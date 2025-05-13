Люди Новинського представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною на початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав заяви про заборону переговорів з Путіним виключно російським наративом.

Про це він сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Це наратив рускіх, що я не можу нібито говорити з Путіним. Хочу всім нагадати, як все це відбувалося. Я прийняв указ, саме запровадив указом в дію рішення РНБО. Україна отримала багато разів ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалося, коли люди пана Медведчука, Новинський, все це є, свідки, записи тощо, представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною по телефону в найскладніший момент, коли ми були в блокаді. Говорили про те, як треба здавати Україну, території тощо, як і куди мені треба бігти, інакше мене не буде, моєї сім'ї тощо. Це довга-довга історія", - пояснив він.

За словами Зеленського, таких ультиматумів було дуже багато.

"Коли хтось представляв інтереси Росії, а саме Путіна, і давав відповідні сигнали. Значить всі ці люди спілкувалися з Путіним і дуже хотіли представляти інтереси України. Таких майданчиків щодо таких сигналів тощо було не один, не два - багато. Своїм рішенням РНБО я в принципі зробив те, що ітак говорить Конституція України. Що саме я можу виконувати, саме я виконую цю місію. Ніхто крім мене не може вести перемовини щодо суверенітету та територіальної цілісності України, нашого курсу. Ніхто крім мене не може вести відповідні перемовини з лідерами Росії та інших країн", - наголосив президент.

Згідно ст. 106 Конституції України президент має виключні конституційні повноваження представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю, вести переговори та укладати міжнародні договори України, процитував Зеленський Конституцію.

"Тому саме я представляю інтереси нашої держави. Щоб не було ось цього сепаратизму ми ввели рішення РНБО, щоб такі як Новинський, Медведчук... навіть не хочу говорити, хто там з яких інших органів все це робив. І за все це ще будуть колись відповідати. Тому наратив Путіна, що я повинен щось там скасувати - це наратив виключно Російської Федерації", - підсумував він.

