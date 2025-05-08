Євросоюз виділить 1 мільярд євро на оборонну промисловість України, – Каллас

Верховна представниця Європейського Союзу Кая Каллас оголосила про виділення 1 млрд євро для української оборонної промисловості під час візиту до України, запланованого на 9 травня.

Про це Каллас сказала під час бритфінгу у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.

"Завтра ми їдемо до України і збираємося виділити 1 млід євро для оборонної промисловості України", – сказала Каллас.

Вона також заявила, що Росія "не виявляє жодних ознак бажання миру" і сказала про необхідність посилення тиску на РФ, "щоб вона також хотіла миру".

"Ми працюємо над 17 пакетом санкцій, який, сподіваємося, ми будемо готові ухвалити на наступній Раді з питань закордонних справ. Потім ми нещодавно опублікували дорожню карту, щоб позбутися російської енергії, а також частково це стосується того, як ми будемо поводитися з "тіньовим" флотом. Це також частково те, звідки надходить фінансування цієї війни", – зауважила Каллас.

Як повідомлялося, раніше Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), за яким повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів. Це вже четвертий такий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро. Ініціатива ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, з яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (близько $20 млрд).

Перед тим Європейська Комісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.

Єврокомісія планує підвищити відстеження російського газу на ринках ЄС, заборонити укладати нові контракти з постачальниками російського газу (трубопроводами та СПГ), а також припинити дію чинних спотових контрактів до кінця 2025 року.

Як наслідок, вже до кінця цього року ЄС має зменшити імпорт російського газу на третину і повністю відмовиться від нього до кінця 2027 року.