58 821 45

Состав делегации РФ в Турции - это пощечина для Украины и всего мира, - Цахкна

Маргус Цахкна о составе российской делегации

Состав российской делегации на мирных переговорах в Стамбуле является "пощечиной" для Украины и всего мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна перед началом второго дня встречи глав МИД стран Альянса, которая проходит 15 мая в Турции.

"Мы говорим об Украине и мире в Украине, и в то же время у нас проходят очень важные встречи. Но Путин показывает, что не воспринимает серьезно эту возможность найти мир и начать настоящие переговоры. Наоборот, он отправляет на переговоры ультранационалистического автора разных книг, который на самом деле является никем в российской политике, это как пощечина, я думаю, для Украины, для всех нас. Поэтому Путин не воспринимает эту возможность очень серьезно, и мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы обсуждаем это на сегодняшней встрече, - заявил министр.

Напомним, на переговорах в Стамбуле украинская делегация готова обсуждать вопрос 30-дневного прекращения огня. Вместе с тем российский диктатор Владимир Путин, по сути, хочет капитуляции Украины, несмотря на то, что за последние 2 года российская армия смогла захватить лишь 1% территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ официально утвердила состав делегации для переговоров в Стамбуле: Путин не приедет

переговоры с Россией (1290) Цахкна Маргус (72)
+33
15.05.2025 10:00 Ответить
15.05.2025 10:00 Ответить
+23
А шо, від нас завгосп повсюди їздить, а касабам не можно? Вони ж і по посадам не завгоспи.
15.05.2025 09:58 Ответить
15.05.2025 09:58 Ответить
+22
Ні, йде одинадцятий рік війни, четвертий тільки повномасшабного вторгнення. В той час, коли наші хлопці і дівчата прямо з Майдану пішли на фронт захищати свою країну, чотирижди відкосник давав гастролі на Московії і знімав там свої фільми, брехав наріду про "свинарчуків", про "ротердам +", про "збагатився у 80 раз" і "ліпецьку фабрику", а ставши президентом і отримавши булаву, завів в офіс президента, парламент, уряд, військово-цивільні адміністрації всіх антимайданівців, які розстрілювали Майдан і фальшували справи проти майданівців, наділиивши їх суперовими повноваженнями, зарплатами і прикриваючись війною повільно, але впевнено проводить узурпацію влади та через шмарафон дебілізацію суспільства.
15.05.2025 10:19 Ответить
15.05.2025 10:19 Ответить
А шо, від нас завгосп повсюди їздить, а касабам не можно? Вони ж і по посадам не завгоспи.
15.05.2025 09:58 Ответить
15.05.2025 09:58 Ответить
День бабака !
15.05.2025 09:59 Ответить
15.05.2025 09:59 Ответить
"всьому світу" пох, який там ляпас ?
15.05.2025 09:59 Ответить
15.05.2025 09:59 Ответить
Так, ляпас. І ви це проковтнете.
15.05.2025 10:00 Ответить
15.05.2025 10:00 Ответить
15.05.2025 10:00 Ответить
15.05.2025 10:00 Ответить
це едині правільні перемовини з московитами
15.05.2025 10:02 Ответить
15.05.2025 10:02 Ответить
Шкода цього турка. Його було тоді вбито. Але він прославив себе і свою Батьківщину
15.05.2025 10:21 Ответить
15.05.2025 10:21 Ответить
Краса
15.05.2025 10:56 Ответить
15.05.2025 10:56 Ответить
Йшов четвертий рік війні, а досі деякі вірять що ***** хоче миру, що з ним можно домовитись.

Допоки деякі не зрозуміють що розмовляти там не з ким, що потрібно вбивати кацапів десятками тисяч.
15.05.2025 10:01 Ответить
15.05.2025 10:01 Ответить
Ні, йде одинадцятий рік війни, четвертий тільки повномасшабного вторгнення. В той час, коли наші хлопці і дівчата прямо з Майдану пішли на фронт захищати свою країну, чотирижди відкосник давав гастролі на Московії і знімав там свої фільми, брехав наріду про "свинарчуків", про "ротердам +", про "збагатився у 80 раз" і "ліпецьку фабрику", а ставши президентом і отримавши булаву, завів в офіс президента, парламент, уряд, військово-цивільні адміністрації всіх антимайданівців, які розстрілювали Майдан і фальшували справи проти майданівців, наділиивши їх суперовими повноваженнями, зарплатами і прикриваючись війною повільно, але впевнено проводить узурпацію влади та через шмарафон дебілізацію суспільства.
15.05.2025 10:19 Ответить
15.05.2025 10:19 Ответить
І це тіки десь 5 відсотків з того шо воно творило на користь рф та на загибель України. Військові цвинтарі занімають вже не десятки гектарів - сотні - https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
15.05.2025 10:27 Ответить
15.05.2025 10:27 Ответить
Це твоя точка зору. У мене вона інша. Це не означає шо тебе запрошено до діалогу - точки зору інші - не треба нікому нічого доводити.
15.05.2025 10:51 Ответить
15.05.2025 10:51 Ответить
Так ніхто і не думає ,що вава ангел,такий же піііідар як і всі інші які були до нього.Тому і війна.
15.05.2025 12:35 Ответить
15.05.2025 12:35 Ответить
от мені цікаво!
а, що хтось на щось інше сподівався?
інфантильні тупі імпотенти.....
трамп, до речі, те ж не приїхав. і, навіть не думав це робити.
тільки наш зе!скоморох потрясає ютуб потужними гундосами.
15.05.2025 10:01 Ответить
15.05.2025 10:01 Ответить
трамп відмовився після відмови ***** приїхати.
15.05.2025 10:25 Ответить
15.05.2025 10:25 Ответить
15.05.2025 10:03 Ответить
15.05.2025 10:03 Ответить
І що, вже не має обстрілів і ракетних ударів? Може вже армія ***** не пре на українські міста?
15.05.2025 10:35 Ответить
15.05.2025 10:35 Ответить
А де Єрмака брат воює? Той, що посади продавав. Заховався в Буданова відомстві?
15.05.2025 10:59 Ответить
15.05.2025 10:59 Ответить
Шах і мат вам, дилетанти, наш Потужний готовий домовлятися "хоч з чортом лисим"...
15.05.2025 10:03 Ответить
15.05.2025 10:03 Ответить
Це якось впливає на потужність Потужного?
15.05.2025 10:56 Ответить
15.05.2025 10:56 Ответить
Все наслідок роботи завгоспа: зробити так,щоб переговори зірвати на користь росії,так як та запланувала літньо-осінній наступ.По факту-повне фіаско у міжнародних відносинах плюс напруження у відносинах з США,при активній дії конториподляка по очорненню їх президента.
15.05.2025 10:07 Ответить
15.05.2025 10:07 Ответить
Цей кротяра зєрмак у ***** вже до генерала дослужився? Штірліц номер 2?
15.05.2025 10:14 Ответить
15.05.2025 10:14 Ответить
Штірліц не тягне на рівень козиря- не керував АГ.Навіть Ю.Семьонов не додумався до сюжету такого масштабу.
І є генерал-лейтенант фсб,у всякому разі такі повідомлення вже були в мережі.
15.05.2025 10:37 Ответить
15.05.2025 10:37 Ответить
Ну так "боброжерка" Срівонян вже глузує з цього приводу, але наскільки я зрозумів,мова на тих "перемовинах" буде виключно про 30-ти денне перемир'я.
15.05.2025 10:09 Ответить
15.05.2025 10:09 Ответить
пси завжди повертаються до місця своєї блювотини, антиукраїнські собаки ,зрадники і злочинці теж повертаються в Туреччину, на місце початку свого злочину ,який потрібно довершити
15.05.2025 10:11 Ответить
15.05.2025 10:11 Ответить
Як тільки ***** почало блеяти про Стамбул 2022 рокеу, то стало зрозуміло хто напевно поїде
туди від раші. То чому б нам не поступити аналогічно. Відправити туди Арахамію, Безуглу та Арестовича. Якщо одна сторона клуеїть дурня, робить цирк а ви до того ставитесь серйозно, то на дурнів вийдете якраз ви. Цирк буде справжній, коли на сцені одні клоуни.
15.05.2025 10:15 Ответить
15.05.2025 10:15 Ответить
Ми правильно робимо, весь світ бачить готовність України до переговорів та клоунаду ху....ла з його підлеглими
15.05.2025 10:59 Ответить
15.05.2025 10:59 Ответить
Якраз оця трійка зрадників і підпише все, що дадуть - хоч капітуляцію, хоч чергове "воссоєдінєніє України з росієй". І потім ***** буде носитися з цим "документом", тицяти його усім мерам та макронам під носа. А вони (і особливо трамп) тільки руками розведуть - Україна сама так вирішила, значить так тому й бути!
Ні-ні-ні! Тільки не цих! Краще вже таки пса Патрона - той хоча б підписуватись не вміє!
15.05.2025 11:13 Ответить
15.05.2025 11:13 Ответить
мерцам
15.05.2025 11:14 Ответить
15.05.2025 11:14 Ответить
Україні повинно бути ***** хто там буде на переговорах, вона просто не повинна взагалі брати в цьому участь!
15.05.2025 10:16 Ответить
15.05.2025 10:16 Ответить
вірно, повертайся в Україну, клоун
15.05.2025 10:27 Ответить
15.05.2025 10:27 Ответить
Юзика пасылайте. 🤣🤣🤣
15.05.2025 10:19 Ответить
15.05.2025 10:19 Ответить
Ще до травня Зе був героєм зеленої частини суспільства 73%, Боневтік у 2022 році, а сьогодні став дважди героєм - ще Боприїхав до Туреччини. Дуже потужно, так 73%?
15.05.2025 10:21 Ответить
15.05.2025 10:21 Ответить
Правильніше буде - це фонтан сцянини на очі Трампу, бо з іншими путін не рахується
15.05.2025 10:24 Ответить
15.05.2025 10:24 Ответить
А з ним рахується як з агентом, своєчасно ставить завдання
15.05.2025 10:50 Ответить
15.05.2025 10:50 Ответить
Зброя для України, ось формула миру
15.05.2025 10:25 Ответить
15.05.2025 10:25 Ответить
послали фактично клона Соловйова, який може запестіти всіх. Нам з ними за стіл сідати не бажано. Бо опускає і почавши з ними прямі перемовини назад дороги не буде. Це фаталь!
15.05.2025 10:30 Ответить
15.05.2025 10:30 Ответить
Чому, це вони самі себе опускають, показують що не тільки ху...ло обісравшийся
15.05.2025 10:45 Ответить
15.05.2025 10:45 Ответить
Зеленський поїхав до Стамбулу,а ви кажете в нас ухилянтів не випускають за кордон.
15.05.2025 11:36 Ответить
15.05.2025 11:36 Ответить
Підараси,говоріть,пишіть українською!!! Вас перших треба на палю!!!
16.05.2025 00:18 Ответить
16.05.2025 00:18 Ответить
Попадешся в очі- застрілю! Гандони!
16.05.2025 00:19 Ответить
16.05.2025 00:19 Ответить
 
 