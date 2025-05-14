Для мира в Украине открывается "окно возможностей" на две недели, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что в переговорах между Украиной и Россией на ближайшие две недели открылись новые возможности для достижения мира.
Об этом он заявил в комментарии Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что сейчас существует окно возможностей - на этой неделе, а также в течение следующих 10 дней или двух недель - действительно вывести весь вопрос по Украине на более благоприятный уровень", - подчеркнул Рютте.
По его словам, прогресс в урегулировании войны возможен при руководстве президента Украины Владимира Зеленского и активном участии правительства США.
Как считает генсек НАТО, Турция также играет важную роль в процессе мирного урегулирования войны России против Украины.
Стисло: заходтье, ми раді вам!
такий сприятливий час.
147% підтримки.
кміс не дасть збрехати!
І так щодня.
Судну наказали змінити курс та йти в напрямку естонського порту, проте екіпаж відмовився.
Європейські силовики спробували висадитись на борт судна, але прилетів російський борт Су-35 і тому штурм припинили. (с)
https://t.me/eRadarrua/50272
А ****: і рютте і інші рожеві поні досі вірять, що фактор трампа зараз призведе до миру.
100 днів трампа не вистачило, завузьке вікно. А от нові 2 тижні зараз ух як ! А якщо ні, то трамп знов скаже, що чекатиме 2-4 тижні, щоб зрозуміти наміри путіна. А потім ще раз, і так 4 роки.
p.s. Я правда не розумію, чого вікно можливостей = не накладати в цей час на росію санкції , і не збільшувати допомогу Україні...А може рожеві поні не такі і наївні, і їм просто ок підвішена ситуація.