Украина и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной промышленности

Сегодня на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин и генеральный секретарь Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы (Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) Ян Пи подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в оборонной промышленности.

Об этом сообщила Ассоциация европейской оборонной промышленности (ASD), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, целью Меморандума является совместное продвижение общих интересов украинской промышленности и членов ASD.

"С этой целью украинское Министерство и ASD договорились способствовать сотрудничеству и партнерству между украинскими оборонными компаниями и членами ASD, а также способствовать участию украинских компаний в промышленных консорциумах по соответствующим программам ЕС, такими как Европейский оборонный фонд или "Горизонт Европа", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что одним из первых достижений в рамках соглашения является запуск ASD онлайн-платформы B2B ("ASD Connect"), целью которой, среди прочего, является налаживание связей между украинскими и другими европейскими оборонными компаниями.

Меморандум о взаимопонимании действует в течение трех лет с возможностью его продления.

"Мы видим значительный интерес со стороны европейских компаний и ассоциаций к украинской оборонной промышленности, и этот интерес является взаимным. Мы стремимся развивать партнерские отношения, которые выгодны для обеих сторон. Мы можем усилить наших партнеров, учитывая наш опыт, навыки и способность быстро адаптироваться к потребностям фронта, применять инновации с молниеносной скоростью. Я благодарен ASD за активную роль в поддержке украинской оборонной промышленности. Особая благодарность ASD за участие в организации Второго форума оборонной промышленности ЕС-Украина", - отметил Сметанин.

