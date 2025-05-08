Україна отримала від ЄС ще мільярд євро за рахунок заморожених активів РФ (оновлено)

Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), за яким повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів Центробанку Росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави", – наголосив він.

Голова українського уряду подякував ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм.

"Очікуємо на наступний крок – повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії", – додав він.

Як додали у Міністерстві фінансів, це вже четвертий такий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро. Зазначається, що ініціатива ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, з яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (близько $20 млрд).

Загалом, у межах ініціативи, вже залучено від Євросоюзу 6 млрд євро. Очікується, що кошти від ЄС надходитимуть частинами до кінця року. Це дозволить забезпечити бюджетні потреби України у 2025-2026 роках.

Як повідомлялося, 13 березня Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи ERA. А 7 березня Україна отримала перший такий транш від Великої Британії – обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (майже $1 млрд).

У квітні Україна отримала третій мільярд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи країн "Великої сімки" ERA.

Нагадаємо, у червні 2024 року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки" за програмою ERA.