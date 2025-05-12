УКР
Україна та ЄС підписали меморандум про співпрацю в оборонній промисловості

Співпраця з ЄС в оборонній промисловості

Сьогодні на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна в Брюсселі міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та генеральний секретар Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи (Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) Ян Пі підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в оборонній промисловості.

Про це повідомила Асоціація європейської оборонної промисловості (ASD), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, метою Меморандуму є спільне просування спільних інтересів української промисловості та членів ASD.

"З цією метою українське Міністерство та ASD домовилися сприяти співпраці та партнерству між українськими оборонними компаніями та членами ASD, а також сприяти участі українських компаній у промислових консорціумах за відповідними програмами ЄС, такими як Європейський оборонний фонд або "Горизонт Європа", - йдеться в повідомоленні.

Також читайте: Україна та ЄС створюють спільну оперативну групу для розвитку оборонної промисловості

Також повідомляється, що одним з перших досягнень у межах угоди є запуск ASD онлайн-платформи B2B ("ASD Connect"), метою якої, серед іншого, є налагодження зв'язків між українськими та іншими європейськими оборонними компаніями.

Меморандум про взаєморозуміння діє протягом трьох років з можливістю його продовження.

"Ми бачимо значний інтерес з боку європейських компаній та асоціацій до української оборонної промисловості, і цей інтерес є взаємним. Ми прагнемо розвивати партнерські відносини, які вигідні для обох сторін. Ми можемо посилити наших партнерів з огляду на наш досвід, навички та здатність швидко адаптуватися до потреб фронту, застосовувати інновації із блискавичною швидкістю. Я вдячний ASD за активну роль у підтримці української оборонної промисловості. Особлива подяка ASD за участь в організації Другого форуму оборонної промисловості ЄС-Україн", - зазначив Сметанін.

Також читайте: Євросоюз виділить 1 мільярд євро на оборонну промисловість України, – Каллас

меморандум? це як той, буда і пешський??? Ніхто нікому нічого?
12.05.2025 19:30 Відповісти
Це означає , що Європа вкладає вже зараз мільярди євро в українську оборонну промисловість. Завдання перетворити Україну в сталевого дикобраза, щоб був в нас паритет з парашею.
12.05.2025 20:03 Відповісти
Вася не сміши... Хіба шо і далі стягуватимуть сюди списаний металолом для утилізації
12.05.2025 20:18 Відповісти
Ну, якщо зермаковський сметанін підписав, то все буде як з бракованими мінами для ЗСУ . А якщо ще й корифей камишін підключиться, то кацапам, мабуть, гаплик.
12.05.2025 23:28 Відповісти
После Будапешта, слово, меморандум, как-то маленько напрягает...
12.05.2025 19:31 Відповісти
Меморандум це ніщо. Будапештський вже підписували...
12.05.2025 19:42 Відповісти
Путіну і Трампу це дуже "сподобається"
12.05.2025 19:59 Відповісти
Крепкие темы в высоте решают---особенно космические. Лет с 25 назад пошла у нас волна университеты обзывать академиями, институты университетами, а техникумы институтами. И назвали Харьковский известный авиационный институт---внимание! Аэрокосмический университет! Чуть прошло время и я сгоряча чуть зная кое что и кое кого с тех мест, а там рядом и авиационный завод известный, сильно ляпнул что капец теперь всему. Так и вышло. За 20 последних лет завод не склепал ни одного самолёта, ксмонавтом не стал ни один студент выпускник, и команда квн тоже сильная постарела давно и пропала. Но меня обругали сильно. Ну а как война началась---так всё окончательно и заглохло. Но хоть есть кому бумаги красивые в ЕС подписывать. Про космос особенно. Кстати именно благодаря сигаретам ,Космос, я бросил курить. Дрянью показались сильной, в 1984г! Правда.
