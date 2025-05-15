Войну в Украине можно завершить только дипломатическим путем, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп открыт к любому механизму, который приведет к справедливому миру в войне между Россией и Украиной.

Об этом пишет The Economic Times, передает Цензор.НЕТ.

Перед неформальной встречей министров иностранных дел Рубио отметил, что США хотят увидеть прогресс в ближайшие несколько дней.

Госсекретарь отметил, что военного решения конфликта нет.

"Эта война должна завершиться не в результате военного решения, а дипломатическим путем. И чем скорее соглашение по завершению этой войны может быть достигнуто, тем меньше людей погибнут, тем меньше разрушений будет нанесено", - сказал Рубио.

