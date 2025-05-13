РУС
ЕС не хочет импортировать "ни одной молекулы" газа или нефти из РФ, - еврокомиссар Йоргенсен

В ЕС не хотят импортировать газ из России. Заявление еврокомиссара

Европейский Союз не намерен импортировать российские энергоносители ни сейчас, ни в будущем.

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Через "дорожную карту", которую Европейская комиссия представила на прошлой неделе, мы говорим, что не будем в дальнейшем подвергаться шантажу со стороны России, мы больше не позволим превращать энергию в оружие против нас и больше не будем косвенно пополнять путинскую "сокровищницу войны". Именно поэтому мы решили завершить импорт российской энергии. Это чрезвычайно важно для нашей собственной безопасности, а также для нашей солидарности с Украиной. Это то, что на повестке дня", - отметил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что ни сейчас, ни в будущем ЕС не намерен импортировать "ни одной молекулы" российских энергоносителей.

"Это очень четкий сигнал от нас. Мы не хотим импортировать ни одной молекулы в будущем. Для нас это очень четкая "дорожная карта", чтобы положить конец зависимости, и это не зависит от продолжающихся переговоров. Европейский Союз очень четкий в этом - мы не хотим энергии из России в будущем. Мы не хотим ее сейчас, и мы не будем иметь такого желания после (достижения) мира", - сказал Йоргенсен.

Топ комментарии
+8
не словом ,а ділом покажіть
13.05.2025 11:32
+3
"А Баба Яга (Орбан і Фіцо) - ПРОТИВ!!!" І що ЄС робитиме?...
13.05.2025 11:38
+3
Ото сила волі! Не хочуть експортувати, а таки ж заставляють, пересилюють себе і експортують!
13.05.2025 12:21
не словом ,а ділом покажіть
13.05.2025 11:32
Ото сила волі! Не хочуть експортувати, а таки ж заставляють, пересилюють себе і експортують!
13.05.2025 12:21
13.05.2025 12:28
"А Баба Яга (Орбан і Фіцо) - ПРОТИВ!!!" І що ЄС робитиме?...
13.05.2025 11:38
А Зе! за?
13.05.2025 11:41
Так іде! - шей добуя - через Туреччину "Голубим потоком" - на Європу
13.05.2025 11:44
Та коли вже припиниться болтовня і буде перекритий газ та нафта з рашкостану.
13.05.2025 11:47
Ой дядьку... Не поспішайте з молекулами...
13.05.2025 11:58
А ЄС і не отримає рашистського газу. Купить американський газ.
Чи точніше все виглядатиме так - рашисти продають газ дружбану Трампа (наприклад Лінч вже бігає кругами навколо Північного потоку - 2), далі цей газ транспортується газопроводом під контролем американців і в ньому плавно трансформується в американський і продається в ЄС.
І всі щасливі (ну, відносно)
- рашисти отримують гроші, звісно менше ніж могли продаючи напряму, але це краще ніж 0.
- друзі Трампа гребуть гроші лопатою, не витрачаючи взагалі нічого
- ЄС "не купує російський газ", про що з гордістю розказують політики.
- Трамп отримує від своїх друзів хабарі. Ну точніше хитро проведені гроші через оренду ними отелів, гольф-поля, місця для сімейства в правлінні корпорацій і т.п.
А Україна? Ну, ми щасливі, що купуватимемо "європейський газ", щоб пережити зиму. Про що з гордість розкажуть уже нам наші політики. Наші олігархи будуть теж щасливі перепродуючи нам цей газ.
Одна лише людяність буде абсолютно знищена цим потоком бабла.
13.05.2025 12:31
ща орбан і фіцо поплачуть і купите
13.05.2025 12:39
 
 