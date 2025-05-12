Додаткові 900 млн євро виділить ЄС на закупівлю озброєння для України

Євросоюз виділить додаткові 900 млн євро, які підуть на закупівлю озброєння для України за рахунок непередбачених доходів від заморожених російських активів.

Про це сказав заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Протягом наступних двох тижнів ми також витратимо додаткові 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це буде профінансовано за рахунок надприбутків від заморожених російських активів", - сказав він.

Фріс нагадав, що минулої п'ятниці Високий представник ЄС Кая Калас оголосила, що ЄС інвестує 1 млрд євро в оборонну промисловість України.

"Минулого тижня у Львові було підписано контракти, і тепер гроші будуть інвестовані в передові технології української оборонної промисловості, наприклад, виробництво безпілотників та ракет. Таким чином, ЄС виділив загалом 3,3 млрд євро на підтримку України та її оборонної промисловості", - додав представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС.

