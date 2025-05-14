"На початку війни на прохання Зеленського я зв’язувався з низкою осіб в Росії для перемовин у Гомелі", - олігарх Новінський
Колишній нардеп та олігарх Вадим Новинський заявив, що президент Володимир Зеленський на початку повномасштабного вторгнення РФ нібито особисто попрохав його зв'язатися з низкою осіб у Російській Федерації.
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, президент України Володимир Зеленський, дозволив собі грубий наклепницький випад у мій бік, заявивши: "Україна багато разів отримувала ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалося після того, як люди пана Медведчука, Новинський, - все це є, є відповідні свідки, записи і так далі, - представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною, по телефону, у найскладніший момент, коли ми були в блокаді, нам говорили, як треба здавати території, країну і так далі, як куди мені треба бігти, інакше що мене не буде, моєї родини. Тобто це довга, довга історія. Таких ультиматумів було дуже багато, коли хтось представляв інтереси Росії, а саме Путіна і давав відповідні сигнали. Отже, всі ці люди спілкувалися з Путіним і дуже хотіли представляти інтереси України".
Паралельно, інформаційні ресурси, контрольовані Офісом президента, почали поширювати інформацію про те, що на початку війни я, нібито, схиляв пана Зеленського до капітуляції", - зазначив він.
Новинський заявив, що протягом війни "не вів жодних перемовин, оскільки перемовини вимагають певного мандата і, не можуть вестися кожним охочим".
"Хочу нагадати пану Зеленському, що в перші дні війни, саме на його особисте прохання і, з відома керівників силових структур та його найближчого оточення, я дійсно зв'язувався з низкою осіб у Російській Федерації, узгоджуючи всі свої дії з президентом України, допомагаючи організовувати переговорний процес української та російської груп у Гомелі.
Про жодну пропозицію втечі, капітуляції чи інші дії з мого боку не йшлося – предметом обговорення була виключно переговорна рамка, що передує зустрічі між делегаціями України та Росії", - додав він.
Новинський зазначив, що має права вимагати, щоб записи його телефонних розмов із Зеленським та іншими учасниками процесу, його позиція та його пропозиції "були оприлюднені – без купюр та викривлень".
"У цій ситуації вважаю, що Володимир Зеленський допустив абсолютне хамство та відвертий наклеп на мою адресу. Протягом усього цього часу, не хотів згадувати про багато неприємних моментів, пов'язаних з вищим керівництвом країни в перші дні війни, але заяви пана Зеленського змушують мене розкрити певні деталі, які не роблять честі ні йому, ні багатьом людям з його оточення.
Найближчим часом я вирішу, яким чином і коли я оприлюдню дані, свідком яких мені довелося бути. Також залишаю за собою право звернутися до суду з позовом проти Володимира Зеленського для захисту честі та гідності від грубих та брехливих звинувачень на мою адресу", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що люди Медведчука та Новинського "представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною по телефону в найскладніший момент, коли ми були в блокаді".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Висновок один - у ***** "нема козирів" - тому почав "шістками" завалювать...
2. Новинський заявив, що протягом війни "не вів жодних перемовин
А в те, що Зеленський всіма можливими шляхами шукав діалогу з Москвою, поки не стало ясно, що Київ їм не по зубах, я охоче вірю. В перші дня навіть Залужний не міг би з певністю сказати, що ми вистоїмо. Зеленському можна ставити в провину його поведінку до початку війни, після її початку він повів себе достойно.