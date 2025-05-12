Дополнительные 900 млн евро выделит ЕС на закупку вооружения для Украины

Евросоюз выделит дополнительные 900 млн евро, которые пойдут на закупку вооружения для Украины за счет непредвиденных доходов от замороженных российских активов.

Об этом сказал заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльз Фрис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В течение следующих двух недель мы также потратим дополнительные 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины, и все это будет профинансировано за счет сверхприбылей от замороженных российских активов", - сказал он.

Фрис напомнил, что в прошлую пятницу Высокий представитель ЕС Кая Калас объявила, что ЕС инвестирует 1 млрд евро в оборонную промышленность Украины.

"На прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, и теперь деньги будут инвестированы в передовые технологии украинской оборонной промышленности, например, производство беспилотников и ракет. Таким образом, ЕС выделил всего 3,3 млрд евро на поддержку Украины и ее оборонной промышленности", - добавил представитель внешней дипломатической службы ЕС.

