Ми отримали сигнал від Китаю, що вони підтримують 30-денне припинення вогню, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про підтримку Китаєм 30-денного припинення вогню.
Про це глава держави заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми отримали сигнал від китайської сторони, що вони підтримують 30-денне припинення вогню, яке пропонує Україна. А також сигнали від Китаю та інших держав, що було б справедливо йти до повного припинення вогню і щоб в ці дати з 8 по 10 була безпека в регіоні, де будуть знаходитися багато лідерів, зокрема Китай. Розуміємо, про що йдеться", - сказав президент.
За словами Зеленського, Україна своїми кроками підтвердила, що завжди робить те, що обіцяє.
