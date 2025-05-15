УКР
РФ має зробити наступний крок у мирному процесі, - Рютте

Заява Рютте про переговори у Туреччині. Що відомо

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що наступний крок у можливому мирному процесі має зробити Росія.

Його цитує Bild, передає Цензор.НЕТ.

Україна явно готова до припинення вогню та негайних переговорів, заявив він перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Анталії

"Тепер росіяни повинні забезпечити вжиття наступних необхідних кроків", - сказав очільник Альянсу.

Читайте: Ми ще не вирішили, кого запрошувати на саміт НАТО в Гаазі, - Рютте

Підказую!
вона робить цей крок останні 12 років
15.05.2025 09:54 Відповісти
Чули ми ті "кроки"... Цілу ніч...
15.05.2025 09:57 Відповісти
Ага, ***** скаже шо чекає Зелю у Пхеньяні для особистих перемовин. Чим не крок?
15.05.2025 09:55 Відповісти
показати весь коментар
"Тепер росіяни повинні забезпечити вжиття наступних необхідних кроків", - сказав очільник Альянсу".
Для чогось козир то існує,щоб звести переговори до нуля.
15.05.2025 09:57 Відповісти
А навіщо ху"лу робити кроки до миру ?

невже не зрозуміло ху"ло хоче війни, та хаосу, тим довше він буде у владі.
15.05.2025 09:57 Відповісти
Какой шаг, вы что там совсем в неадеквате, продолжающиеся обстрелы и клоунской делегации в Стамбуле вам недостаточно для понимания, что раша не собирается даже думать о каких то шагах к перемирию
15.05.2025 09:58 Відповісти
таке враження що на Столтенберга натягнули маску Рютте.
15.05.2025 10:01 Відповісти
Рютте і далі транслює "мирний план" Трампа, який давно ще до "параду 9 травня" вже все. Рютте Генсек НАТО - посада залежна від США, а це значить тільке слова без справ "мир через силу". А де "мяч"? В Європі - 4 країни G7, країни Східної Європи та Півночі мають сформувати як безпекову політику так політику санкцій та торгівлі...
Як показала історія "9, 12, 15 травня" Україна не це не здатна...
15.05.2025 10:05 Відповісти
Трамп відкритий до будь-якого механізму для завершення війни в Україні, - Рубіо Це не факт, що в оточенні Трампа вже визнають нову реальність?
15.05.2025 10:07 Відповісти
)(уйлу пох що там вважає Рютте.
