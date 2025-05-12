Призываю ЕС ввести ограничения для российских дипломатов, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Евросоюз должен ввести ограничения для российских дипломатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

По словам министра, в ЕС до сих пор работают более двух тысяч российских дипломатов. Они, сказал Сикорский, выполняют задачи, не соответствующие дипломатическому статусу.

"Я призываю коллег из ЕС сделать то, что сделали Польша и Чехия, а именно ограничить право дипломатов из России на поездки в страны, где они аккредитованы, или, что еще лучше, еще больше сузить его, чтобы усложнить им работу в других государствах-членах", - подчеркнул он.

Глава МИД Польши отметил, что "россияне не имеют права пользоваться преимуществами Шенгенской зоны".

