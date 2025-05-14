"На початку війни на прохання Зеленського я зв’язувався з низкою осіб в Росії для перемовин у Гомелі", - олігарх Новінський

Колишній нардеп та олігарх Вадим Новинський заявив, що президент Володимир Зеленський на початку повномасштабного вторгнення РФ нібито особисто попрохав його зв'язатися з низкою осіб у Російській Федерації.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, президент України Володимир Зеленський, дозволив собі грубий наклепницький випад у мій бік, заявивши: "Україна багато разів отримувала ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалося після того, як люди пана Медведчука, Новинський, - все це є, є відповідні свідки, записи і так далі, - представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною, по телефону, у найскладніший момент, коли ми були в блокаді, нам говорили, як треба здавати території, країну і так далі, як куди мені треба бігти, інакше що мене не буде, моєї родини. Тобто це довга, довга історія. Таких ультиматумів було дуже багато, коли хтось представляв інтереси Росії, а саме Путіна і давав відповідні сигнали. Отже, всі ці люди спілкувалися з Путіним і дуже хотіли представляти інтереси України".

Паралельно, інформаційні ресурси, контрольовані Офісом президента, почали поширювати інформацію про те, що на початку війни я, нібито, схиляв пана Зеленського до капітуляції", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екснардепу Новинському повідомили про підозру

Новинський заявив, що протягом війни "не вів жодних перемовин, оскільки перемовини вимагають певного мандата і, не можуть вестися кожним охочим".

"Хочу нагадати пану Зеленському, що в перші дні війни, саме на його особисте прохання і, з відома керівників силових структур та його найближчого оточення, я дійсно зв'язувався з низкою осіб у Російській Федерації, узгоджуючи всі свої дії з президентом України, допомагаючи організовувати переговорний процес української та російської груп у Гомелі.

Про жодну пропозицію втечі, капітуляції чи інші дії з мого боку не йшлося – предметом обговорення була виключно переговорна рамка, що передує зустрічі між делегаціями України та Росії", - додав він.

Новинський зазначив, що має права вимагати, щоб записи його телефонних розмов із Зеленським та іншими учасниками процесу, його позиція та його пропозиції "були оприлюднені – без купюр та викривлень".

Також читайте: АРМА знайшла у екснардепа Новинського активів на 3 мільярди. Їх мають арештувати

"У цій ситуації вважаю, що Володимир Зеленський допустив абсолютне хамство та відвертий наклеп на мою адресу. Протягом усього цього часу, не хотів згадувати про багато неприємних моментів, пов'язаних з вищим керівництвом країни в перші дні війни, але заяви пана Зеленського змушують мене розкрити певні деталі, які не роблять честі ні йому, ні багатьом людям з його оточення.

Найближчим часом я вирішу, яким чином і коли я оприлюдню дані, свідком яких мені довелося бути. Також залишаю за собою право звернутися до суду з позовом проти Володимира Зеленського для захисту честі та гідності від грубих та брехливих звинувачень на мою адресу", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що люди Медведчука та Новинського "представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною по телефону в найскладніший момент, коли ми були в блокаді".

Читайте: Треба переконати Трампа, що Путін бреше і гальмує мирні процеси, - Зеленський