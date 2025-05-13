УКР
Новини Китай про мирні переговори щодо України Зеленський про припинення вогню
871 11

Ми отримали сигнал від Китаю, що вони підтримують 30-денне припинення вогню, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про підтримку Китаєм 30-денного припинення вогню.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми отримали сигнал від китайської сторони, що вони підтримують 30-денне припинення вогню, яке пропонує Україна. А також сигнали від Китаю та інших держав, що було б справедливо йти до повного припинення вогню і щоб в ці дати з 8 по 10 була безпека в регіоні, де будуть знаходитися багато лідерів, зокрема Китай. Розуміємо, про що йдеться", - сказав президент.

За словами Зеленського, Україна своїми кроками підтвердила, що завжди робить те, що обіцяє.

Також читайте: ЄС очікує зустрічі Путіна та Зеленського 15 травня і погрожує новими санкціями, - Єврокомісія

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Китай (4822) припинення вогню (328)
Топ коментарі
+6
ось цей сигнал?

показати весь коментар
13.05.2025 16:43 Відповісти
+4
Ми отримали сигнал від Китаю
показати весь коментар
13.05.2025 16:44 Відповісти
+1
ЦЕ ПОТУЖНО !
показати весь коментар
13.05.2025 16:44 Відповісти
ось цей сигнал?

показати весь коментар
13.05.2025 16:43 Відповісти
Ага, сі якраз сигнал транслює.
показати весь коментар
13.05.2025 16:47 Відповісти
китайським паперовим ліхтариком.

знаємо ми ці кітаайські сігнали.....
показати весь коментар
13.05.2025 16:54 Відповісти
ЦЕ ПОТУЖНО !
показати весь коментар
13.05.2025 16:44 Відповісти
Ми отримали сигнал від Китаю
показати весь коментар
13.05.2025 16:44 Відповісти
Имело бы значение, если бы война была с Китаем. В общем "мощно" ни о чем, как всегда.
показати весь коментар
13.05.2025 16:47 Відповісти
Але в інфі "Китай та Бразилія закликали Україну та РФ до якнайшвидших прямих переговорів нема й натяку, що китайці вимагають припинення обстрілів."
показати весь коментар
13.05.2025 16:48 Відповісти
Злетіла зелена ракета з вікна китайського посольства? 🤔
показати весь коментар
13.05.2025 17:25 Відповісти
Вова на прямой связи со Вселенной, получает сигналы.
показати весь коментар
13.05.2025 17:36 Відповісти
Китай вже спростував цю інформацію, у зе відбувся як завжди неконтрольований понос
показати весь коментар
13.05.2025 19:16 Відповісти
 
 