Призываю ЕС ввести ограничения для российских дипломатов, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Евросоюз должен ввести ограничения для российских дипломатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.
По словам министра, в ЕС до сих пор работают более двух тысяч российских дипломатов. Они, сказал Сикорский, выполняют задачи, не соответствующие дипломатическому статусу.
"Я призываю коллег из ЕС сделать то, что сделали Польша и Чехия, а именно ограничить право дипломатов из России на поездки в страны, где они аккредитованы, или, что еще лучше, еще больше сузить его, чтобы усложнить им работу в других государствах-членах", - подчеркнул он.
Глава МИД Польши отметил, что "россияне не имеют права пользоваться преимуществами Шенгенской зоны".
Та й не волати треба, а ставити таку пропозицію на голосування у відповідному органі ЄС, жеби було видно, хто є ху....
А поляки взагалі повинні болота притягти до відповідальності і за розтріли польських офіцерів і за літак Качинського.
Бо безкарність породжує оте, що зараз маємо. мокши розуміють тільки силу.
Скажімо, забороняти їсти, або відрубувати ногу.