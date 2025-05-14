Для мира в Украине открывается "окно возможностей" на две недели, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что в переговорах между Украиной и Россией на ближайшие две недели открылись новые возможности для достижения мира.

Об этом он заявил в комментарии Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что сейчас существует окно возможностей - на этой неделе, а также в течение следующих 10 дней или двух недель - действительно вывести весь вопрос по Украине на более благоприятный уровень", - подчеркнул Рютте.

По его словам, прогресс в урегулировании войны возможен при руководстве президента Украины Владимира Зеленского и активном участии правительства США.

Как считает генсек НАТО, Турция также играет важную роль в процессе мирного урегулирования войны России против Украины.

