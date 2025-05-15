Склад делегації РФ у Туреччині - це ляпас для України та всього світу, - Цахкна
Склад російської делегації на мирних переговорах у Стамбулі є "ляпасом "для України та всього світу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна перед початком другого дня зустрічі глав МЗС країн Альянсу, яка проходить 15 травня в Туреччині.
"Ми говоримо про Україну і мир в Україні, і водночас у нас проходять дуже важливі зустрічі. Але Путін показує, що не сприймає серйозно цю можливість знайти мир і почати справжні переговори. Навпаки, він відправляє на переговори ультранаціоналістичного автора різних книг, який насправді є ніким у російській політиці, це як ляпас, я думаю, для України, для всіх нас. Тож Путін не сприймає цю можливість дуже серйозно, і ми маємо продовжувати підтримувати Україну. Ми обговорюємо це на сьогоднішній зустрічі, - заявив міністр.
Нагадаємо, на переговорах у Стамбулі українська делегація готова обговорювати питання 30-денного припинення вогню. Разом з тим російський диктатор Володимир Путін, по суті, хоче капітуляції України, не зважаючи на те, що за останні 2 роки російська армія змогла захопити лише 1% території України.
Допоки деякі не зрозуміють що розмовляти там не з ким, що потрібно вбивати кацапів десятками тисяч.
а, що хтось на щось інше сподівався?
інфантильні тупі імпотенти.....
трамп, до речі, те ж не приїхав. і, навіть не думав це робити.
тільки наш зе!скоморох потрясає ютуб потужними гундосами.
І є генерал-лейтенант фсб,у всякому разі такі повідомлення вже були в мережі.
туди від раші. То чому б нам не поступити аналогічно. Відправити туди Арахамію, Безуглу та Арестовича. Якщо одна сторона клуеїть дурня, робить цирк а ви до того ставитесь серйозно, то на дурнів вийдете якраз ви. Цирк буде справжній, коли на сцені одні клоуни.
Ні-ні-ні! Тільки не цих! Краще вже таки пса Патрона - той хоча б підписуватись не вміє!