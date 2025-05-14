"В начале войны по просьбе Зеленского я связывался с рядом лиц в России для переговоров в Гомеле", - олигарх Новинский
Бывший нардеп и олигарх Вадим Новинский заявил, что президент Владимир Зеленский в начале полномасштабного вторжения РФ якобы лично попросил его связаться с рядом лиц в Российской Федерации.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, президент Украины Владимир Зеленский, позволил себе грубый клеветнический выпад в мою сторону, заявив: "Украина много раз получала ультиматумы от России, именно от Путина. Это началось после того, как люди господина Медведчука, Новинский, - все это есть, есть соответствующие свидетели, записи и так далее, - представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной, по телефону, в самый сложный момент, когда мы были в блокаде, нам говорили, как надо сдавать территории, страну и так далее, как куда мне надо бежать, иначе что меня не будет, моей семьи. То есть это долгая, долгая история. Таких ультиматумов было очень много, когда кто-то представлял интересы России, а именно Путина и давал соответствующие сигналы. Итак, все эти люди общались с Путиным и очень хотели представлять интересы Украины".
Параллельно, информационные ресурсы, контролируемые Офисом президента, начали распространять информацию о том, что в начале войны я, якобы, склонял господина Зеленского к капитуляции", - отметил он.
Новинский заявил, что в течение войны "не вел никаких переговоров, поскольку переговоры требуют определенного мандата и не могут вестись каждым желающим".
"Хочу напомнить господину Зеленскому, что в первые дни войны, именно по его личной просьбе и, с ведома руководителей силовых структур и его ближайшего окружения, я действительно связывался с рядом лиц в Российской Федерации, согласовывая все свои действия с президентом Украины, помогая организовывать переговорный процесс украинской и российской групп в Гомеле.
Ни о каком предложении побега, капитуляции или других действиях с моей стороны речь не шла - предметом обсуждения была исключительно переговорная рамка, предшествующая встрече между делегациями Украины и России", - добавил он.
Новинский отметил, что имеет права требовать, чтобы записи его телефонных разговоров с Зеленским и другими участниками процесса, его позиция и его предложения "были обнародованы - без купюр и искажений".
"В этой ситуации считаю, что Владимир Зеленский допустил абсолютное хамство и откровенную клевету в мой адрес. В течение всего этого времени, не хотел вспоминать о многих неприятных моментах, связанных с высшим руководством страны в первые дни войны, но заявления господина Зеленского заставляют меня раскрыть определенные детали, которые не делают чести ни ему, ни многим людям из его окружения.
В ближайшее время я решу, каким образом и когда я обнародую данные, свидетелем которых мне пришлось быть. Также оставляю за собой право обратиться в суд с иском против Владимира Зеленского для защиты чести и достоинства от грубых и лживых обвинений в мой адрес", - подытожил он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что люди Медведчука и Новинского "представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной по телефону в самый сложный момент, когда мы были в блокаде".
Висновок один - у ***** "нема козирів" - тому почав "шістками" завалювать...
2. Новинський заявив, що протягом війни "не вів жодних перемовин
А в те, що Зеленський всіма можливими шляхами шукав діалогу з Москвою, поки не стало ясно, що Київ їм не по зубах, я охоче вірю. В перші дня навіть Залужний не міг би з певністю сказати, що ми вистоїмо. Зеленському можна ставити в провину його поведінку до початку війни, після її початку він повів себе достойно.