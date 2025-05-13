ЕС ожидает встречи Путина и Зеленского 15 мая и угрожает новыми санкциями, - Еврокомиссия

Европейский Союз ожидает, что президент РФ Владимир Путин согласится на личную встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться в четверг, 15 мая.

Об этом заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе 13 мая, информирует Цензор.НЕТ.

В случае отсутствия прекращения огня ЕСготов ввести новые санкции против России.

"Мы с нетерпением ждем готовности президента Путина встретиться с президентом Зеленским в четверг", - сказала Пиньо. Она предположила, что Путина могла удивить готовность Зеленского к личным переговорам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стоит увеличить санкции против РФ и нарастить поддержку Украины, - Писториус

Пресс-секретарь подчеркнула, что ЕС не отказался от идеи усиления санкционного давления на Москву в случае продолжения агрессии.

"Мы можем подтвердить, что при отсутствии прекращения огня, на что указывали некоторые лидеры, вице-президент (Еврокомиссии) Каллас и сама президент фон дер Ляйен, мы действительно рассматриваем возможность введения дальнейших санкций", - подчеркнула Пиньо.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вадефуль о переговорах 15 мая: Будут "дальнейшие шаги", если РФ оставит там "пустое кресло"

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины, и размышляет о визите в Турцию, где могут состояться прямые переговоры двух стран по завершению войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не хочет импортировать "ни одной молекулы" газа или нефти из РФ, - еврокомиссар Йоргенсен