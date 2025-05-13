ЕС не хочет импортировать "ни одной молекулы" газа или нефти из РФ, - еврокомиссар Йоргенсен
Европейский Союз не намерен импортировать российские энергоносители ни сейчас, ни в будущем.
Об этом сказал еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Через "дорожную карту", которую Европейская комиссия представила на прошлой неделе, мы говорим, что не будем в дальнейшем подвергаться шантажу со стороны России, мы больше не позволим превращать энергию в оружие против нас и больше не будем косвенно пополнять путинскую "сокровищницу войны". Именно поэтому мы решили завершить импорт российской энергии. Это чрезвычайно важно для нашей собственной безопасности, а также для нашей солидарности с Украиной. Это то, что на повестке дня", - отметил он.
Еврокомиссар подчеркнул, что ни сейчас, ни в будущем ЕС не намерен импортировать "ни одной молекулы" российских энергоносителей.
"Это очень четкий сигнал от нас. Мы не хотим импортировать ни одной молекулы в будущем. Для нас это очень четкая "дорожная карта", чтобы положить конец зависимости, и это не зависит от продолжающихся переговоров. Европейский Союз очень четкий в этом - мы не хотим энергии из России в будущем. Мы не хотим ее сейчас, и мы не будем иметь такого желания после (достижения) мира", - сказал Йоргенсен.
Чи точніше все виглядатиме так - рашисти продають газ дружбану Трампа (наприклад Лінч вже бігає кругами навколо Північного потоку - 2), далі цей газ транспортується газопроводом під контролем американців і в ньому плавно трансформується в американський і продається в ЄС.
І всі щасливі (ну, відносно)
- рашисти отримують гроші, звісно менше ніж могли продаючи напряму, але це краще ніж 0.
- друзі Трампа гребуть гроші лопатою, не витрачаючи взагалі нічого
- ЄС "не купує російський газ", про що з гордістю розказують політики.
- Трамп отримує від своїх друзів хабарі. Ну точніше хитро проведені гроші через оренду ними отелів, гольф-поля, місця для сімейства в правлінні корпорацій і т.п.
А Україна? Ну, ми щасливі, що купуватимемо "європейський газ", щоб пережити зиму. Про що з гордість розкажуть уже нам наші політики. Наші олігархи будуть теж щасливі перепродуючи нам цей газ.
Одна лише людяність буде абсолютно знищена цим потоком бабла.