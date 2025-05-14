УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини переговори з РФ
26 286 117

"На початку війни на прохання Зеленського я зв’язувався з низкою осіб в Росії для перемовин у Гомелі", - олігарх Новінський

Новинський прокоментував звинувачення Зеленського

Колишній нардеп та олігарх Вадим Новинський заявив, що президент Володимир Зеленський на початку повномасштабного вторгнення РФ нібито особисто попрохав його зв'язатися з низкою осіб у Російській Федерації.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, президент України Володимир Зеленський, дозволив собі грубий наклепницький випад у мій бік, заявивши: "Україна багато разів отримувала ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалося після того, як люди пана Медведчука, Новинський, - все це є, є відповідні свідки, записи і так далі, - представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною, по телефону, у найскладніший момент, коли ми були в блокаді, нам говорили, як треба здавати території, країну і так далі, як куди мені треба бігти, інакше що мене не буде, моєї родини. Тобто це довга, довга історія. Таких ультиматумів було дуже багато, коли хтось представляв інтереси Росії, а саме Путіна і давав відповідні сигнали. Отже, всі ці люди спілкувалися з Путіним і дуже хотіли представляти інтереси України".

Паралельно, інформаційні ресурси, контрольовані Офісом президента, почали поширювати інформацію про те, що на початку війни я, нібито, схиляв пана Зеленського до капітуляції", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екснардепу Новинському повідомили про підозру

Новинський заявив, що протягом війни "не вів жодних перемовин, оскільки перемовини вимагають певного мандата і, не можуть вестися кожним охочим".

"Хочу нагадати пану Зеленському, що в перші дні війни, саме на його особисте прохання і, з відома керівників силових структур та його найближчого оточення, я дійсно зв'язувався з низкою осіб у Російській Федерації, узгоджуючи всі свої дії з президентом України, допомагаючи організовувати переговорний процес української та російської груп у Гомелі.

Про жодну пропозицію втечі, капітуляції чи інші дії з мого боку не йшлося – предметом обговорення була виключно переговорна рамка, що передує зустрічі між делегаціями України та Росії", - додав він.

Новинський зазначив, що має права вимагати, щоб записи його телефонних розмов із Зеленським та іншими учасниками процесу, його позиція та його пропозиції "були оприлюднені – без купюр та викривлень".

Також читайте: АРМА знайшла у екснардепа Новинського активів на 3 мільярди. Їх мають арештувати

"У цій ситуації вважаю, що Володимир Зеленський допустив абсолютне хамство та відвертий наклеп на мою адресу. Протягом усього цього часу, не хотів згадувати про багато неприємних моментів, пов'язаних з вищим керівництвом країни в перші дні війни, але заяви пана Зеленського змушують мене розкрити певні деталі, які не роблять честі ні йому, ні багатьом людям з його оточення.

Найближчим часом я вирішу, яким чином і коли я оприлюдню дані, свідком яких мені довелося бути. Також залишаю за собою право звернутися до суду з позовом проти Володимира Зеленського для захисту честі та гідності від грубих та брехливих звинувачень на мою адресу", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що люди Медведчука та Новинського "представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною по телефону в найскладніший момент, коли ми були в блокаді".

Читайте: Треба переконати Трампа, що Путін бреше і гальмує мирні процеси, - Зеленський

Новинський прокоментував звинувачення Зеленського

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) Новинський Вадим (537) переговори з Росією (1407)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+57
**** кошерна просила суку православну... Винуватий Порошенко, хіба ні?
показати весь коментар
14.05.2025 14:21 Відповісти
+47
Так здавав,так здавав за 5 років страну, що при Пороху звільнили Маріупіль і ще немало теріторії,і так гробив ЗСУ що туди йшли добровільно,а після сроку мобілізації контракти підписували,а зеля молодець бо невтік.
показати весь коментар
14.05.2025 14:55 Відповісти
+39
Шило у мішку не сховаєш. Лайно - теж....
показати весь коментар
14.05.2025 14:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Схоже,цей армянин каже правду...Зінка міг про таке просити армяна.Армян був у повному шоколаді при Зінці у 2019-22 роках, Навіть,за те що армян прихватизував і довів до ручки кораблебудівний завод у Миколаєві,де навічно застряв розрекламований і недобудований армяном український корвет,йому зійшло з рук. Правда,і сивочолий папєрєднік у 2014-19 рок теж не звертав уваги на ситуацію з корветом і заводом...
показати весь коментар
14.05.2025 18:03 Відповісти
Ця гнида православна ніяк від нас не відчепиться((((
показати весь коментар
14.05.2025 23:35 Відповісти
Новінський не мій герой. Але я йому вірю більше чим Гундосому саме в цьому питанню.
показати весь коментар
14.05.2025 21:18 Відповісти
Та ніхто й не сумнівається, що він тут не бреше... Є паралельні джерела, які ще тоді про це саме говорили... Тут питання в іншому: "Чому ця "**** православна", мовчала три роки? Чому саме зараз пельку роззявила?"
Висновок один - у ***** "нема козирів" - тому почав "шістками" завалювать...
показати весь коментар
15.05.2025 09:43 Відповісти
Новінський-рідкісна паскуда!!!! Спалив зеленого віслюка по повній....тож вміти їм на одному ліхтарі!
показати весь коментар
14.05.2025 22:11 Відповісти
до чего же клоун жалкое чмо оказался просто блевать тянет, что бы до такого опуститься дна к суке православной за помощью хаххаахах
показати весь коментар
15.05.2025 05:49 Відповісти
Ти тільки зараз про це почув? Та посол Ізраїлю ще в 22-му про це говорив... Що "Блазень" так "бздиконув", що опустився до того, що через посольство Ізраїлю пробував отримать від Путіна "гарантии безапаснасти"...
показати весь коментар
15.05.2025 09:46 Відповісти
**** православна знову заскулила?!?! Не хоче задовольнитись тим що його до сих пір не грохнули? Ну тепер нехай готується.
показати весь коментар
15.05.2025 07:21 Відповісти
1. "На початку війни на прохання Зеленського я зв'язувався з низкою осіб в Росії для перемовин у Гомелі", - олігарх Новінський

2. Новинський заявив, що протягом війни "не вів жодних перемовин
показати весь коментар
15.05.2025 07:44 Відповісти
курвославно-православний на нарах має жити все своє подальше життя в Україні...
показати весь коментар
15.05.2025 07:56 Відповісти
воно втікло, а так
показати весь коментар
15.05.2025 14:18 Відповісти
Павуки в банці
показати весь коментар
15.05.2025 09:00 Відповісти
Схоже що вони обоє в канторі на одному щаблі і через це зхарчити один одного не можуть))) Інакше була б чиясь блискавична перемога. Чого ж його ніхто тут не чіпав,ті зараз ніхто самокат не подарує? Може єто другоє?
показати весь коментар
15.05.2025 09:44 Відповісти
одне бидло образилося на ін. бидло - сдохніть обидва!
показати весь коментар
15.05.2025 11:14 Відповісти
Ну, те що "**** православная" говорить мовою окупанта, при тому, що навіть моя невістка, чистокровна росіянка, повністю перейшла на українську, говорить про те, як Новінський ставиться до своєї нової батьківщини. І слова, що "він не виконав ні перше ні друге завдання" якраз і говорять про те, що Новінський бачив вихід лише в капітуляції. І зараз грає на боці Росії самим очевидним чином.
А в те, що Зеленський всіма можливими шляхами шукав діалогу з Москвою, поки не стало ясно, що Київ їм не по зубах, я охоче вірю. В перші дня навіть Залужний не міг би з певністю сказати, що ми вистоїмо. Зеленському можна ставити в провину його поведінку до початку війни, після її початку він повів себе достойно.
показати весь коментар
15.05.2025 12:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 