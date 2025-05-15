УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4043 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Переговори у Туреччині
6 395 51

Трамп не поїде в Туреччину на переговори Україна-РФ, - ЗМІ

Трамп

Президент США Дональд Трамп не поїде в Туреччину, де мають відбутись переговори України та Росії.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі зазначається, що президент США прийняв таке рішення після оприлюднення Кремлем складу російської делегації, серед якого нема правителя Росії Володимира Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіо вже прибув до Туреччини, - CNN

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Також читайте: Зеленський про приїзд Путіна у Стамбул: Шанси є, але він боїться

Автор: 

Туреччина (3665) Трамп Дональд (6949) переговори з Росією (1407)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Очікувано. Трамп все робить щоб не поставити путлєра в незручне становище і не довести ситуацію до необхідності, таки ввести ще санкцій проти нього. Санкцій про які Донні безупинно базікає, але в реальності лише рухається до повернення параші в світову економіку.
показати весь коментар
15.05.2025 00:41 Відповісти
+19
Ну і де санкції з пекла? Чи знову Трамп обісрався?
показати весь коментар
15.05.2025 00:38 Відповісти
+14
Очередная разводка от x#йла и его рыжего раба. Как-будто изначально не было понятно чего ждать от этих "стамбульских переговоров". Всё те же невыполнимые ультиматумы от рашkи. Зато можно ещё потянуть время, поиграть в "перемирие", внести раскол и неопределенность между Европой и США по части санкций.
показати весь коментар
15.05.2025 01:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нелох досягнув перемірєя! Тепер і виборів годі чекати!
показати весь коментар
15.05.2025 00:36 Відповісти
І не мрій , кацапе ! Жодних виборів під час війни !
показати весь коментар
15.05.2025 00:44 Відповісти
Та вищо? Тільки кацапи можуть мріяти про вибори, справжгі українці ніколи такого хотіти не можуть, бо неначасі!
показати весь коментар
15.05.2025 00:46 Відповісти
Щоб виграти цю війну, треба спочатку прибрати внутрішнього ворога, зеленого бідосю.
показати весь коментар
15.05.2025 03:26 Відповісти
Яких виборів ти хочеш? Не хочеш воювати за Україну то не маєш права і на голос. Собака яка не захищає свій двір не має права требувати їжу
показати весь коментар
15.05.2025 00:54 Відповісти
Так хочу виборів за Україну, а ця влада не хоче і ви їй підігуєте! А яких я хочу? Таких, які будуть проведені на зразок 2019, в преріод війни і частини окупації Україні! Тодішня влада не створювала умови для узурпації і виправдення про не проведення виборів!
показати весь коментар
15.05.2025 01:02 Відповісти
Було 32 кандидати!
показати весь коментар
15.05.2025 01:04 Відповісти
У 2019 і близько таких масштабів не було.
А вибори, звісно, потрібні. Але тільки тому, що вони покажуть який геноцид відбувається
показати весь коментар
15.05.2025 08:08 Відповісти
Собаки у 2019 теж галасавали?
показати весь коментар
15.05.2025 01:05 Відповісти
значить, недопускати жодну жіночої статі до голосування! правда, сексисте?
показати весь коментар
15.05.2025 17:12 Відповісти
как всьо нєожидано і внєзапно !
ай-я-яй !
буйло доні через буй кинув.
просто витер об нього ноги !

доні, витрись, то божа роса "золотой дождь" з мацкви

.
показати весь коментар
15.05.2025 00:38 Відповісти
Абідєлся
показати весь коментар
15.05.2025 00:38 Відповісти
дарма !
міг би з інтєрєсним чєловєком мєдінським поспілкуватись

буйло відверто знущається над усіма !
в першу чергу над трампом.

.
показати весь коментар
15.05.2025 00:47 Відповісти
Ну і де санкції з пекла? Чи знову Трамп обісрався?
показати весь коментар
15.05.2025 00:38 Відповісти
Обісрався! Ми тобі ще до виборів про це казали. - "обсереться і запаскудить США...". А ти тут "з штанів вискакував" - точно, як "Зелєбобіки" у 2019-му... (а зараз, як і ти, поперевзувалися", і свого "бога" кленете...).
На основі "перейменування" Мексиканської затоки, з"явилася нова "погрємуха" США - "Трампостан"...
показати весь коментар
15.05.2025 04:04 Відповісти
Очікувано. Трамп все робить щоб не поставити путлєра в незручне становище і не довести ситуацію до необхідності, таки ввести ще санкцій проти нього. Санкцій про які Донні безупинно базікає, але в реальності лише рухається до повернення параші в світову економіку.
показати весь коментар
15.05.2025 00:41 Відповісти
базікай доні чи не базікай, але з його передвиборчої програми не робиться нічого !

ну хіба що браві US MARINE візьмуть в полон гренландських пінгвінів на радість маговців

.
показати весь коментар
15.05.2025 00:44 Відповісти
Чому раптом не робиться нічого? Он наприклад обіцянка знизити ціни на ліки. Скасував обмеження цін на деякі ліки, що затвердив Байден, а потім на днях ввів їх назад. Але ж знизив врешті решт? І неважливо, що для цього їх підняв. Ну і т.п. перемоги. Знову таки потужна перемога над трансгендерами в спорті. Обіцянки робити щоденно м**ет Ізраїлю теж сумлінно виконує. З депортацією так взагалі перевиконав план - скоро перейде до депортації американських громадян.
Результативний президент, нічого не скажеш.
показати весь коментар
15.05.2025 00:52 Відповісти
Трампу вже настав час переходити на галоперидол.
показати весь коментар
15.05.2025 01:03 Відповісти
Стараннями «Великого Донні» та його команди, проголошений ними «Золотий вік Америки», поступово та незворотньо, перетворюється на «золотий дощ», який ллється з їх пісюнів, на світовий авторитет США…
показати весь коментар
15.05.2025 07:22 Відповісти
виходить, ЗЄля буде сам з собою розмовляти, за відсутності буйла та трампа ?

це шизофренія чи крута біла доріжка ?

.
показати весь коментар
15.05.2025 00:41 Відповісти
Буде із Єрмаком.
Що робити із циии " перемовинами"?
Ось питання.
Посадити разом із шістьорками - росіянами кого?
Арєстовича з Арахамією хіба що..
показати весь коментар
15.05.2025 00:48 Відповісти
всі курви-переговорщики порозбігались.
не факт, що навіть абрахамка на місці - давно його небрите мурло не мєльтишило в пресі

треба терміново, в ночь, набирати нову бригаду стендаперів

.
показати весь коментар
15.05.2025 01:32 Відповісти
До Трампа і Ко, нарешті, "дійшло", що Путін їх не тільки "пошив у дурні", але й "виставив дурнями"... І ці "мирні переговори", навіть не почавшись, перетворилися на "дурну комедію"... А зараз Трамп виглядає ідіотом: ратував за переговори, запрошував на них Зеленського з Путіним, щоб виступить між ними "арбітром"... А тепер навіть наш "Блазень" виглядить краще - бо він приїхав і заявив про готовність до переговорів! Про Путіна мови нема - "брехливе ***** брехливим і підлим і залишиться..." А Трамп? Так "тужився", щоки надував! А в результаті вийшов "великий пердь" в штани...
показати весь коментар
15.05.2025 04:13 Відповісти
та хіба ті переговори будуть? з такою цапською делегацією, то на переговори з нею варто послати прибиральницю з ОПи чи буфетчицю.. ох і знатно кацапи поводили Рудому Чубу по єпалу. це ж ганьба повна. Це ж Чуб натиснув на Вову, щоб той їхав на переговори, санкції відклав. і тепер каци його так опозорили. якщо Чуб і завтра буде закликати Вову сідати за стіл переговорів з цією делегацією з боліт, то тоді Чуб не тільки себе спозорить вже нижче плінтуса, нижче плінтуса він спозорить уже і Америку. їпанутись..
показати весь коментар
15.05.2025 00:45 Відповісти
Трумп не знає що робити і хапається за моломинку, щоб зберегти видимість процесу..
А всі у світі повинні грати дурнів і піддакувати невігласу Віслючку Донні.
показати весь коментар
15.05.2025 00:50 Відповісти
Так він сам з собою кожен день і розмовляє! Відосіки завжди в одне рило!
показати весь коментар
15.05.2025 00:45 Відповісти
Главпапіки прожогом заходилися колупати піч. Замість себе вислали двірників абощо.
показати весь коментар
15.05.2025 00:51 Відповісти
Як обскакали трампівські гади.… Спочатку Новина, що американці вже їдуть, тільки потім дізнаємось про склад кацапської бандоделегації. І все для того, щоб ми не могли вже відмовити. Кремль і трамп чітко грають свою партію.Хіба ми не могли -догадатись? Це ж бажання затягнути нас у мінськ-3. Для них було головним примусити нас зробити перший крок а далі будуть водити по кругу імітуючи пошук рішення проблеми та відтягуючи санкції.
показати весь коментар
15.05.2025 00:53 Відповісти
В свій час Мінськ-2 врятував Україну. Тому "затягнути" в Мінськ-3 Україну це останнє на що погодяться орки) А для України це був би вихід (але не для зебілів, звісно)
показати весь коментар
15.05.2025 03:30 Відповісти
Мда..."пісець" буде в моді на цьому тижні.
показати весь коментар
15.05.2025 00:55 Відповісти
А це просто "шедевр" політики - Зеленський хотів відмовитись від переговорів із РФ у Стамбулі, але США і Європа переконали його, - WP
показати весь коментар
15.05.2025 01:00 Відповісти
Можна, не напружуючись, прочитати думки путіна про це все - лох это судьба.
показати весь коментар
15.05.2025 01:02 Відповісти
Тепер рижий займеться умовлянням ***** явитись на переговори.
Паралельно ху*сосячи нас.
показати весь коментар
15.05.2025 00:59 Відповісти
Очередная разводка от x#йла и его рыжего раба. Как-будто изначально не было понятно чего ждать от этих "стамбульских переговоров". Всё те же невыполнимые ультиматумы от рашkи. Зато можно ещё потянуть время, поиграть в "перемирие", внести раскол и неопределенность между Европой и США по части санкций.
показати весь коментар
15.05.2025 01:08 Відповісти
**** вчергове просто насрав на Трампа, от все що в чумайдан насрав, все на Трампа і кинув, а руде чмо вмивається.
показати весь коментар
15.05.2025 01:12 Відповісти
Може тебе, зеленський, так сша та європа переконають капітулювати нарешті? Що ти там робиш у тому стабулі?
показати весь коментар
15.05.2025 01:30 Відповісти
Трамп вперше сідає в літак «летючий палац» вартістю $400 мільйонів , подарований урядом Катару.......https://www.facebook.com/100009709097179/videos/728621479587819

Взагалі президент США не має права приймати в особисте користування подарунки, тим більше такі дорогі - але Трампа це не стосується.

Цей подарунок схвалила Генеральний прокурор Пем Бонді. Вона була платним лобістом Катару, заробляючи $115 тисяч на місяць.

Керівництво США сьогодні продається. Просто треба дати хорошу ціну.......

Путін хоче продати свій візит в Стамбул за якісь поступки від Трампа. Крим визнати, особиста зустріч з заявами про переділ світу, зняття санкцій і так далі. Тіпа тобі Дональд треба, ти і крутись.

Але Трамп заявив що приїде на зустріч, якщо приїде Путін. Ху.ло дав маху. Араби зустрічали Трампа як падишаха, наробили купу дорогих подарунків, включно з літаком, обіцяли Трамп Тауери побудувати, назаключали контрактів на Боїнги і зброю на безумні мільярди, збільшили видобуток нафти.

Трамп подумав, що не дуже то йому і потрібно зв'язуватись з Путіним, якщо на Близькому Сході він і так отримав майже те саме, що хотів від Росії, але без репутаційних втрат і ще й покаже себе захисником вільного світу, підтримавши Україну, якщо Путін забикує.

Ху.ло начеб то і готовий їхати, але Трамп не просить. Послав Рубіо і Віткоффа і то на наступний день.

Зеленський стібеться і піднімає ставки, заявляє - Путін боїться з ним зустрічатися, ці слова медіа розносять по світу.

В Кремлі зависли.

Почекаємо.
показати весь коментар
15.05.2025 02:22 Відповісти
Італійці жартують
показати весь коментар
15.05.2025 04:21 Відповісти
ох не треба було знову понти ганяти "я приїду і чекаю!"
дочекався третьосортну мединську кацапню?
ох не довчили бубу в Трускавці,
зе-пациєнт просто не здатет сприймати-аналізувати інформацію
і робити з неї висновки...
ну є такі люди - рідки але є, і Україні таки звезло з цим екземпляром!
показати весь коментар
15.05.2025 04:50 Відповісти
Трамп не поїде в Туреччину

Там величатись погано.
показати весь коментар
15.05.2025 05:23 Відповісти
Донни-Донни, ты магуч,
Ты ганяеш стаи...

Нет, ты просто гоняешь... шары или что там
показати весь коментар
15.05.2025 05:30 Відповісти
Опустили трампа!!! Ну, заслужено і справедливо!!!!
показати весь коментар
15.05.2025 05:54 Відповісти
Поїде ! Непоїде ! Поїде ! Непоїде ! Поїде ! Непоїде ! Поїде ! Непоїде !
А за деревом дерево а за деревом ліс )
показати весь коментар
15.05.2025 06:15 Відповісти
Обісрався пуйло, обісраний Трамп зі своєю любов'ю до пуйла
показати весь коментар
15.05.2025 06:47 Відповісти
задню включив підир
показати весь коментар
15.05.2025 07:32 Відповісти
Рижий москальський блазень та лайно собаче!
Як в кремлі сказали, так воно й зробило!
Ці покидьки самі зірвали переговори у Стамбулі!
показати весь коментар
15.05.2025 08:00 Відповісти
очередной обсерон трамбона. слово рыжего бабуина не стоит ломаного цента. Не видать ему Шнобеля как своих ушей. Просто в очередной раз ***** показало кто кого имеет
показати весь коментар
15.05.2025 08:06 Відповісти
Трампу, ****** поводив по губам, конем лаврова!?!
показати весь коментар
15.05.2025 08:51 Відповісти
трамп піде до лісу ,тому шо це амеріканське опудоло 🤠 знає ,шо русня не сама воює в Україні ,а з китаєм ,тому с* ре дуже протистояти ,тим більше шо трамп автолітарист ху* в !!!
показати весь коментар
15.05.2025 12:20 Відповісти
 
 