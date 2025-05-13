ЕС не хочет импортировать "ни одной молекулы" газа или нефти из РФ, - еврокомиссар Йоргенсен

Европейский Союз не намерен импортировать российские энергоносители ни сейчас, ни в будущем.

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Через "дорожную карту", которую Европейская комиссия представила на прошлой неделе, мы говорим, что не будем в дальнейшем подвергаться шантажу со стороны России, мы больше не позволим превращать энергию в оружие против нас и больше не будем косвенно пополнять путинскую "сокровищницу войны". Именно поэтому мы решили завершить импорт российской энергии. Это чрезвычайно важно для нашей собственной безопасности, а также для нашей солидарности с Украиной. Это то, что на повестке дня", - отметил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что ни сейчас, ни в будущем ЕС не намерен импортировать "ни одной молекулы" российских энергоносителей.

"Это очень четкий сигнал от нас. Мы не хотим импортировать ни одной молекулы в будущем. Для нас это очень четкая "дорожная карта", чтобы положить конец зависимости, и это не зависит от продолжающихся переговоров. Европейский Союз очень четкий в этом - мы не хотим энергии из России в будущем. Мы не хотим ее сейчас, и мы не будем иметь такого желания после (достижения) мира", - сказал Йоргенсен.

