РФ должна сделать следующий шаг в мирном процессе, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что следующий шаг в возможном мирном процессе должна сделать Россия.
Его цитирует Bild, передает Цензор.НЕТ.
Украина явно готова к прекращению огня и немедленным переговорам, заявил он перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталии
"Теперь россияне должны обеспечить принятие следующих необходимых шагов", - сказал глава Альянса.
polini orop
15.05.2025 09:54
Яр Холодний
15.05.2025 09:57
Старый зольдат
15.05.2025 09:55
вона робить цей крок останні 12 років
Для чогось козир то існує,щоб звести переговори до нуля.
невже не зрозуміло ху"ло хоче війни, та хаосу, тим довше він буде у владі.
Як показала історія "9, 12, 15 травня" Україна не це не здатна...