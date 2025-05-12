УКР
Новини Вислання російських дипломатів
Закликаю ЄС запровадити обмеження для російських дипломатів, - Сікорський

Обмеження для російських дипломатів. Що пропонують у Польщі

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Євросоюз має запровадити обмеження для російських дипломатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

За словами міністра, у ЄС досі працюють понад дві тисячі російських дипломатів. Вони, сказав Сікорський, виконують завдання, що не відповідають дипломатичному статусу.

"Я закликаю колег з ЄС зробити те, що зробили Польща і Чехія, а саме обмежити право дипломатів з Росії на поїздки до країн, де вони акредитовані, або, що ще краще, ще більше звузити його, щоб ускладнити їм роботу в інших державах-членах", - наголосив він.

Глава МЗС Польщі зазначив, що "росіяни не мають права користуватися перевагами Шенгенської зони".

Читайте: Сікорський: Захід має чинити тиск на агресора, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні

Автор: 

Топ коментарі
+4
Та і взагалі статевими ганчірками гнати кацапів з Європи...
показати весь коментар
12.05.2025 12:40 Відповісти
+2
Голос волаючого в пустелі...
Та й не волати треба, а ставити таку пропозицію на голосування у відповідному органі ЄС, жеби було видно, хто є ху....
показати весь коментар
12.05.2025 12:45 Відповісти
+1
Не обмеження треба. Арешт за тяжкі злочини і статті від 25 років до довічного. А ще краще ліквідаційні невідомі команди.
показати весь коментар
12.05.2025 12:42 Відповісти
кацапів треба викинути з території Європи, й заборонити в'їзд взагалі! Бо почнеться - спочатку безсмертний полк, а потім путін ввєді!

А поляки взагалі повинні болота притягти до відповідальності і за розтріли польських офіцерів і за літак Качинського.

Бо безкарність породжує оте, що зараз маємо. мокши розуміють тільки силу.
показати весь коментар
12.05.2025 12:57 Відповісти
Так вперед- а окоп, викидай!
показати весь коментар
12.05.2025 17:02 Відповісти
🥴 перекладіть.
показати весь коментар
12.05.2025 17:09 Відповісти
Скажімо, забороняти їсти, або відрубувати ногу.
показати весь коментар
12.05.2025 12:54 Відповісти
......а попутно- перекрийте кордон з Украiною.
показати весь коментар
12.05.2025 13:01 Відповісти
Сікорський ,дуже рішучий та сміливий поляк ❤️🇵🇱 !
показати весь коментар
12.05.2025 13:09 Відповісти
Слушна думка, вірно на 100!
показати весь коментар
12.05.2025 15:00 Відповісти
 
 