Состав делегации РФ в Турции - это пощечина для Украины и всего мира, - Цахкна
Состав российской делегации на мирных переговорах в Стамбуле является "пощечиной" для Украины и всего мира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна перед началом второго дня встречи глав МИД стран Альянса, которая проходит 15 мая в Турции.
"Мы говорим об Украине и мире в Украине, и в то же время у нас проходят очень важные встречи. Но Путин показывает, что не воспринимает серьезно эту возможность найти мир и начать настоящие переговоры. Наоборот, он отправляет на переговоры ультранационалистического автора разных книг, который на самом деле является никем в российской политике, это как пощечина, я думаю, для Украины, для всех нас. Поэтому Путин не воспринимает эту возможность очень серьезно, и мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы обсуждаем это на сегодняшней встрече, - заявил министр.
Напомним, на переговорах в Стамбуле украинская делегация готова обсуждать вопрос 30-дневного прекращения огня. Вместе с тем российский диктатор Владимир Путин, по сути, хочет капитуляции Украины, несмотря на то, что за последние 2 года российская армия смогла захватить лишь 1% территории Украины.
Допоки деякі не зрозуміють що розмовляти там не з ким, що потрібно вбивати кацапів десятками тисяч.
а, що хтось на щось інше сподівався?
інфантильні тупі імпотенти.....
трамп, до речі, те ж не приїхав. і, навіть не думав це робити.
тільки наш зе!скоморох потрясає ютуб потужними гундосами.
І є генерал-лейтенант фсб,у всякому разі такі повідомлення вже були в мережі.
туди від раші. То чому б нам не поступити аналогічно. Відправити туди Арахамію, Безуглу та Арестовича. Якщо одна сторона клуеїть дурня, робить цирк а ви до того ставитесь серйозно, то на дурнів вийдете якраз ви. Цирк буде справжній, коли на сцені одні клоуни.
Ні-ні-ні! Тільки не цих! Краще вже таки пса Патрона - той хоча б підписуватись не вміє!