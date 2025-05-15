Трамп не поїде в Туреччину на переговори Україна-РФ, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп не поїде в Туреччину, де мають відбутись переговори України та Росії.
Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.
У матеріалі зазначається, що президент США прийняв таке рішення після оприлюднення Кремлем складу російської делегації, серед якого нема правителя Росії Володимира Путіна.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Путін хоче продати свій візит в Стамбул за якісь поступки від Трампа. Крим визнати, особиста зустріч з заявами про переділ світу, зняття санкцій і так далі. Тіпа тобі Дональд треба, ти і крутись.
Але Трамп заявив що приїде на зустріч, якщо приїде Путін. Ху.ло дав маху. Араби зустрічали Трампа як падишаха, наробили купу дорогих подарунків, включно з літаком, обіцяли Трамп Тауери побудувати, назаключали контрактів на Боїнги і зброю на безумні мільярди, збільшили видобуток нафти.
Трамп подумав, що не дуже то йому і потрібно зв'язуватись з Путіним, якщо на Близькому Сході він і так отримав майже те саме, що хотів від Росії, але без репутаційних втрат і ще й покаже себе захисником вільного світу, підтримавши Україну, якщо Путін забикує.
Ху.ло начеб то і готовий їхати, але Трамп не просить. Послав Рубіо і Віткоффа і то на наступний день.
Зеленський стібеться і піднімає ставки, заявляє - Путін боїться з ним зустрічатися, ці слова медіа розносять по світу.
В Кремлі зависли.
Почекаємо.
