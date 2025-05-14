США не поддерживают участие Зеленского в саммите НАТО в Гааге, - ANSA

США не поддерживают идею приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.

Об этом сообщает агентство ANSA, информирует Цензор.НЕТ.

Вероятно, заседание Совета Украина-НАТО будет проходить не на уровне лидеров, а с участием министров иностранных дел.

Как отмечается, пока приглашение на мероприятие направлено только четырем партнерам из Азии - Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Вечером 24 июня состоится ужин с участием азиатских партнеров, организованный нидерландскими монархами.

Основное заседание саммита, посвященное вопросам роста оборонных расходов и окончательному принятию целей по силам и средствам, запланировано на 25 июня. Что касается формата участия Украины, одной из рассматриваемых опций является проведение Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел и обороны.

Ранее глава представительства НАТО в Украине Патрик Тернер заявил, что тема Украины будет одной из приоритетных, которую страны-члены НАТО будут обсуждать на саммите в Гааге в июне этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В начале войны по просьбе Зеленского я связывался с рядом лиц в России для переговоров в Гомеле", - олигарх Новинский