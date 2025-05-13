УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10826 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 160 12

ЄС очікує зустрічі Путіна та Зеленського 15 травня і погрожує новими санкціями, - Єврокомісія

єс

Європейський Союз очікує, що президент РФ Володимир Путін погодиться на особисту зустріч з главою України Володимиром Зеленським, яка має відбутися в четвер, 15 травня.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо на брифінгу в Брюсселі 13 травня, інформує Цензор.НЕТ.

У разі відсутності припинення вогню ЄС готовий ввести нові санкції проти Росії.

"Ми з нетерпінням чекаємо на готовність президента Путіна зустрітися з президентом Зеленським у четвер", - сказала Піньо. Вона припустила, що Путіна могла здивувати готовність Зеленського до особистих переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Варто збільшити санкції проти РФ та наростити підтримку України, - Пісторіус

Речниця підкреслила, що ЄС не відмовився від ідеї посилення санкційного тиску на Москву у разі продовження агресії.

"Ми можемо підтвердити, що за відсутності припинення вогню, на що вказували деякі лідери, віцепрезидентка (Єврокомісії) Каллас і сама президентка фон дер Ляєн, ми справді розглядаємо можливість запровадження подальших санкцій", - наголосила Піньо. 

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вадефуль про переговори 15 травня: Будуть "подальші кроки", якщо РФ зилишить там "порожнє крісло"

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України, та розмірковує про візит в Туреччину, де можуть відбутися прямі переговори двох країн щодо завершення війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС не хоче імпортувати "жодної молекули" газу чи нафти з РФ, - єврокомісар Йоргенсен

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) путін володимир (24601) санкції (12573) Євросоюз (14007)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
13.05.2025 15:12 Відповісти
+2
Погрози, що лише повторюються і не реалізовуються, швидко втрачають свою силу.
Коротше кажучи, після понеділка вас вже майже не слухають.
Після четверга, коли замість ***** буде якийсь патрушев або наришкін, на європейців взагалі увагу перестануть звертати.
показати весь коментар
13.05.2025 15:12 Відповісти
+2
За відмову від припинення вогню вже були санкції? Тут теж таке саме буде.... Клоуни....
показати весь коментар
13.05.2025 15:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо опять , в понеділок вже були санкції ?
показати весь коментар
13.05.2025 15:08 Відповісти
і ці люди забороняють мені ковиряться в носі
показати весь коментар
13.05.2025 15:09 Відповісти
Оце *грозуни*!
показати весь коментар
13.05.2025 15:09 Відповісти
Погрози, що лише повторюються і не реалізовуються, швидко втрачають свою силу.
Коротше кажучи, після понеділка вас вже майже не слухають.
Після четверга, коли замість ***** буде якийсь патрушев або наришкін, на європейців взагалі увагу перестануть звертати.
показати весь коментар
13.05.2025 15:12 Відповісти
***** і *****стан на них і раніше уваги не звертали - платять кацапам за газ-нафту, то най собі й далі платять
показати весь коментар
13.05.2025 15:18 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2025 15:12 Відповісти
вводьте санкції, бо ***** відмовляється з морозильника вилазити
показати весь коментар
13.05.2025 15:16 Відповісти
За відмову від припинення вогню вже були санкції? Тут теж таке саме буде.... Клоуни....
показати весь коментар
13.05.2025 15:16 Відповісти
Причем тут зе и путин? Это европа придумала,что они лично должны встречаться? Даже в 22г президентов не было,максимум на финальное подписание чего-либо могут приехать. Тупо масло в огонь подливают своими никчемными угрозами.
показати весь коментар
13.05.2025 15:20 Відповісти
Вы обещали 12го их ввести, но как обычно обосрались. И весь мир это видит. Включая и ***** и тампона.
показати весь коментар
13.05.2025 15:37 Відповісти
Якого *****?
Його борт для перевезення спального чемайданав ремонті а це - поважна причина!
показати весь коментар
13.05.2025 15:42 Відповісти
Це вже анекдот: ЄС погрожує!
показати весь коментар
13.05.2025 15:51 Відповісти
 
 