РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12698 посетителей онлайн
Новости Венгрия блокирует санкции против РФ
2 457 9

ЕС может обойти вето Венгрии на санкции против РФ из-за новой правовой основы, - FT

Венгрия для своего председательства в Совете ЕС выбрала лозунг, похожий на выражение, которое Трамп использует во время предвыборной кампании

Европейская комиссия готовится к введению новых мер, которые позволят обойти возможное вето Венгрии на продление экономических санкций против России.

Об этом сообщили пять европейских чиновников, знакомых с ходом дискуссий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

По словам источников, рассматривается вариант переноса санкций, включая блокирование 200 миллиардов евро российских государственных активов, на другую правовую основу. Это позволит избежать необходимости единодушного одобрения со стороны всех 27 стран ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит "план Б" на случай блокирования санкций против РФ Венгрией, - СМИ

Среди возможных мер - контроль за движением капитала, чтобы предотвратить поступление средств в Россию, введение пошлин, а также ограничения на импорт и установление цен в критических секторах, таких как энергетика.

"Мы все сосредоточены на плане "А". Но параллельно обсуждаются и альтернативные правовые основы", - сказал один из европейских чиновников.

На встрече постоянных представителей стран ЕС 12 мая Венгрия не высказала серьезных возражений против 17-го пакета санкций, который сосредоточен на компаниях из Китая и других стран, помогающих России обходить ограничения. Ожидается, что этот пакет будет утвержден 14 мая и вступит в силу на следующей неделе.

Читайте также: Если Украину примут в Евросоюз, то примут и войну, - Орбан

Автор: 

Венгрия (2067) Евросоюз (17490)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Венгрию надо гнать из ЕС сцанными тряпками а Орбана на нары.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:52 Ответить
Ну завтра буде Румунія умовна.
Треба рішення приймати 50%, 2/3, 75% голосів, на вибір.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:11 Ответить
Не будет, если одним дать по рогам, другие сначала сто раз подумают прежде чем дурковать.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:13 Ответить
Напомнить за кого Венгрия воевала в ВВ2???
Гандоны были, такими же и остались.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:54 Ответить
А у першій світовій де мадяри були?, там же-споконвічні вороги цівілізації- з моменту появи у Европі з лаптестану.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:33 Ответить
Може обійти,а може і не обійти.
Орбан у них як паличка-виручалочка.
Щось не так-клятий орбан заборонив.
Ну ми йому покажемо,де раки зимують!.Незабаром.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:07 Ответить
Все, що потрібно знати про подвійні стандарти: якась нецивілізована угорщина в ЄС, а Україна, яка нічим не гірша - ні!
показать весь комментарий
13.05.2025 11:11 Ответить
а може не обійти.

он вчора теж багато чого могли, дедлайни пітуну ставили, а потім бац - і вийшов пшик.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:59 Ответить
Схоже хтось залишиться без кави
показать весь комментарий
13.05.2025 14:24 Ответить
 
 