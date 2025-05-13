ЄС очікує зустрічі Путіна та Зеленського 15 травня і погрожує новими санкціями, - Єврокомісія

Європейський Союз очікує, що президент РФ Володимир Путін погодиться на особисту зустріч з главою України Володимиром Зеленським, яка має відбутися в четвер, 15 травня.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо на брифінгу в Брюсселі 13 травня, інформує Цензор.НЕТ.

У разі відсутності припинення вогню ЄС готовий ввести нові санкції проти Росії.

"Ми з нетерпінням чекаємо на готовність президента Путіна зустрітися з президентом Зеленським у четвер", - сказала Піньо. Вона припустила, що Путіна могла здивувати готовність Зеленського до особистих переговорів.

Речниця підкреслила, що ЄС не відмовився від ідеї посилення санкційного тиску на Москву у разі продовження агресії.

"Ми можемо підтвердити, що за відсутності припинення вогню, на що вказували деякі лідери, віцепрезидентка (Єврокомісії) Каллас і сама президентка фон дер Ляєн, ми справді розглядаємо можливість запровадження подальших санкцій", - наголосила Піньо.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України, та розмірковує про візит в Туреччину, де можуть відбутися прямі переговори двох країн щодо завершення війни.

