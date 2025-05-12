РУС
Новости Сотрудничество в оборонной промышленности Украины и ЕС
Украина и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной промышленности

Сотрудничество с ЕС в оборонной промышленности

Сегодня на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин и генеральный секретарь Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы (Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) Ян Пи подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в оборонной промышленности.

Об этом сообщила Ассоциация европейской оборонной промышленности (ASD), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, целью Меморандума является совместное продвижение общих интересов украинской промышленности и членов ASD.

"С этой целью украинское Министерство и ASD договорились способствовать сотрудничеству и партнерству между украинскими оборонными компаниями и членами ASD, а также способствовать участию украинских компаний в промышленных консорциумах по соответствующим программам ЕС, такими как Европейский оборонный фонд или "Горизонт Европа", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина и ЕС создают совместную оперативную группу для развития оборонной промышленности

Также сообщается, что одним из первых достижений в рамках соглашения является запуск ASD онлайн-платформы B2B ("ASD Connect"), целью которой, среди прочего, является налаживание связей между украинскими и другими европейскими оборонными компаниями.

Меморандум о взаимопонимании действует в течение трех лет с возможностью его продления.

"Мы видим значительный интерес со стороны европейских компаний и ассоциаций к украинской оборонной промышленности, и этот интерес является взаимным. Мы стремимся развивать партнерские отношения, которые выгодны для обеих сторон. Мы можем усилить наших партнеров, учитывая наш опыт, навыки и способность быстро адаптироваться к потребностям фронта, применять инновации с молниеносной скоростью. Я благодарен ASD за активную роль в поддержке украинской оборонной промышленности. Особая благодарность ASD за участие в организации Второго форума оборонной промышленности ЕС-Украина", - отметил Сметанин.

Также читайте: Евросоюз выделит 1 миллиард евро на оборонную промышленность Украины, - Каллас

оборона (5267) Меморандум (156) Евросоюз (17488)
меморандум? це як той, буда і пешський??? Ніхто нікому нічого?
12.05.2025 19:30 Ответить
Це означає , що Європа вкладає вже зараз мільярди євро в українську оборонну промисловість. Завдання перетворити Україну в сталевого дикобраза, щоб був в нас паритет з парашею.
12.05.2025 20:03 Ответить
Вася не сміши... Хіба шо і далі стягуватимуть сюди списаний металолом для утилізації
12.05.2025 20:18 Ответить
Ну, якщо зермаковський сметанін підписав, то все буде як з бракованими мінами для ЗСУ . А якщо ще й корифей камишін підключиться, то кацапам, мабуть, гаплик.
12.05.2025 23:28 Ответить
После Будапешта, слово, меморандум, как-то маленько напрягает...
12.05.2025 19:31 Ответить
Меморандум це ніщо. Будапештський вже підписували...
12.05.2025 19:42 Ответить
Путіну і Трампу це дуже "сподобається"
12.05.2025 19:59 Ответить
Крепкие темы в высоте решают---особенно космические. Лет с 25 назад пошла у нас волна университеты обзывать академиями, институты университетами, а техникумы институтами. И назвали Харьковский известный авиационный институт---внимание! Аэрокосмический университет! Чуть прошло время и я сгоряча чуть зная кое что и кое кого с тех мест, а там рядом и авиационный завод известный, сильно ляпнул что капец теперь всему. Так и вышло. За 20 последних лет завод не склепал ни одного самолёта, ксмонавтом не стал ни один студент выпускник, и команда квн тоже сильная постарела давно и пропала. Но меня обругали сильно. Ну а как война началась---так всё окончательно и заглохло. Но хоть есть кому бумаги красивые в ЕС подписывать. Про космос особенно. Кстати именно благодаря сигаретам ,Космос, я бросил курить. Дрянью показались сильной, в 1984г! Правда.
