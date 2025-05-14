Для миру в Україні відкривається "вікно можливостей" на два тижні, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що у переговорах між Україною та Росією на найближчі два тижні відкрилися нові можливості для досягнення миру.
Про це він заявив в коментарі Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що зараз існує вікно можливостей –– цього тижня, а також протягом наступних 10 днів або двох тижнів –– справді вивести все питання щодо України на більш сприятливий рівень", - наголосив Рютте.
За його словами, прогрес у врегулюванні війни можливий за керівництва президента України Володимира Зеленського та активної участі уряду США.
Як вважає генсек НАТО, Туреччина також відіграє важливу роль у процесі мирного врегулювання війни Росії проти України.
Топ коментарі
+11 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар14.05.2025 19:11 Відповісти Посилання
+7 Сашка Днепр
показати весь коментар14.05.2025 19:14 Відповісти Посилання
+4 YU ST
показати весь коментар14.05.2025 19:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стисло: заходтье, ми раді вам!
такий сприятливий час.
147% підтримки.
кміс не дасть збрехати!
І так щодня.
Судну наказали змінити курс та йти в напрямку естонського порту, проте екіпаж відмовився.
Європейські силовики спробували висадитись на борт судна, але прилетів російський борт Су-35 і тому штурм припинили. (с)
https://t.me/eRadarrua/50272
А ****: і рютте і інші рожеві поні досі вірять, що фактор трампа зараз призведе до миру.
100 днів трампа не вистачило, завузьке вікно. А от нові 2 тижні зараз ух як ! А якщо ні, то трамп знов скаже, що чекатиме 2-4 тижні, щоб зрозуміти наміри путіна. А потім ще раз, і так 4 роки.
p.s. Я правда не розумію, чого вікно можливостей = не накладати в цей час на росію санкції , і не збільшувати допомогу Україні...А може рожеві поні не такі і наївні, і їм просто ок підвішена ситуація.