3 160 29

Для мира в Украине открывается "окно возможностей" на две недели, - Рютте

генеральный секретарь НАТО Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что в переговорах между Украиной и Россией на ближайшие две недели открылись новые возможности для достижения мира.

Об этом он заявил в комментарии Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что сейчас существует окно возможностей - на этой неделе, а также в течение следующих 10 дней или двух недель - действительно вывести весь вопрос по Украине на более благоприятный уровень", - подчеркнул Рютте.

По его словам, прогресс в урегулировании войны возможен при руководстве президента Украины Владимира Зеленского и активном участии правительства США.

Как считает генсек НАТО, Турция также играет важную роль в процессе мирного урегулирования войны России против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган и Рютте обсудили мирные переговоры по Украине в Турции

+11
Чергове вікно на чергові два тижні? А потім ще одне вікно, чи навіть двері, а може кватирка? І так до безкінечності?
показать весь комментарий
14.05.2025 19:11 Ответить
+7
Після кожних, КОЖНИХ, переговорів зекоманди з руснею - ситуація все гірше і гірше. І після формули Штанмайєра, і після оманських і після переговорів в Білорусі, і після Стамбульських в 2022му. Щоразу. Все гірше і гірше. Але от зараз точно буде перемога. Точно-точно. Ага
показать весь комментарий
14.05.2025 19:14 Ответить
+4
Чи залишався ультиматум чинним? Однозначної відповіді не було. У Берліні в понеділок, 12 травня, німецькі чиновники заявили, що «час минає», але не вжили жодних дій, коли опівночі призначений кінцевий термін сплив. Тим часом, за інформацією Bloomberg, «київська четвірка» вирішила тихо дочекатися можливої зустрічі Росії та України в четвер, 15 травня, у Стамбулі, перш ніж робити будь-які кроки. Це було повною протилежністю знаменитій пораді президента США Теодора Рузвельта щодо міжнародної політики: «Говори тихо, але тримай у руці великий кийок». Європейські лідери, навпаки, вважали за краще говорити голосно, не маючи в руках жодного кийка.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:07 Ответить
і зєля вже шось чітає в цьому "вікні" ? )
показать весь комментарий
14.05.2025 19:05 Ответить
Не "читає", а шукає "іконки" зі своїм зображенням
показать весь комментарий
14.05.2025 19:50 Ответить
Відкривається вікно Овертона
показать весь комментарий
14.05.2025 19:06 Ответить
Чи залишався ультиматум чинним? Однозначної відповіді не було. У Берліні в понеділок, 12 травня, німецькі чиновники заявили, що «час минає», але не вжили жодних дій, коли опівночі призначений кінцевий термін сплив. Тим часом, за інформацією Bloomberg, «київська четвірка» вирішила тихо дочекатися можливої зустрічі Росії та України в четвер, 15 травня, у Стамбулі, перш ніж робити будь-які кроки. Це було повною протилежністю знаменитій пораді президента США Теодора Рузвельта щодо міжнародної політики: «Говори тихо, але тримай у руці великий кийок». Європейські лідери, навпаки, вважали за краще говорити голосно, не маючи в руках жодного кийка.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:07 Ответить
що вони курять чи нюхают
показать весь комментарий
14.05.2025 19:07 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 19:10 Ответить
Чергове вікно на чергові два тижні? А потім ще одне вікно, чи навіть двері, а може кватирка? І так до безкінечності?
показать весь комментарий
14.05.2025 19:11 Ответить
То у них чергове провітрювання. Якщо хто влізе - то так і буде (вони не проти). Але на вікні ґрати, антимоскитна сітка, датчики руху з розпиленням якоїсь вбивчої речовини, теплові датчики з направленою вибухівкою, а за вікном тітка з дустом в одній руці і ляпачкою в іншій...

Стисло: заходтье, ми раді вам!

Стисло: заходтье, ми раді вам!
показать весь комментарий
14.05.2025 19:55 Ответить
Щось цей Рютте зламався. Несіть другого
показать весь комментарий
14.05.2025 19:12 Ответить
Рютте виявився нікчемою, на жаль....
показать весь комментарий
14.05.2025 19:48 Ответить
Поки був прем'єром Нідерландів - був адекватною людиною і політиком, а тут раптово здурів. Яким гівном в їдальні штабу НАТО годують командування? Як тільки вони виходять звідти у відставку, відразу клепка стає на місце і адекватність у ексів починає зашкалювати.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:03 Ответить
Після кожних, КОЖНИХ, переговорів зекоманди з руснею - ситуація все гірше і гірше. І після формули Штанмайєра, і після оманських і після переговорів в Білорусі, і після Стамбульських в 2022му. Щоразу. Все гірше і гірше. Але от зараз точно буде перемога. Точно-точно. Ага
показать весь комментарий
14.05.2025 19:14 Ответить
Бредні після бренді
показать весь комментарий
14.05.2025 19:20 Ответить
зе!гундос встигне переобратися ще на два строки?
такий сприятливий час.
147% підтримки.
кміс не дасть збрехати!
показать весь комментарий
14.05.2025 19:22 Ответить
Чому вікно? Чому не двері? Невже у вікно зручніше лізти, ніж входити в двері? Хто взагалі ці недолугі терміни придумує?
показать весь комментарий
14.05.2025 19:22 Ответить
вже всі руду дупу облизали? торопіться, вікно можливостей невдовзі зачинеться
показать весь комментарий
14.05.2025 19:25 Ответить
Ну то випригни млять в своє вікно. То було вікно до 13 числа, потім до 15 потім до кінця тижня а тепер вже два тижня. Щоб тобі до туалета так було бігти коли в тебе діарея була
показать весь комментарий
14.05.2025 19:26 Ответить
Ото професія директора NATO. Прокинувся, вдягнувся, позвиздів на камери, повернувся додому.

І так щодня.

І так щодня.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:26 Ответить
Ти,своїм умовиводам віриш?
показать весь комментарий
14.05.2025 19:34 Ответить
Як вони набридли, імпотенти ...може через два тижні встане... Чи то війна чи щось інше..
показать весь комментарий
14.05.2025 19:34 Ответить
скільки таких вікон ще буде
показать весь комментарий
14.05.2025 19:40 Ответить
Ще не було в України такої можливості, яку б зеленський не зміг просрати.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:44 Ответить
а після ми почуємо про вирішальне літо, потужну осінь, надскладну зиму, рішучу весну.... і так по колу )))
показать весь комментарий
14.05.2025 19:52 Ответить
Та ми завжди можемо закінчити війну просто стрибнув з віконця щучкою. Це вікно можна відкрити будь-коли. Про це мріє кожен в світі, що ми стрибнемо. І можна буде відкрито вести бізнес з прекрасною расією будущєго.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:55 Ответить
Нічого там не відкривається, не неси кацапську пропаганду!
показать весь комментарий
14.05.2025 20:04 Ответить
Естонські ВМС й авіація НАТО спробували зупинити танкер «тіньового флоту рф», який прямував до російського порту з невідомим вантажем.

Судну наказали змінити курс та йти в напрямку естонського порту, проте екіпаж відмовився.

Європейські силовики спробували висадитись на борт судна, але прилетів російський борт Су-35 і тому штурм припинили. (с)

https://t.me/eRadarrua/50272
показать весь комментарий
14.05.2025 20:27 Ответить
спочатку прочитав відкривається "вікно можливостей" ЩЕ на два тижні

А ****: і рютте і інші рожеві поні досі вірять, що фактор трампа зараз призведе до миру.
100 днів трампа не вистачило, завузьке вікно. А от нові 2 тижні зараз ух як ! А якщо ні, то трамп знов скаже, що чекатиме 2-4 тижні, щоб зрозуміти наміри путіна. А потім ще раз, і так 4 роки.

p.s. Я правда не розумію, чого вікно можливостей = не накладати в цей час на росію санкції , і не збільшувати допомогу Україні...А може рожеві поні не такі і наївні, і їм просто ок підвішена ситуація.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:10 Ответить
 
 