ЕС ожидает встречи Путина и Зеленского 15 мая и угрожает новыми санкциями, - Еврокомиссия
Европейский Союз ожидает, что президент РФ Владимир Путин согласится на личную встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться в четверг, 15 мая.
Об этом заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе 13 мая, информирует Цензор.НЕТ.
В случае отсутствия прекращения огня ЕСготов ввести новые санкции против России.
"Мы с нетерпением ждем готовности президента Путина встретиться с президентом Зеленским в четверг", - сказала Пиньо. Она предположила, что Путина могла удивить готовность Зеленского к личным переговорам.
Пресс-секретарь подчеркнула, что ЕС не отказался от идеи усиления санкционного давления на Москву в случае продолжения агрессии.
"Мы можем подтвердить, что при отсутствии прекращения огня, на что указывали некоторые лидеры, вице-президент (Еврокомиссии) Каллас и сама президент фон дер Ляйен, мы действительно рассматриваем возможность введения дальнейших санкций", - подчеркнула Пиньо.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины, и размышляет о визите в Турцию, где могут состояться прямые переговоры двух стран по завершению войны.
Коротше кажучи, після понеділка вас вже майже не слухають.
Після четверга, коли замість ***** буде якийсь патрушев або наришкін, на європейців взагалі увагу перестануть звертати.
Його борт для перевезення спального чемайданав ремонті а це - поважна причина!