УКР
Новини переговори з РФ Переговори з Путіним
10 827 59

Люди Новинського представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною на початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський

Зеленський прокоментував заборону на переговори з Путіним

Президент Володимир Зеленський назвав заяви про заборону переговорів з Путіним виключно російським наративом.

Про це він сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Це наратив рускіх, що я не можу нібито говорити з Путіним. Хочу всім нагадати, як все це відбувалося. Я прийняв указ, саме запровадив указом в дію рішення РНБО. Україна отримала багато разів ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалося, коли люди пана Медведчука, Новинський, все це є, свідки, записи тощо, представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною по телефону в найскладніший момент, коли ми були в блокаді. Говорили про те, як треба здавати Україну, території тощо, як і куди мені треба бігти, інакше мене не буде, моєї сім'ї тощо. Це довга-довга історія", - пояснив він.

За словами Зеленського, таких ультиматумів було дуже багато.

"Коли хтось представляв інтереси Росії, а саме Путіна, і давав відповідні сигнали. Значить всі ці люди спілкувалися з Путіним і дуже хотіли представляти інтереси України. Таких майданчиків щодо таких сигналів тощо було не один, не два - багато. Своїм рішенням РНБО я в принципі зробив те, що ітак говорить Конституція України. Що саме я можу виконувати, саме я виконую цю місію. Ніхто крім мене не може вести перемовини щодо суверенітету та територіальної цілісності України, нашого курсу. Ніхто крім мене не може вести відповідні перемовини з лідерами Росії та інших країн", - наголосив президент.

Згідно ст. 106 Конституції України президент має виключні конституційні повноваження представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю, вести переговори та укладати міжнародні договори України, процитував Зеленський Конституцію. 

"Тому саме я представляю інтереси нашої держави. Щоб не було ось цього сепаратизму ми ввели рішення РНБО, щоб такі як Новинський, Медведчук... навіть не хочу говорити, хто там з яких інших органів все це робив. І за все це ще будуть колись відповідати. Тому наратив Путіна, що я повинен щось там скасувати - це наратив виключно Російської Федерації", - підсумував він.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24601) росія (67242) переговори з Росією (1402)
+47
Цей нарратив записаний в твоєму указі від 2022 року після анексії ****** 4 областей України
показати весь коментар
13.05.2025 17:06 Відповісти
+29
У 2022 році? Та воно не пам'тає, з чого воно речення починало, поки до кінця доходить, меле що попало, а ви про 2022 рік...
показати весь коментар
13.05.2025 17:33 Відповісти
+25
Питання кордонів визначає народ України. Для всіх інших є стаття в Кримінальному кодексі України
показати весь коментар
13.05.2025 17:10 Відповісти
Цей нарратив записаний в твоєму указі від 2022 року після анексії ****** 4 областей України
показати весь коментар
13.05.2025 17:06 Відповісти
У 2022 році? Та воно не пам'тає, з чого воно речення починало, поки до кінця доходить, меле що попало, а ви про 2022 рік...
показати весь коментар
13.05.2025 17:33 Відповісти
И не только он Хотя это и было относительно недавно.

показати весь коментар
13.05.2025 17:49 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2025 17:47 Відповісти
Це наратив РФ
показати весь коментар
13.05.2025 17:07 Відповісти
Аженда наратива виявилася трохи крупнозернистою.
показати весь коментар
14.05.2025 18:43 Відповісти
Питання кордонів визначає народ України. Для всіх інших є стаття в Кримінальному кодексі України
показати весь коментар
13.05.2025 17:10 Відповісти
Вопрос территориального устройства страны записан в Конституции. И ее изменение в этом вопросе прямо запрещено законами Украины.
показати весь коментар
13.05.2025 17:51 Відповісти
Згідно Конституції територію України можуть змінювати лише громадяни України шляхом проведення всеукраїнського референдуму.
показати весь коментар
13.05.2025 20:24 Відповісти
не можуть
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
показати весь коментар
15.05.2025 22:33 Відповісти
Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
показати весь коментар
16.05.2025 08:07 Відповісти
Так та не так, статтю я правильно ти цитуєш, але не правльно розумієш, на референдумі затверджують міжнародний договір про зміну території.
показати весь коментар
16.05.2025 16:27 Відповісти
ну то запропонуй ***** мирні перемовини в Українському Криму, у Лівадії, за посередництва та участі Трампа, Стармера, Макрона, Мерца та Ердогана
показати весь коментар
13.05.2025 17:11 Відповісти
Краще у Торецьку.
показати весь коментар
13.05.2025 18:10 Відповісти
Ну ему же, поц у)...
показати весь коментар
13.05.2025 19:28 Відповісти
"Ніхто крім мене не може вести перемовини щодо суверенітету та територіальної цілісності України, нашого курсу." - так тампон був правий коли казав про диктатора ...
показати весь коментар
13.05.2025 17:15 Відповісти
А що Ви очікували від клована, який не вийшов зі своїх ролей - Наполеона та препіздента..

Доречі - від Наполеона - в нього тільки зріст.
показати весь коментар
13.05.2025 17:25 Відповісти
Малий ріст це рашистська пропаганда, ще царських часів. Наполеон був середнього росту.
показати весь коментар
13.05.2025 17:39 Відповісти
168 см був..у Наполеона І.

Не карлик, середній для наших часів. А зе! 170 см..недалеко втік.
показати весь коментар
13.05.2025 17:46 Відповісти
Хіба він 170 см ?
показати весь коментар
13.05.2025 17:50 Відповісти
Сама у шоці. Порівнювпла по записам - начебто нижчий..але вікі гордовито про 170 віщує..тоді, мабудь, я 180 см..
показати весь коментар
13.05.2025 17:58 Відповісти
Вікі може любий бажаючий редагувати. В порівнянні з чоловіками середнього росту видно, що Зеленський нижчий. А 168см, в часи Наполеона, це був досить не маленький зріст, бо 200 років тому, люди були нижчі.
показати весь коментар
13.05.2025 21:15 Відповісти
Фото Зеленського з Шольцем. Зеленський стоїть "грудь колесом", Шольц трохи схилився вітаючись. На фото Шольц виглядить трохи вищим. Ріст Шольца 170см.
показати весь коментар
13.05.2025 21:26 Відповісти
Этому папиному "юрысту" нужно напомнить что то, что он собирается обсуждать прямо запрещено Конституцией и законами Украины.
показати весь коментар
13.05.2025 17:53 Відповісти
От намаханий! Тільки він! А якого дідька Єрмак вештається по закордонах!?
показати весь коментар
13.05.2025 17:15 Відповісти
Довіреність оформлюється. На Дермака, Сібігу та решта сексологінь. Лише Президент - без довереності.
показати весь коментар
13.05.2025 20:01 Відповісти
путлєр виждав - діждався Трампа - тепер і на дипломатичному фронті буде давити
показати весь коментар
13.05.2025 17:15 Відповісти
Та це сенс твого життя, пасматреть в глаза путену...
показати весь коментар
13.05.2025 17:16 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2025 17:18 Відповісти
А точно "в глаза". Більше воно нікуди не намагалося зазирнути?
показати весь коментар
13.05.2025 17:35 Відповісти
Що воно ...меле???
показати весь коментар
13.05.2025 17:19 Відповісти
манія величі!!!
показати весь коментар
13.05.2025 17:21 Відповісти
Це наратив РФ, що я нібито не можу говорити з Путіним

Якщо Зеленський витсупає без папірця - завжди несе якусь хрінь.
Зеленський не може говорити не тільки з путіним, він ні з ким без монітора-суфлера говорити не може. З Трампом у Білому Домі спробував - вигнали як драного кошака.
За Зеленського завжди триндить Єрмак....
показати весь коментар
13.05.2025 17:24 Відповісти
Указ 679/2022! "Констатувати неможливість переговорів з Путіним"! Про "єдиного хто може" у тексті не згадується!Виходить,за твердженням Зеленського, РНБО,своїм рішенням й Зеленський,указом,ввели у дію "наратив кремля"?!
показати весь коментар
13.05.2025 17:29 Відповісти
чого ж ліквідували мудака Киву,а їх ти так бережеш?
показати весь коментар
13.05.2025 17:34 Відповісти
Иногда лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
Марк Твен.
показати весь коментар
13.05.2025 17:45 Відповісти
29 марта 2025, 00:09 https://www.gazeta.ru/politics/ Политика

Размер текста

Не с Путиным: Зеленский рассказал, с кем в России готов обсуждать мир на Украине

Зеленский предложил заменить Путина представителями бизнеса на переговорах
----------------------------------------------------------------------------------
Опубликовано 13/05/2025 - 12:15
Владимир Зеленский согласен вести прямые переговоры в Стамбуле только с Владимиром Путиным. С другими представителями РФ он встречаться отказывается.
показати весь коментар
13.05.2025 17:50 Відповісти
Оман, ОАЕ, Катар (двічі!), Саудівська Аравія і Ватикан по три рази!, Кабо-Верде, Аргентина, ПАР...

Хтось назве мені користь для України сотень вояжів голограми у треті країни?

Яка користь від безпекових угод єрмака, де ці плани "перемоги", "миру", "стійкості"?

Ми годуємо трутня!
показати весь коментар
13.05.2025 17:50 Відповісти
Генератор випадкових фраз ... Як у народі кажуть, дурнів не сіють, не орють, а вони самі родяться
показати весь коментар
13.05.2025 18:37 Відповісти
Та навіть не фраз, а слів..
показати весь коментар
13.05.2025 18:45 Відповісти
Це зєля своєму лохторату лапшу вішає,копіює пуйла!
показати весь коментар
13.05.2025 20:03 Відповісти
Цеж скіки воно, навіть не знаю чого, але судячи з операції наркоконтролю по всій теріторії України по конфіскації чогось - бо комусь вже не вистачає, прийняло, шо не пам'ятає як воно саме це підписало і як пів року гамномарафон славив "мужього" , після татарова та малюка, котрі тисячами розтрілювали чеченців, зеленского.
показати весь коментар
13.05.2025 20:28 Відповісти
Без суфлера два слова зв'язати не може - ... абир...абирвалг ..., а в кінці - і це правда.
показати весь коментар
13.05.2025 21:44 Відповісти
Все правильно сказав.
показати весь коментар
14.05.2025 03:24 Відповісти
У шизиков всегда всё правильно и гладко, они в своё мирке живут, этот торчок от систематического употребления колумбийской дряни полюбас сдурел.
показати весь коментар
14.05.2025 14:33 Відповісти
нит.
показати весь коментар
15.05.2025 04:08 Відповісти
ПрєПІ3дєнт - УЖЕ ДАВНО - без довіреності і ДОВІРИ.
Якщо що. Я про цю ******* від спочилого і до перешістки
показати весь коментар
14.05.2025 14:38 Відповісти
опять у него руськіе а не россіяни, ох и тупое
показати весь коментар
14.05.2025 14:48 Відповісти
Знаєте хто такий Фрейд))?? І обмовки по ФІрейду)). З шісткою навіть Новинськи НЕ розмовляв - ЙОГО підхаліми. А НАШ слон - СЛУКАВ шісток. Мабуть новінський з дЕрмаком ЩОСЬ не порішав - вирішив з його шісткою домовитись. ШІСТКА - НЄ ПАРЄШАЛА!!((
показати весь коментар
14.05.2025 15:13 Відповісти
...зараз доля країни вирішується, так про що тут балаканина?! Хто вище, у кого длініше... на що взагалі зріст впливає? Зе - през України і усі ці шпурляння в нього усілякого лайна, це все на користь кремленів.
Думайте логічно: як Ще може собі щось забороняти? Він заборонив усі переговори за зацікавленних ...
Якщо таки 47й додавить гідру і буле якась мирна угода, щоб можна ьуло вибори провести...от тоді і булете собі обирати нового куміра.
Зараз, країна потребує єдності і концентрації на головному: рятуванні країни. Все інше, лише шкодить іміджу країни і підриває авторитет.
Потрібно зараз видати максимум з можливого. Це є головна ціль.
показати весь коментар
14.05.2025 15:56 Відповісти
а он кто такой твой корешь чтобы разговаривать с кровавым ублюдком напавшему на Украину,убивающему ежедневно детей,стариков и женшин с мужчинами?!может я чего не понимаю,но эту мразь надо мочить на месте за все зверства против Украинцев!
показати весь коментар
14.05.2025 19:28 Відповісти
чим ближче піzдєц, тим цікавішого розкаже потужний Лідор, хто насправді керував країною і чому його не треба віддавати під трибунал
показати весь коментар
14.05.2025 20:06 Відповісти
Розворушили кубло...новінський зіллє віслюка по повній!!!
показати весь коментар
14.05.2025 22:18 Відповісти
 
 