РУС
Новости Высылка российских дипломатов
Призываю ЕС ввести ограничения для российских дипломатов, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Евросоюз должен ввести ограничения для российских дипломатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

По словам министра, в ЕС до сих пор работают более двух тысяч российских дипломатов. Они, сказал Сикорский, выполняют задачи, не соответствующие дипломатическому статусу.

"Я призываю коллег из ЕС сделать то, что сделали Польша и Чехия, а именно ограничить право дипломатов из России на поездки в страны, где они аккредитованы, или, что еще лучше, еще больше сузить его, чтобы усложнить им работу в других государствах-членах", - подчеркнул он.

Глава МИД Польши отметил, что "россияне не имеют права пользоваться преимуществами Шенгенской зоны".

Польша (8611) Сикорский Радослав (455) Евросоюз (17484)
Топ комментарии
+4
Та і взагалі статевими ганчірками гнати кацапів з Європи...
показать весь комментарий
12.05.2025 12:40 Ответить
+2
Голос волаючого в пустелі...
Та й не волати треба, а ставити таку пропозицію на голосування у відповідному органі ЄС, жеби було видно, хто є ху....
показать весь комментарий
12.05.2025 12:45 Ответить
+1
Не обмеження треба. Арешт за тяжкі злочини і статті від 25 років до довічного. А ще краще ліквідаційні невідомі команди.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:42 Ответить
статевими )
показать весь комментарий
12.05.2025 12:43 Ответить
кацапів треба викинути з території Європи, й заборонити в'їзд взагалі! Бо почнеться - спочатку безсмертний полк, а потім путін ввєді!

А поляки взагалі повинні болота притягти до відповідальності і за розтріли польських офіцерів і за літак Качинського.

Бо безкарність породжує оте, що зараз маємо. мокши розуміють тільки силу.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:57 Ответить
Так вперед- а окоп, викидай!
показать весь комментарий
12.05.2025 17:02 Ответить
🥴 перекладіть.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:09 Ответить
Скажімо, забороняти їсти, або відрубувати ногу.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:54 Ответить
......а попутно- перекрийте кордон з Украiною.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:01 Ответить
Сікорський ,дуже рішучий та сміливий поляк ❤️🇵🇱 !
показать весь комментарий
12.05.2025 13:09 Ответить
Слушна думка, вірно на 100!
показать весь комментарий
12.05.2025 15:00 Ответить
 
 