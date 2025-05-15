РУС
Новости переговоры с РФ
РФ должна сделать следующий шаг в мирном процессе, - Рютте

Заявление Рютте о переговорах в Турции. Что известно

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что следующий шаг в возможном мирном процессе должна сделать Россия.

Его цитирует Bild, передает Цензор.НЕТ.

Украина явно готова к прекращению огня и немедленным переговорам, заявил он перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталии

"Теперь россияне должны обеспечить принятие следующих необходимых шагов", - сказал глава Альянса.

Читайте: Мы еще не решили, кого приглашать на саммит НАТО в Гааге, - Рютте

россия (96924) Рютте Марк (455) переговоры с Россией (1290)
+7
Підказую!
вона робить цей крок останні 12 років
15.05.2025 09:54 Ответить
+4
Чули ми ті "кроки"... Цілу ніч...
15.05.2025 09:57 Ответить
+3
Ага, ***** скаже шо чекає Зелю у Пхеньяні для особистих перемовин. Чим не крок?
15.05.2025 09:55 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡
15.05.2025 09:55 Ответить
"Тепер росіяни повинні забезпечити вжиття наступних необхідних кроків", - сказав очільник Альянсу".
Для чогось козир то існує,щоб звести переговори до нуля.
15.05.2025 09:57 Ответить
А навіщо ху"лу робити кроки до миру ?

невже не зрозуміло ху"ло хоче війни, та хаосу, тим довше він буде у владі.
15.05.2025 09:57 Ответить
Какой шаг, вы что там совсем в неадеквате, продолжающиеся обстрелы и клоунской делегации в Стамбуле вам недостаточно для понимания, что раша не собирается даже думать о каких то шагах к перемирию
15.05.2025 09:58 Ответить
таке враження що на Столтенберга натягнули маску Рютте.
15.05.2025 10:01 Ответить
Рютте і далі транслює "мирний план" Трампа, який давно ще до "параду 9 травня" вже все. Рютте Генсек НАТО - посада залежна від США, а це значить тільке слова без справ "мир через силу". А де "мяч"? В Європі - 4 країни G7, країни Східної Європи та Півночі мають сформувати як безпекову політику так політику санкцій та торгівлі...
Як показала історія "9, 12, 15 травня" Україна не це не здатна...
15.05.2025 10:05 Ответить
Трамп відкритий до будь-якого механізму для завершення війни в Україні, - Рубіо Це не факт, що в оточенні Трампа вже визнають нову реальність?
15.05.2025 10:07 Ответить
)(уйлу пох що там вважає Рютте.
15.05.2025 10:06 Ответить
 
 