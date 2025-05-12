Закликаю ЄС запровадити обмеження для російських дипломатів, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Євросоюз має запровадити обмеження для російських дипломатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

За словами міністра, у ЄС досі працюють понад дві тисячі російських дипломатів. Вони, сказав Сікорський, виконують завдання, що не відповідають дипломатичному статусу.

"Я закликаю колег з ЄС зробити те, що зробили Польща і Чехія, а саме обмежити право дипломатів з Росії на поїздки до країн, де вони акредитовані, або, що ще краще, ще більше звузити його, щоб ускладнити їм роботу в інших державах-членах", - наголосив він.

Глава МЗС Польщі зазначив, що "росіяни не мають права користуватися перевагами Шенгенської зони".

