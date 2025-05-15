Мы еще не решили, кого пригласить на саммит НАТО в Гааге, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что партнеры пока не решили, кого из партнеров приглашать на саммит Альянса, который состоится в конце июня в Гааге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается этого, я видел некоторые слухи по этому поводу, но мы пока не имеем никаких объявлений относительно партнеров, которые будут приглашены, таких как ЕС, IP4 (IP4 - Индо-Тихоокеанская четверка: Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия), Украина и тому подобное. Поэтому пока нет никаких объявлений. До саммита все еще остается примерно через 5-6 недель, но, конечно, со временем мы сделаем все объявления", - сказал глава Альянса.

Ранее СМИ сообщили, что США не поддерживают идею приглашения президента Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.

