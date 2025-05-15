УКР
Новини Переговори у Туреччині
58 821 45

Склад делегації РФ у Туреччині - це ляпас для України та всього світу, - Цахкна

Маргус Цахкна про склад російської делегації

Склад російської делегації на мирних переговорах у Стамбулі є "ляпасом "для України та всього світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна перед початком другого дня зустрічі глав МЗС країн Альянсу, яка проходить 15 травня в Туреччині.

"Ми говоримо про Україну і мир в Україні, і водночас у нас проходять дуже важливі зустрічі. Але Путін показує, що не сприймає серйозно цю можливість знайти мир і почати справжні переговори. Навпаки, він відправляє на переговори ультранаціоналістичного автора різних книг, який насправді є ніким у російській політиці, це як ляпас, я думаю, для України, для всіх нас. Тож Путін не сприймає цю можливість дуже серйозно, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну. Ми обговорюємо це на сьогоднішній зустрічі, - заявив міністр.

Нагадаємо, на переговорах у Стамбулі українська делегація готова обговорювати питання 30-денного припинення вогню. Разом з тим російський диктатор Володимир Путін, по суті, хоче капітуляції України, не зважаючи на те, що за останні 2 роки російська армія змогла захопити лише 1% території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ має зробити наступний крок у мирному процесі, - Рютте

А шо, від нас завгосп повсюди їздить, а касабам не можно? Вони ж і по посадам не завгоспи.
Ні, йде одинадцятий рік війни, четвертий тільки повномасшабного вторгнення. В той час, коли наші хлопці і дівчата прямо з Майдану пішли на фронт захищати свою країну, чотирижди відкосник давав гастролі на Московії і знімав там свої фільми, брехав наріду про "свинарчуків", про "ротердам +", про "збагатився у 80 раз" і "ліпецьку фабрику", а ставши президентом і отримавши булаву, завів в офіс президента, парламент, уряд, військово-цивільні адміністрації всіх антимайданівців, які розстрілювали Майдан і фальшували справи проти майданівців, наділиивши їх суперовими повноваженнями, зарплатами і прикриваючись війною повільно, але впевнено проводить узурпацію влади та через шмарафон дебілізацію суспільства.
