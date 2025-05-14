РУС
переговоры с РФ
26 286 117

"В начале войны по просьбе Зеленского я связывался с рядом лиц в России для переговоров в Гомеле", - олигарх Новинский

Новинский прокомментировал обвинения Зеленского

Бывший нардеп и олигарх Вадим Новинский заявил, что президент Владимир Зеленский в начале полномасштабного вторжения РФ якобы лично попросил его связаться с рядом лиц в Российской Федерации.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, президент Украины Владимир Зеленский, позволил себе грубый клеветнический выпад в мою сторону, заявив: "Украина много раз получала ультиматумы от России, именно от Путина. Это началось после того, как люди господина Медведчука, Новинский, - все это есть, есть соответствующие свидетели, записи и так далее, - представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной, по телефону, в самый сложный момент, когда мы были в блокаде, нам говорили, как надо сдавать территории, страну и так далее, как куда мне надо бежать, иначе что меня не будет, моей семьи. То есть это долгая, долгая история. Таких ультиматумов было очень много, когда кто-то представлял интересы России, а именно Путина и давал соответствующие сигналы. Итак, все эти люди общались с Путиным и очень хотели представлять интересы Украины".

Параллельно, информационные ресурсы, контролируемые Офисом президента, начали распространять информацию о том, что в начале войны я, якобы, склонял господина Зеленского к капитуляции", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-нардепу Новинскому сообщили о подозрении

Новинский заявил, что в течение войны "не вел никаких переговоров, поскольку переговоры требуют определенного мандата и не могут вестись каждым желающим".

"Хочу напомнить господину Зеленскому, что в первые дни войны, именно по его личной просьбе и, с ведома руководителей силовых структур и его ближайшего окружения, я действительно связывался с рядом лиц в Российской Федерации, согласовывая все свои действия с президентом Украины, помогая организовывать переговорный процесс украинской и российской групп в Гомеле.

Ни о каком предложении побега, капитуляции или других действиях с моей стороны речь не шла - предметом обсуждения была исключительно переговорная рамка, предшествующая встрече между делегациями Украины и России", - добавил он.

Новинский отметил, что имеет права требовать, чтобы записи его телефонных разговоров с Зеленским и другими участниками процесса, его позиция и его предложения "были обнародованы - без купюр и искажений".

Также читайте: АРМА нашла у экс-нардепа Новинского активов на 3 миллиарда. Их должны арестовать

"В этой ситуации считаю, что Владимир Зеленский допустил абсолютное хамство и откровенную клевету в мой адрес. В течение всего этого времени, не хотел вспоминать о многих неприятных моментах, связанных с высшим руководством страны в первые дни войны, но заявления господина Зеленского заставляют меня раскрыть определенные детали, которые не делают чести ни ему, ни многим людям из его окружения.

В ближайшее время я решу, каким образом и когда я обнародую данные, свидетелем которых мне пришлось быть. Также оставляю за собой право обратиться в суд с иском против Владимира Зеленского для защиты чести и достоинства от грубых и лживых обвинений в мой адрес", - подытожил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что люди Медведчука и Новинского "представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной по телефону в самый сложный момент, когда мы были в блокаде".

Читайте: Надо убедить Трампа, что Путин врет и тормозит мирные процессы, - Зеленский

Новинский прокомментировал обвинения Зеленского

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) Новинский Вадим (440) переговоры с Россией (1287)
Топ комментарии
+57
**** кошерна просила суку православну... Винуватий Порошенко, хіба ні?
14.05.2025 14:21 Ответить
+47
Так здавав,так здавав за 5 років страну, що при Пороху звільнили Маріупіль і ще немало теріторії,і так гробив ЗСУ що туди йшли добровільно,а після сроку мобілізації контракти підписували,а зеля молодець бо невтік.
14.05.2025 14:55 Ответить
+39
Шило у мішку не сховаєш. Лайно - теж....
14.05.2025 14:17 Ответить
Страница 2 из 2
Схоже,цей армянин каже правду...Зінка міг про таке просити армяна.Армян був у повному шоколаді при Зінці у 2019-22 роках, Навіть,за те що армян прихватизував і довів до ручки кораблебудівний завод у Миколаєві,де навічно застряв розрекламований і недобудований армяном український корвет,йому зійшло з рук. Правда,і сивочолий папєрєднік у 2014-19 рок теж не звертав уваги на ситуацію з корветом і заводом...
14.05.2025 18:03 Ответить
Ця гнида православна ніяк від нас не відчепиться((((
14.05.2025 23:35 Ответить
Новінський не мій герой. Але я йому вірю більше чим Гундосому саме в цьому питанню.
14.05.2025 21:18 Ответить
Та ніхто й не сумнівається, що він тут не бреше... Є паралельні джерела, які ще тоді про це саме говорили... Тут питання в іншому: "Чому ця "**** православна", мовчала три роки? Чому саме зараз пельку роззявила?"
Висновок один - у ***** "нема козирів" - тому почав "шістками" завалювать...
15.05.2025 09:43 Ответить
Новінський-рідкісна паскуда!!!! Спалив зеленого віслюка по повній....тож вміти їм на одному ліхтарі!
14.05.2025 22:11 Ответить
до чего же клоун жалкое чмо оказался просто блевать тянет, что бы до такого опуститься дна к суке православной за помощью хаххаахах
15.05.2025 05:49 Ответить
Ти тільки зараз про це почув? Та посол Ізраїлю ще в 22-му про це говорив... Що "Блазень" так "бздиконув", що опустився до того, що через посольство Ізраїлю пробував отримать від Путіна "гарантии безапаснасти"...
15.05.2025 09:46 Ответить
**** православна знову заскулила?!?! Не хоче задовольнитись тим що його до сих пір не грохнули? Ну тепер нехай готується.
15.05.2025 07:21 Ответить
1. "На початку війни на прохання Зеленського я зв'язувався з низкою осіб в Росії для перемовин у Гомелі", - олігарх Новінський

2. Новинський заявив, що протягом війни "не вів жодних перемовин
15.05.2025 07:44 Ответить
курвославно-православний на нарах має жити все своє подальше життя в Україні...
15.05.2025 07:56 Ответить
воно втікло, а так
15.05.2025 14:18 Ответить
Павуки в банці
15.05.2025 09:00 Ответить
Схоже що вони обоє в канторі на одному щаблі і через це зхарчити один одного не можуть))) Інакше була б чиясь блискавична перемога. Чого ж його ніхто тут не чіпав,ті зараз ніхто самокат не подарує? Може єто другоє?
15.05.2025 09:44 Ответить
одне бидло образилося на ін. бидло - сдохніть обидва!
15.05.2025 11:14 Ответить
Ну, те що "**** православная" говорить мовою окупанта, при тому, що навіть моя невістка, чистокровна росіянка, повністю перейшла на українську, говорить про те, як Новінський ставиться до своєї нової батьківщини. І слова, що "він не виконав ні перше ні друге завдання" якраз і говорять про те, що Новінський бачив вихід лише в капітуляції. І зараз грає на боці Росії самим очевидним чином.
А в те, що Зеленський всіма можливими шляхами шукав діалогу з Москвою, поки не стало ясно, що Київ їм не по зубах, я охоче вірю. В перші дня навіть Залужний не міг би з певністю сказати, що ми вистоїмо. Зеленському можна ставити в провину його поведінку до початку війни, після її початку він повів себе достойно.
15.05.2025 12:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 