США не поддерживают участие Зеленского в саммите НАТО в Гааге, - ANSA
США не поддерживают идею приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.
Об этом сообщает агентство ANSA, информирует Цензор.НЕТ.
Вероятно, заседание Совета Украина-НАТО будет проходить не на уровне лидеров, а с участием министров иностранных дел.
Как отмечается, пока приглашение на мероприятие направлено только четырем партнерам из Азии - Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Вечером 24 июня состоится ужин с участием азиатских партнеров, организованный нидерландскими монархами.
Основное заседание саммита, посвященное вопросам роста оборонных расходов и окончательному принятию целей по силам и средствам, запланировано на 25 июня. Что касается формата участия Украины, одной из рассматриваемых опций является проведение Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел и обороны.
Ранее глава представительства НАТО в Украине Патрик Тернер заявил, что тема Украины будет одной из приоритетных, которую страны-члены НАТО будут обсуждать на саммите в Гааге в июне этого года.
сракаполітика зараз у США з одного боку вони хочуть втримати свій ринок озброєнь у Європі та вирішальний голос щодо політики НАТО , з іншого боку хочуть дистанціюватися від гарантій безпеки, які раніше надавалися союзникам та скоротити власні витрати на це, а ще хочуть вести бізнес з диктаторами ізгоями без наслідків, але ж так небуває,потрібно робити вибір з ким ти є.
Между тем, представитель альянса НАТО подтвердил приглашение украинской делегации.