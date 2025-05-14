УКР
Новини
Для миру в Україні відкривається "вікно можливостей" на два тижні, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що у переговорах між Україною та Росією на найближчі два тижні відкрилися нові можливості для досягнення миру.

Про це він заявив в коментарі Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що зараз існує вікно можливостей –– цього тижня, а також протягом наступних 10 днів або двох тижнів –– справді вивести все питання щодо України на більш сприятливий рівень", - наголосив Рютте.

За його словами, прогрес у врегулюванні війни можливий за керівництва президента України Володимира Зеленського та активної участі уряду США.

Як вважає генсек НАТО, Туреччина також відіграє важливу роль у процесі мирного врегулювання війни Росії проти України.

Топ коментарі
+11
Чергове вікно на чергові два тижні? А потім ще одне вікно, чи навіть двері, а може кватирка? І так до безкінечності?
14.05.2025 19:11 Відповісти
+7
Після кожних, КОЖНИХ, переговорів зекоманди з руснею - ситуація все гірше і гірше. І після формули Штанмайєра, і після оманських і після переговорів в Білорусі, і після Стамбульських в 2022му. Щоразу. Все гірше і гірше. Але от зараз точно буде перемога. Точно-точно. Ага
14.05.2025 19:14 Відповісти
+4
Чи залишався ультиматум чинним? Однозначної відповіді не було. У Берліні в понеділок, 12 травня, німецькі чиновники заявили, що «час минає», але не вжили жодних дій, коли опівночі призначений кінцевий термін сплив. Тим часом, за інформацією Bloomberg, «київська четвірка» вирішила тихо дочекатися можливої зустрічі Росії та України в четвер, 15 травня, у Стамбулі, перш ніж робити будь-які кроки. Це було повною протилежністю знаменитій пораді президента США Теодора Рузвельта щодо міжнародної політики: «Говори тихо, але тримай у руці великий кийок». Європейські лідери, навпаки, вважали за краще говорити голосно, не маючи в руках жодного кийка.
14.05.2025 19:07 Відповісти
і зєля вже шось чітає в цьому "вікні" ? )
14.05.2025 19:05 Відповісти
Не "читає", а шукає "іконки" зі своїм зображенням
показати весь коментар
14.05.2025 19:50 Відповісти
Відкривається вікно Овертона
14.05.2025 19:06 Відповісти
Чи залишався ультиматум чинним? Однозначної відповіді не було. У Берліні в понеділок, 12 травня, німецькі чиновники заявили, що «час минає», але не вжили жодних дій, коли опівночі призначений кінцевий термін сплив. Тим часом, за інформацією Bloomberg, «київська четвірка» вирішила тихо дочекатися можливої зустрічі Росії та України в четвер, 15 травня, у Стамбулі, перш ніж робити будь-які кроки. Це було повною протилежністю знаменитій пораді президента США Теодора Рузвельта щодо міжнародної політики: «Говори тихо, але тримай у руці великий кийок». Європейські лідери, навпаки, вважали за краще говорити голосно, не маючи в руках жодного кийка.
14.05.2025 19:07 Відповісти
що вони курять чи нюхают
14.05.2025 19:07 Відповісти
14.05.2025 19:10 Відповісти
Чергове вікно на чергові два тижні? А потім ще одне вікно, чи навіть двері, а може кватирка? І так до безкінечності?
14.05.2025 19:11 Відповісти
То у них чергове провітрювання. Якщо хто влізе - то так і буде (вони не проти). Але на вікні ґрати, антимоскитна сітка, датчики руху з розпиленням якоїсь вбивчої речовини, теплові датчики з направленою вибухівкою, а за вікном тітка з дустом в одній руці і ляпачкою в іншій...

Стисло: заходтье, ми раді вам!
14.05.2025 19:55 Відповісти
Щось цей Рютте зламався. Несіть другого
14.05.2025 19:12 Відповісти
Рютте виявився нікчемою, на жаль....
14.05.2025 19:48 Відповісти
Поки був прем'єром Нідерландів - був адекватною людиною і політиком, а тут раптово здурів. Яким гівном в їдальні штабу НАТО годують командування? Як тільки вони виходять звідти у відставку, відразу клепка стає на місце і адекватність у ексів починає зашкалювати.
14.05.2025 21:03 Відповісти
Після кожних, КОЖНИХ, переговорів зекоманди з руснею - ситуація все гірше і гірше. І після формули Штанмайєра, і після оманських і після переговорів в Білорусі, і після Стамбульських в 2022му. Щоразу. Все гірше і гірше. Але от зараз точно буде перемога. Точно-точно. Ага
14.05.2025 19:14 Відповісти
Бредні після бренді
14.05.2025 19:20 Відповісти
зе!гундос встигне переобратися ще на два строки?
такий сприятливий час.
147% підтримки.
кміс не дасть збрехати!
14.05.2025 19:22 Відповісти
Чому вікно? Чому не двері? Невже у вікно зручніше лізти, ніж входити в двері? Хто взагалі ці недолугі терміни придумує?
14.05.2025 19:22 Відповісти
вже всі руду дупу облизали? торопіться, вікно можливостей невдовзі зачинеться
14.05.2025 19:25 Відповісти
Ну то випригни млять в своє вікно. То було вікно до 13 числа, потім до 15 потім до кінця тижня а тепер вже два тижня. Щоб тобі до туалета так було бігти коли в тебе діарея була
14.05.2025 19:26 Відповісти
Ото професія директора NATO. Прокинувся, вдягнувся, позвиздів на камери, повернувся додому.

І так щодня.
14.05.2025 19:26 Відповісти
Ти,своїм умовиводам віриш?
14.05.2025 19:34 Відповісти
Як вони набридли, імпотенти ...може через два тижні встане... Чи то війна чи щось інше..
14.05.2025 19:34 Відповісти
скільки таких вікон ще буде
14.05.2025 19:40 Відповісти
Ще не було в України такої можливості, яку б зеленський не зміг просрати.
14.05.2025 19:44 Відповісти
а після ми почуємо про вирішальне літо, потужну осінь, надскладну зиму, рішучу весну.... і так по колу )))
14.05.2025 19:52 Відповісти
Та ми завжди можемо закінчити війну просто стрибнув з віконця щучкою. Це вікно можна відкрити будь-коли. Про це мріє кожен в світі, що ми стрибнемо. І можна буде відкрито вести бізнес з прекрасною расією будущєго.
14.05.2025 19:55 Відповісти
Нічого там не відкривається, не неси кацапську пропаганду!
14.05.2025 20:04 Відповісти
Естонські ВМС й авіація НАТО спробували зупинити танкер «тіньового флоту рф», який прямував до російського порту з невідомим вантажем.

Судну наказали змінити курс та йти в напрямку естонського порту, проте екіпаж відмовився.

Європейські силовики спробували висадитись на борт судна, але прилетів російський борт Су-35 і тому штурм припинили. (с)

https://t.me/eRadarrua/50272
14.05.2025 20:27 Відповісти
спочатку прочитав відкривається "вікно можливостей" ЩЕ на два тижні

А ****: і рютте і інші рожеві поні досі вірять, що фактор трампа зараз призведе до миру.
100 днів трампа не вистачило, завузьке вікно. А от нові 2 тижні зараз ух як ! А якщо ні, то трамп знов скаже, що чекатиме 2-4 тижні, щоб зрозуміти наміри путіна. А потім ще раз, і так 4 роки.

p.s. Я правда не розумію, чого вікно можливостей = не накладати в цей час на росію санкції , і не збільшувати допомогу Україні...А може рожеві поні не такі і наївні, і їм просто ок підвішена ситуація.
14.05.2025 21:10 Відповісти
 
 