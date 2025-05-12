РУС
Украина и ЕС создают совместную оперативную группу для развития оборонной промышленности

Украина и ЕС

Украина и Евросоюз запускают новую совместную оперативную группу (Task Force) по развитию сотрудничества в оборонной промышленности.

Об этом сообщил заместитель генсека Европейской службы внешних действий Шарль Фриз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Фриз выступил от имени высокой представительницы ЕС Каи Каллас, которая сейчас участвует во встрече министров иностранных дел в Лондоне. По его словам, цель Task Force - преодолеть трудности в интеграции и поставке ключевых компонентов, влияющих на производство украинских дронов и ракет, а также снять барьеры в сертификации и финансировании продукции.

"Это укрепит безопасность для Украины и безопасность всех нас", - подчеркнул он.

Фриз также напомнила о недавнем визите представителей ЕС во Львов, во время которого были подписаны контракты на 1 млрд евро для поддержки украинской оборонной промышленности. Дополнительно, в ближайшие две недели ЕС направит еще 900 млн евро на вооружение и боеприпасы, финансируемые из доходов от замороженных российских активов.

Таким образом, общая помощь от ЕС для ВПК Украины достигла 3,3 млрд евро, что делает Евросоюз крупнейшим государственным инвестором в эту сферу. Представитель ЕС подчеркнул, что Украина не только получает поддержку, но и демонстрирует примеры инноваций, которые могут стать полезными для европейского оборонного сектора.

Єрмак та ЄС щось створять... не Україна.
12.05.2025 12:53 Ответить
Ще можна створити хаб, провести консультації і організувати зустрічі. Повинно допомогти.
12.05.2025 12:57 Ответить
Аи забули про організацію саміту, форуму, конференції..
12.05.2025 13:04 Ответить
Гарна відповідь *****! на вимагання "капітуляції України",
12.05.2025 13:04 Ответить
"...мета Task Force - подолати труднощі в інтеграції та постачанні ключових компонентів, що впливають на виробництво українських дронів і ракет, а також зняти бар'єри в сертифікації й фінансуванні продукції." Джерело: https://censor.net/ua/n3551728

Давно потрібний, правильний крок у створенні антирашистської коаліції. Бажано, щоб ТF запрацювала якомога швидше та ефективно.
12.05.2025 13:25 Ответить
Координатором виступить вбивця чеченців у Києві? Чи все ж секретар? От у Янелоха дилема.
