ЄС може обійти вето Угорщини щодо санкцій проти РФ через нову правову основу, - FT

Європейська комісія готується до запровадження нових заходів, які дозволять обійти можливе вето Угорщини на продовження економічних санкцій проти Росії.

Про це повідомили п’ятеро європейських посадовців, знайомих із перебігом дискусій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За словами джерел, розглядається варіант перенесення санкцій, включаючи блокування 200 мільярдів євро російських державних активів, на іншу правову основу. Це дозволить уникнути необхідності одностайного схвалення з боку всіх 27 країн ЄС.

Серед можливих заходів - контроль за рухом капіталу, щоб запобігти надходженню коштів до Росії, запровадження мит, а також обмеження на імпорт і встановлення цін у критичних секторах, таких як енергетика.

"Ми всі зосереджені на плані "А". Але паралельно обговорюються й альтернативні правові основи", - сказав один із європейських чиновників.

На зустрічі постійних представників країн ЄС 12 травня Угорщина не висловила серйозних заперечень проти 17-го пакета санкцій, який зосереджений на компаніях із Китаю та інших країн, що допомагають Росії обходити обмеження. Очікується, що цей пакет буде затверджено 14 травня і набуде чинності наступного тижня.

