Я зроблю все можливе, щоб мир поширювався", - заявив Папа, який засудив насильство.

Понтифік наголосив, що люди хочуть миру, він закликав лідерів народів, які воюють, зустрічатися, вести діалог та переговори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський планує відвідати першу месу Папи Лева XIV

Папа додав, що "війна ніколи не буває неуникною", а зброя має "замовкнути, бо вона не розв'язує проблем, вона їх посилює".

Нагадаємо, ввечері 8 травня кардинали Католицької церкви змогли з третього разу обрати нового Папу Римського. Ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево (Лев XIV).

До того він служив у Перу та очолював єпископську канцелярію Ватикану. Він перший американець на посаді понтифіка за 2000-річну історію Католицької церкви.

Топ коментарі
+2
... дати ворогуючим сторонам можливість зустрітися та подивитися один одному в очі, Джерело: https://censor.net/ua/n3552179
так наш зелідор теж папа римзький з 95 кварталу?
показати весь коментар
14.05.2025 14:25 Відповісти
+2
В чергу нехай стає ! А то вже стільки тих "миротворців" розвелося, що ніде сісти і посрати !!!
показати весь коментар
14.05.2025 14:40 Відповісти
+2
а хоч один агресор з названих, який розпочинав війну, хоче миру? який сенс дивитись в налиті кров'ю очі?...
показати весь коментар
14.05.2025 14:44 Відповісти
Достатньо, лише гроші власників з цих країн, заморозити і передати на припинення таких війн, з Банку Ватікана!
Ну, десь так, дієво буде!
показати весь коментар
14.05.2025 14:25 Відповісти
"Святий Престол готовий дати ворогуючим сторонам можливість зустрітися та подивитися один одному в очі, Подивитися антихристу в очі- можна всю Україну здатитак.як це робить інфікований поглядом рашистського антихриста "зе"
показати весь коментар
14.05.2025 14:41 Відповісти
Папа-американець ще не розуміє, шо народець лаптєстану не має совісті, що ту совість він залив брагою та бояришником, і тому вся його совість складається з вказівок сцаря.
показати весь коментар
14.05.2025 14:46 Відповісти
Папа має повноваження прокляття?
показати весь коментар
14.05.2025 14:47 Відповісти
Та ні, то релігійна організація яка живе своїми правилами, до Бога відношення відносне.
Бо Один Бог і тільки один посередник - Ісус Христос
показати весь коментар
14.05.2025 16:16 Відповісти
Робота у нього така - казати за все хороше проти всього поганого.
Хоч про мужєство бєлого флага не згадав, і то добре.
показати весь коментар
14.05.2025 15:35 Відповісти
Інтересний такий папа, наче мав би Біблію знати, що з сатаною неможливо домовитись.
Най би кошти з ватиканського банку у чекістів заморозив би, абощо. Слабо? Бо жити з процентів краденого то гріх
показати весь коментар
14.05.2025 16:12 Відповісти
 
 