Состав делегации РФ в Турции - это пощечина для Украины и всего мира, - Цахкна

Состав российской делегации на мирных переговорах в Стамбуле является "пощечиной" для Украины и всего мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна перед началом второго дня встречи глав МИД стран Альянса, которая проходит 15 мая в Турции.

"Мы говорим об Украине и мире в Украине, и в то же время у нас проходят очень важные встречи. Но Путин показывает, что не воспринимает серьезно эту возможность найти мир и начать настоящие переговоры. Наоборот, он отправляет на переговоры ультранационалистического автора разных книг, который на самом деле является никем в российской политике, это как пощечина, я думаю, для Украины, для всех нас. Поэтому Путин не воспринимает эту возможность очень серьезно, и мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы обсуждаем это на сегодняшней встрече, - заявил министр.

Напомним, на переговорах в Стамбуле украинская делегация готова обсуждать вопрос 30-дневного прекращения огня. Вместе с тем российский диктатор Владимир Путин, по сути, хочет капитуляции Украины, несмотря на то, что за последние 2 года российская армия смогла захватить лишь 1% территории Украины.

