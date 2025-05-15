РУС
Саммит НАТО в Гааге
Мы еще не решили, кого пригласить на саммит НАТО в Гааге, - Рютте

Пригласят ли Зеленского на саммит НАТО. Рютте ответил

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что партнеры пока не решили, кого из партнеров приглашать на саммит Альянса, который состоится в конце июня в Гааге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается этого, я видел некоторые слухи по этому поводу, но мы пока не имеем никаких объявлений относительно партнеров, которые будут приглашены, таких как ЕС, IP4 (IP4 - Индо-Тихоокеанская четверка: Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия), Украина и тому подобное. Поэтому пока нет никаких объявлений. До саммита все еще остается примерно через 5-6 недель, но, конечно, со временем мы сделаем все объявления", - сказал глава Альянса.

Ранее СМИ сообщили, что США не поддерживают идею приглашения президента Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.

Читайте: Для мира в Украине открывается "окно возможностей" на две недели, - Рютте

НАТО (10256) саммит (1231) Рютте Марк (455)
тобто трампон ще не дав распорядження
хвуйла чи Кіма запросити
показать весь комментарий
15.05.2025 09:47 Ответить
Ху...ло запросить, його там давно чекають
показать весь комментарий
15.05.2025 09:47 Ответить
Запросіть путіна - він трампону, як корєш !
А якщо - ні, то все одно запросіть у Гаагу - щоб два рази не іздив...
показать весь комментарий
15.05.2025 09:48 Ответить
Рютте виявився нікчемою.....
показать весь комментарий
15.05.2025 09:48 Ответить
Ніби вас хтось питав.
показать весь комментарий
15.05.2025 09:51 Ответить
Та не барится з запрошеннями бо від НАТО залишилась одна назва. Ну, ще прапор та вивіска на будинку.
показать весь комментарий
15.05.2025 09:53 Ответить
Це саме цікаве...буде Нато (рютте-Трамп) запрошувати Україну? Кого - Зеленського чи представника? Тонкість в тому, що це запрошення визначає бачення ситуації внутрішньої політики в Україні...тут ніяка "лабуда" від КМІС "опитувань" не пройде.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:27 Ответить
Рютте,будучи прем'єром Нідерландів,ти був менш пиз...вим.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:09 Ответить
 
 