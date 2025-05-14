Для миру в Україні відкривається "вікно можливостей" на два тижні, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що у переговорах між Україною та Росією на найближчі два тижні відкрилися нові можливості для досягнення миру.

Про це він заявив в коментарі Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що зараз існує вікно можливостей –– цього тижня, а також протягом наступних 10 днів або двох тижнів –– справді вивести все питання щодо України на більш сприятливий рівень", - наголосив Рютте.

За його словами, прогрес у врегулюванні війни можливий за керівництва президента України Володимира Зеленського та активної участі уряду США.

Як вважає генсек НАТО, Туреччина також відіграє важливу роль у процесі мирного врегулювання війни Росії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган та Рютте обговорили мирні перемовини щодо України в Туреччині