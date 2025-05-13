ЕС может обойти вето Венгрии на санкции против РФ из-за новой правовой основы, - FT
Европейская комиссия готовится к введению новых мер, которые позволят обойти возможное вето Венгрии на продление экономических санкций против России.
Об этом сообщили пять европейских чиновников, знакомых с ходом дискуссий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
По словам источников, рассматривается вариант переноса санкций, включая блокирование 200 миллиардов евро российских государственных активов, на другую правовую основу. Это позволит избежать необходимости единодушного одобрения со стороны всех 27 стран ЕС.
Среди возможных мер - контроль за движением капитала, чтобы предотвратить поступление средств в Россию, введение пошлин, а также ограничения на импорт и установление цен в критических секторах, таких как энергетика.
"Мы все сосредоточены на плане "А". Но параллельно обсуждаются и альтернативные правовые основы", - сказал один из европейских чиновников.
На встрече постоянных представителей стран ЕС 12 мая Венгрия не высказала серьезных возражений против 17-го пакета санкций, который сосредоточен на компаниях из Китая и других стран, помогающих России обходить ограничения. Ожидается, что этот пакет будет утвержден 14 мая и вступит в силу на следующей неделе.
Треба рішення приймати 50%, 2/3, 75% голосів, на вибір.
Гандоны были, такими же и остались.
Орбан у них як паличка-виручалочка.
Щось не так-клятий орбан заборонив.
Ну ми йому покажемо,де раки зимують!.Незабаром.
он вчора теж багато чого могли, дедлайни пітуну ставили, а потім бац - і вийшов пшик.