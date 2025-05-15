РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9231 посетитель онлайн
Новости Заявления о мире переговоры с РФ
1 416 22

Войну в Украине можно завершить только дипломатическим путем, - Рубио

Заявление Марка Рубио о мире в Украине. Чего хочет Трамп

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп открыт к любому механизму, который приведет к справедливому миру в войне между Россией и Украиной.

Об этом пишет The Economic Times, передает Цензор.НЕТ.

Перед неформальной встречей министров иностранных дел Рубио отметил, что США хотят увидеть прогресс в ближайшие несколько дней.

Госсекретарь отметил, что военного решения конфликта нет.

"Эта война должна завершиться не в результате военного решения, а дипломатическим путем. И чем скорее соглашение по завершению этой войны может быть достигнуто, тем меньше людей погибнут, тем меньше разрушений будет нанесено", - сказал Рубио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состав делегации РФ в Турции - это пощечина для Украины и всего мира, - Цахкна

Автор: 

США (27745) Трамп Дональд (6443) переговоры с Россией (1290) Рубио Марко (271) война в Украине (5744)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
дайте ідіоту будь-який механізм, і він його поламає.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:03 Ответить
+10
механізм єдиний!
повне торгове ембарго для кацапії та необмежена кількість необхідної зброї україні!
але ж, трампа і саудити послали нахєр, як і всі інші.
то ж, продовжуємо перекидуватись словесами, ціною життів українців.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:05 Ответить
+9
Що таке справедливий мир? Справедливий мир це коли Сосія виведе повністю з України свої війська, виплатить репарації і компенсації українцям які втратили людей, здоров'я, житло, інфраструктуру, видасть Україні всіх злочинців. Це і є законний і справедливий мир. Все інше це ніякий не мир і ніяка не справедливість а ще більше знущання з України.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це .....ц 12 рік нічого не міняється
показать весь комментарий
15.05.2025 10:02 Ответить
дайте ідіоту будь-який механізм, і він його поламає.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:03 Ответить
механізм єдиний!
повне торгове ембарго для кацапії та необмежена кількість необхідної зброї україні!
але ж, трампа і саудити послали нахєр, як і всі інші.
то ж, продовжуємо перекидуватись словесами, ціною життів українців.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:05 Ответить
Україна пишеться з великої букви. Ви пишите про повне торгове ембарго для кацапії і щоб це зробив захід, але нафтопровід "Дружба" працює нормально і перекачує кацапську нафту, то тут винен Рубіо, чи Боневтік-Боприїхавший? І "свати" показують на росії. Що стосується зброї, то її Україні хто тільки не давав, за виключенням Боневтіка-Боприїхавшого, який за шість років так і не створив своєї ракети, САУ, оптоволокнових дронів далекої дальності, РЕБів та іншого.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:38 Ответить
коми та крапки, всі на своїх місцях?
дружба працює на вимогу буржуїв, а не з хотєлок зе!поца. і, до чого тут рубіо? рубіо, ніхто! ходячий говорячий флюгер.
звідки ви знаєте про ракети та оптоволокно?
раз такий обізнаний, то може знаєте, чому вже місяць не горять кацапські нпз?
показать весь комментарий
15.05.2025 10:56 Ответить
Та Ви шо? Не знав і не чув від Боневтіка Потужного, що його змусили західні буржуї прокачувати кацапську нафту через територію України. Можливо вони ще заставили його зарити 500 мільярдів в асфальт і розмінувати Чонгар? А що стосується ракет, так знає весь світ, що до 2019 року, всього за 5 років в Україні створили "Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільху", "Стугну" та інші і також весь світ знає, що інших ракет за 6 років одноосібного правління Боневтіка і сотен мільярдів доларів США від партнерів ракету так і не створили. Можливо знаєте Ви, так напишіть хоч її назву.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:46 Ответить
"Транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та https://www.dw.com/uk/ugoda-pro-asociaciu-miz-es-i-ukrainou/t-19127601 Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакета санкцій ЄС", - зазначив Шмигаль

1. самому, ще не набридло жувати соплю про 73% та про асфальт?
2. буржуї, піпеткою видавали нам зброю, з безкінечними заборонами на використання.
3. чекаю на пропозиції, як позбутися зе!лідара, сьогодні зараз. бо, потужно смітати полум'яними писульками вже вміють всі. хотілось би, щось практичного.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:57 Ответить
"Самому не набридло жувати соплю про 73% та про асфальт"? Виходить, що ні коли про це пишу. Бо 73% проголосували за свою смерть і смерть України, а шахрайська схема "великого крадівництва" дала можливість шахраям із ОПи закатати в асфальт 500 мільярдів і знищити ракетні програми, програми ППО, та інші оборонні замовлення.
"буржуї, піпеткою видавали нам зброю, з безкінечними заборонами на використання.".
Так навіщо нам зброя буржуїв, коли в нас військова промисловість була в десятці світу і до 2019 року ми виготовляли свої танки, БТР, бронетранспортери, літаки, САУ, ракети... а буржуї нам не зобов'язані нічого длавати, чи десь є якісь договори про це? Велика їм подяка, що дали те, що змогли.
" чекаю на пропозиції, як позбутися зе!лідара, сьогодні зараз. бо, потужно смітати полум'яними писульками вже вміють всі. хотілось би, щось практичного". Даю свою відповідь - НІЯК. Нарід 73% у 2019 році крім булави президента дав "слугам" партії Зе 240 депутатів у Верховній Раді, фактично монобільшість. Для прийняття закону потрібно 226 голосів, а в них відразу 240. Нарід віддав ключі від казни, уряду, своїх доль. Думаю що Вам відомо, що в нас парламентсько-презитдентська республіка і все вирішує парламент, який також вумний нарід віддав простому мальчіку від криворізького наріду, що вміє грати пі..ном пїна роялі. Хоча і цей номер вони вкрали у американців. Єдиний вихід, взяти велику бандуру, сісти під великими деревами мільярдного лісу(але і його Боневтік Потужно-Брехливий не посадив) і співати сумні та жалібні пісні про важку долю, коли самі себе зробили, повіривши дешевому кіно Бені про Голобородько.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:16 Ответить
тому Тампон нічого не сказав поганого про *****
показать весь комментарий
15.05.2025 10:05 Ответить
Що таке справедливий мир? Справедливий мир це коли Сосія виведе повністю з України свої війська, виплатить репарації і компенсації українцям які втратили людей, здоров'я, житло, інфраструктуру, видасть Україні всіх злочинців. Це і є законний і справедливий мир. Все інше це ніякий не мир і ніяка не справедливість а ще більше знущання з України.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:07 Ответить
не поїхавши в Турцію і куйло і "трампло" видали себе, що вони є зв'язані підкилимною змовою поділу України і закінчення війни їм накуй даром не потрібне.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:07 Ответить
Один з "муханізмів", мабудь, капітуляція України. Механізатор, хренів...
показать весь комментарий
15.05.2025 10:10 Ответить
Висновок: Трамп - ідіот... Якщо він "відкритий для будь-якого механізму" - це означає, що у нього НЕМАЄ НІЯКОГО МЕХАНІЗМУ! І він сидить, в очікуванні, що "може, воно, якось, само собою, "розрулиться"?...". Так який же з нього, "політик"? Той так само, зіткнувшись з проблемою, "сидів під ліжком" і чекав, поки хтось "розрулить ситуацію"...
Казав не раз

Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...
показать весь комментарий
15.05.2025 10:11 Ответить
А русня - ні. Тільки повне виконання вимог 22 року, ну і плюс чотири області. На менше не згодні. На відміну від Трампа.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:14 Ответить
Та, складається таке враження, що і Трамп на це згоден. тому й підігрує кацапам. мабуть до тих пір буде підігрувати (імітація переговорів) поки русня не окупує повністю ті 4 області. йому ж невдобно буде сказати - ЗЕ, виводь свої війська на адмінкордони усіх 4 областей, бо за таке його ще більше у світі просміють. от буде і далі бавитися Чуб із ху йлом в імітацію переговорів, поки русня не догризе ці 4 області.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:18 Ответить
З кацапами щось можна вирішити лише тоді, коли вони просять їсти…
показать весь комментарий
15.05.2025 10:20 Ответить
Доки ці трампони будуть сракою ялозити? Будь який механізм ... Віддати Херсон та Запоріжжя? Чи кацапський ізик зробити другим державним? А якщо ні? Знову Україна винна?
показать весь комментарий
15.05.2025 10:20 Ответить
А чому ти, пане Рубіо, ніколи не кажеш - яким США бачать оцей самий "справедливий мир"?
показать весь комментарий
15.05.2025 10:21 Ответить
Це читаючи під лупою- «тільки капітуляція України».
показать весь комментарий
15.05.2025 10:27 Ответить
Чушь, дайте нам чем сбивать носителей кабов, и все, фронт станет, как в ПМВ, и тогда орки и в кремле совсем приуныют
показать весь комментарий
15.05.2025 10:30 Ответить
Чого з бен Ладаном не домовлялися, а вбили його?
А чого не домовлялися з Хусейном і почали війну в Іраку?
Дурне поїхало в турне...
показать весь комментарий
15.05.2025 11:34 Ответить
 
 