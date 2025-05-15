948 11
РФ має зробити наступний крок у мирному процесі, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що наступний крок у можливому мирному процесі має зробити Росія.
Його цитує Bild, передає Цензор.НЕТ.
Україна явно готова до припинення вогню та негайних переговорів, заявив він перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Анталії
"Тепер росіяни повинні забезпечити вжиття наступних необхідних кроків", - сказав очільник Альянсу.
вона робить цей крок останні 12 років
Для чогось козир то існує,щоб звести переговори до нуля.
невже не зрозуміло ху"ло хоче війни, та хаосу, тим довше він буде у владі.
Як показала історія "9, 12, 15 травня" Україна не це не здатна...