Украина и ЕС создают совместную оперативную группу для развития оборонной промышленности

Украина и Евросоюз запускают новую совместную оперативную группу (Task Force) по развитию сотрудничества в оборонной промышленности.

Об этом сообщил заместитель генсека Европейской службы внешних действий Шарль Фриз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Фриз выступил от имени высокой представительницы ЕС Каи Каллас, которая сейчас участвует во встрече министров иностранных дел в Лондоне. По его словам, цель Task Force - преодолеть трудности в интеграции и поставке ключевых компонентов, влияющих на производство украинских дронов и ракет, а также снять барьеры в сертификации и финансировании продукции.

"Это укрепит безопасность для Украины и безопасность всех нас", - подчеркнул он.

Фриз также напомнила о недавнем визите представителей ЕС во Львов, во время которого были подписаны контракты на 1 млрд евро для поддержки украинской оборонной промышленности. Дополнительно, в ближайшие две недели ЕС направит еще 900 млн евро на вооружение и боеприпасы, финансируемые из доходов от замороженных российских активов.

Таким образом, общая помощь от ЕС для ВПК Украины достигла 3,3 млрд евро, что делает Евросоюз крупнейшим государственным инвестором в эту сферу. Представитель ЕС подчеркнул, что Украина не только получает поддержку, но и демонстрирует примеры инноваций, которые могут стать полезными для европейского оборонного сектора.

