Україна та ЄС підписали меморандум про співпрацю в оборонній промисловості

Сьогодні на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна в Брюсселі міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та генеральний секретар Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи (Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) Ян Пі підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в оборонній промисловості.

Про це повідомила Асоціація європейської оборонної промисловості (ASD), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, метою Меморандуму є спільне просування спільних інтересів української промисловості та членів ASD.

"З цією метою українське Міністерство та ASD домовилися сприяти співпраці та партнерству між українськими оборонними компаніями та членами ASD, а також сприяти участі українських компаній у промислових консорціумах за відповідними програмами ЄС, такими як Європейський оборонний фонд або "Горизонт Європа", - йдеться в повідомоленні.

Також повідомляється, що одним з перших досягнень у межах угоди є запуск ASD онлайн-платформи B2B ("ASD Connect"), метою якої, серед іншого, є налагодження зв'язків між українськими та іншими європейськими оборонними компаніями.

Меморандум про взаєморозуміння діє протягом трьох років з можливістю його продовження.

"Ми бачимо значний інтерес з боку європейських компаній та асоціацій до української оборонної промисловості, і цей інтерес є взаємним. Ми прагнемо розвивати партнерські відносини, які вигідні для обох сторін. Ми можемо посилити наших партнерів з огляду на наш досвід, навички та здатність швидко адаптуватися до потреб фронту, застосовувати інновації із блискавичною швидкістю. Я вдячний ASD за активну роль у підтримці української оборонної промисловості. Особлива подяка ASD за участь в організації Другого форуму оборонної промисловості ЄС-Україн", - зазначив Сметанін.

