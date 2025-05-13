ЄС очікує зустрічі Путіна та Зеленського 15 травня і погрожує новими санкціями, - Єврокомісія
Європейський Союз очікує, що президент РФ Володимир Путін погодиться на особисту зустріч з главою України Володимиром Зеленським, яка має відбутися в четвер, 15 травня.
Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо на брифінгу в Брюсселі 13 травня, інформує Цензор.НЕТ.
У разі відсутності припинення вогню ЄС готовий ввести нові санкції проти Росії.
"Ми з нетерпінням чекаємо на готовність президента Путіна зустрітися з президентом Зеленським у четвер", - сказала Піньо. Вона припустила, що Путіна могла здивувати готовність Зеленського до особистих переговорів.
Речниця підкреслила, що ЄС не відмовився від ідеї посилення санкційного тиску на Москву у разі продовження агресії.
"Ми можемо підтвердити, що за відсутності припинення вогню, на що вказували деякі лідери, віцепрезидентка (Єврокомісії) Каллас і сама президентка фон дер Ляєн, ми справді розглядаємо можливість запровадження подальших санкцій", - наголосила Піньо.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України, та розмірковує про візит в Туреччину, де можуть відбутися прямі переговори двох країн щодо завершення війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коротше кажучи, після понеділка вас вже майже не слухають.
Після четверга, коли замість ***** буде якийсь патрушев або наришкін, на європейців взагалі увагу перестануть звертати.
Його борт для перевезення спального чемайданав ремонті а це - поважна причина!