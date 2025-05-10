"США продовжують надавати Україні допомогу, обмін розвідданими триває, - Зеленський".

Президент США Дональд Трамп не зупинив допомогу та обмін розвідувальними даними з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україні, про це розповів президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції лідерів "Коаліції охочих" у Києві сьогодні, 10 травня.

"Я дякую президенту Трампу за те, що він не зупинив і допомога сьогодні американська йде, за те, що він не зупинив обмін розвідданими. Це для нас важливо під час роботи захисту неба. І те, що він не зупинив діючі на сьогодні санкції - я дуже розраховую на їх посилення", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нині основна допомога надходить від партнерів у Європі, з боку США вона зменшилася, - Сирський

Призупинення допомоги США

Зранку 4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп розпорядився поставити на паузу всю американську військову допомогу Україні, аби змусити Київ продемонструвати "добросовісну відданість" миру.

Один з американських чиновників у коментарі CNN зазначив, що наслідки призупинення наданні військової допомоги з боку США Україна відчує через деякий час. Можливо, кілька днів або тижнів. Проте як тільки запаси зброї та озброєння почнуть вичерпуватися, на країну чекатимуть серйозні наслідки.

Як повідомив журналіст Остап Яриш, рішення США призупинити допомогу Україні перш за все вплине на поставку ракет до ППО та боєприпасів до HIMARS та артилерії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що рішення США тимчасово призупинити військову допомогу Україні означає, що Європа повинна допомагати Україні більше і швидше, ніж раніше, щоб заповнити цю прогалину.

У матеріалі The Economist йдеться, що рішення США про призупинення допомоги Україні призведе до більшої кількості втрат та руйнувань. Критичними елементами, пише видання, є зброя, її ремонт, ракети до ППО, система Starlink та, ймовірно, найважливіше, обмін розвідданими.

Головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Марюс Чеснулевічюс заявив, що рішення Вашингтона призупинити військову допомогу Україні не стало сюрпризом. Проте Європа готує відповідь.

Згодом видання The Economist написало, що наразі офіційного наказу Дональда Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні немає.

Сполучені Штати повністю припинили ділитися з Україною усією розвідувальною інформацією, включаючи ту, що можна було використати для ударів по військах РФ на окупованих українських територіях, повідомляло видання Sky News.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що Сполучені Штати призупинили постачання зброї та передачу розвідувальних даних з Україною.