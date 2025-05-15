Войну в Украине можно завершить только дипломатическим путем, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп открыт к любому механизму, который приведет к справедливому миру в войне между Россией и Украиной.
Об этом пишет The Economic Times, передает Цензор.НЕТ.
Перед неформальной встречей министров иностранных дел Рубио отметил, что США хотят увидеть прогресс в ближайшие несколько дней.
Госсекретарь отметил, что военного решения конфликта нет.
"Эта война должна завершиться не в результате военного решения, а дипломатическим путем. И чем скорее соглашение по завершению этой войны может быть достигнуто, тем меньше людей погибнут, тем меньше разрушений будет нанесено", - сказал Рубио.
Топ комментарии
+14 Urs
показать весь комментарий15.05.2025 10:03 Ответить Ссылка
+10 Begemot Pepa
показать весь комментарий15.05.2025 10:05 Ответить Ссылка
+9 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий15.05.2025 10:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
повне торгове ембарго для кацапії та необмежена кількість необхідної зброї україні!
але ж, трампа і саудити послали нахєр, як і всі інші.
то ж, продовжуємо перекидуватись словесами, ціною життів українців.
дружба працює на вимогу буржуїв, а не з хотєлок зе!поца. і, до чого тут рубіо? рубіо, ніхто! ходячий говорячий флюгер.
звідки ви знаєте про ракети та оптоволокно?
раз такий обізнаний, то може знаєте, чому вже місяць не горять кацапські нпз?
1. самому, ще не набридло жувати соплю про 73% та про асфальт?
2. буржуї, піпеткою видавали нам зброю, з безкінечними заборонами на використання.
3. чекаю на пропозиції, як позбутися зе!лідара, сьогодні зараз. бо, потужно смітати полум'яними писульками вже вміють всі. хотілось би, щось практичного.
"буржуї, піпеткою видавали нам зброю, з безкінечними заборонами на використання.".
Так навіщо нам зброя буржуїв, коли в нас військова промисловість була в десятці світу і до 2019 року ми виготовляли свої танки, БТР, бронетранспортери, літаки, САУ, ракети... а буржуї нам не зобов'язані нічого длавати, чи десь є якісь договори про це? Велика їм подяка, що дали те, що змогли.
" чекаю на пропозиції, як позбутися зе!лідара, сьогодні зараз. бо, потужно смітати полум'яними писульками вже вміють всі. хотілось би, щось практичного". Даю свою відповідь - НІЯК. Нарід 73% у 2019 році крім булави президента дав "слугам" партії Зе 240 депутатів у Верховній Раді, фактично монобільшість. Для прийняття закону потрібно 226 голосів, а в них відразу 240. Нарід віддав ключі від казни, уряду, своїх доль. Думаю що Вам відомо, що в нас парламентсько-презитдентська республіка і все вирішує парламент, який також вумний нарід віддав простому мальчіку від криворізького наріду, що вміє грати пі..ном пїна роялі. Хоча і цей номер вони вкрали у американців. Єдиний вихід, взяти велику бандуру, сісти під великими деревами мільярдного лісу(але і його Боневтік Потужно-Брехливий не посадив) і співати сумні та жалібні пісні про важку долю, коли самі себе зробили, повіривши дешевому кіно Бені про Голобородько.
Казав не раз
Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...
А чого не домовлялися з Хусейном і почали війну в Іраку?
Дурне поїхало в турне...