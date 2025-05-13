УКР
ЄС може обійти вето Угорщини щодо санкцій проти РФ через нову правову основу, - FT

Угорщина для свого головування в Раді ЄС обрала гасло, схоже на вислів, який Трамп використовує під час передвиборчої кампанії

Європейська комісія готується до запровадження нових заходів, які дозволять обійти можливе вето Угорщини на продовження економічних санкцій проти Росії.

Про це повідомили п’ятеро європейських посадовців, знайомих із перебігом дискусій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times

За словами джерел, розглядається варіант перенесення санкцій, включаючи блокування 200 мільярдів євро російських державних активів, на іншу правову основу. Це дозволить уникнути необхідності одностайного схвалення з боку всіх 27 країн ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС багато в чому "гірший" за Китай, - Трамп

Серед можливих заходів - контроль за рухом капіталу, щоб запобігти надходженню коштів до Росії, запровадження мит, а також обмеження на імпорт і встановлення цін у критичних секторах, таких як енергетика.

"Ми всі зосереджені на плані "А". Але паралельно обговорюються й альтернативні правові основи", - сказав один із європейських чиновників.

На зустрічі постійних представників країн ЄС 12 травня Угорщина не висловила серйозних заперечень проти 17-го пакета санкцій, який зосереджений на компаніях із Китаю та інших країн, що допомагають Росії обходити обмеження. Очікується, що цей пакет буде затверджено 14 травня і набуде чинності наступного тижня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та ЄС підписали меморандум про співпрацю в оборонній промисловості

Венгрию надо гнать из ЕС сцанными тряпками а Орбана на нары.
13.05.2025 10:52 Відповісти
Ну завтра буде Румунія умовна.
Треба рішення приймати 50%, 2/3, 75% голосів, на вибір.
13.05.2025 11:11 Відповісти
Не будет, если одним дать по рогам, другие сначала сто раз подумают прежде чем дурковать.
13.05.2025 11:13 Відповісти
Напомнить за кого Венгрия воевала в ВВ2???
Гандоны были, такими же и остались.
13.05.2025 10:54 Відповісти
А у першій світовій де мадяри були?, там же-споконвічні вороги цівілізації- з моменту появи у Европі з лаптестану.
13.05.2025 11:33 Відповісти
Може обійти,а може і не обійти.
Орбан у них як паличка-виручалочка.
Щось не так-клятий орбан заборонив.
Ну ми йому покажемо,де раки зимують!.Незабаром.
13.05.2025 11:07 Відповісти
Все, що потрібно знати про подвійні стандарти: якась нецивілізована угорщина в ЄС, а Україна, яка нічим не гірша - ні!
13.05.2025 11:11 Відповісти
а може не обійти.

он вчора теж багато чого могли, дедлайни пітуну ставили, а потім бац - і вийшов пшик.
13.05.2025 11:59 Відповісти
Схоже хтось залишиться без кави
13.05.2025 14:24 Відповісти
 
 